Von: Redaktion DER FARANG | 22.09.19

Bundestrainer Löw zur Torwartdebatte: «Lasse mich nicht beeinflussen»

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw nimmt die aufgeregte Torwart-Debatte rund um die Fußball-Nationalmannschaft gelassen.



«Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken», zitierte die «Bild am Sonntag» den 59-Jährigen. Seit Tagen kocht eine Diskussion um DFB-Kapitän Manuel Neuer und seinen Stellvertreter Marc-André ter Stegen, der sich über seine Reservistenrolle beklagt hatte. Bayern-Keeper Neuer hatte die Äußerungen seines Nationalelf-Kollegen kritisiert, ter Stegen wiederum fand dies «unpassend».

Club-WM für Frauen im «nächsten oder übernächsten» Jahr

MAILAND (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Wunsch nach einer Weltliga für Frauen-Nationalmannschaften bekräftigt.



«Wir werden es solange wieder auf den Tisch bringen, bis es verabschiedet wird», sagte der Schweizer am Sonntag bei der Fußball-Konferenz des Weltverbands am Vortag der Weltfußballer-Gala in Mailand. Die WM 2019 in Frankreich habe gezeigt, dass «das, was wir brauchen, Wettbewerbe auf einem Top-Level sind». Auch eine jährliche Club-WM solle geschaffen werden. Infantino sprach von einem möglichen Start «im nächsten oder übernächsten Jahr.

2. Liga: Hamburg gewinnt 4:0 - auch Dynamo Dresden siegt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat Wiedergutmachung für die Derby-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga betrieben und Platz zwei gefestigt.



Fünf Tage nach dem 0:2 gegen FC St. Pauli gewann der HSV mit 4:0 (2:0) gegen das bisher starke Erzgebirge Aue (11 Punkte). Mit 16 Zählern stehen die Hamburger direkt hinter dem VfB Stuttgart (17) und haben nach dem 7. Spieltag bereits fünf Zähler Vorsprung auf Platz vier. Einen wichtigen Erfolg feierte Dynamo Dresden durch das 2:1 (0:1) gegen Jahn Regensburg. Aufsteiger VfL Osnabrück verpasste durch das 1:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli den Sprung auf Rang vier.

Patrick Glöckner neuer Trainer beim Chemnitzer FC

CHEMNITZ (dpa) - Patrick Glöckner ist neuer Cheftrainer beim krisengeschüttelten Chemnitzer FC.



Der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer übernimmt ab sofort das Amt von Interimstrainer Sreto Ristic, der am Samstag mit dem 3:2 gegen den FC Carl Zeiss Jena den ersten Saisonsieg mit dem Fußball-Drittligisten erzielt hatte. Er wird künftig von Christian Tiffert und Torwarttrainer Marcel Höttecke unterstützt. Am Montag soll der neue Coach vorgestellt werden.

Deutsches Beachvolleyball-Duo verpasst direktes Olympiaticket knapp

HAIYANG (dpa) - Mit einer knappen Niederlage hat das deutsche Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger (Stuttgart/Berlin) die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verpasst.



Im Finale des Qualifikationsturniers im chinesischen Haiyang unterlagen die beiden Nationalspielerinnen am Sonntag Liliana Fernandez Steiner/Elsa Baquerizo McMillan aus Spanien mit 1:2 (21:18, 17:21, 10:15).Laboureur und Ittlinger waren zuvor vom Deutschen Volleyball-Verband für das Turnier nominiert worden, bei dem je 16 Teams bei den Männern und Frauen um das das Ticket für die Sommerspiele 2020 spielten.

Osaka siegt in Osaka: Japanische Tennisspielerin gewinnt Heimspiel

OSAKA (dpa) - Die Japanerin Naomi Osaka hat ihr Heimspiel in Osaka gewonnen.



Die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin setzte sich am Sonntag im Finale der WTA-Veranstaltung gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa klar mit 6:2, 6:3 durch und feierte damit eine perfekte Woche in ihrer gleichnamigen Geburtsstadt. Pawljutschenkowa hatte am Samstag im Halbfinale Angelique Kerber mit 6:3, 6:3 bezwungen. Damit verpasste die deutsche Nummer eins ihre zweite Final-Teilnahme in diesem Jahr deutlich.

Peking-Olympiasiegerin Spitz beendet Erfolgskarriere mit Platz zehn

GRÄCHEN (dpa) - Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz hat mit einem zehnten Platz bei der Mountainbike-Marathon-WM ihre beeindruckende Karriere beendet.



Die 47-Jährige erreichte am Sonntag auf dem Rundkurs in Grächen (Schweiz) nach 68 Kilometern und 3.000 Höhenmetern mit 12:25 Minuten Rückstand auf die französische Siegerin Pauline Ferrand Prevot das Ziel. Platz vier belegte die Freiburgerin Adelheid Morath. Bis Olympia 2020 in Tokio wollte Spitz nicht mehr weitermachen, dafür sei die Motivation «nicht mehr so da gewesen».

Olympiasieger Christian Reitz gewinnt mit Monika Karsch EM-Gold

BOLOGNA (dpa) - Ein Jahr vor den Spielen in Tokio hat Rio-Olympiasieger Christian Reitz mit der Olympia-Zweiten Monika Karsch den Europameisterschaftstitel im Mixed-Wettbewerb mit der Sportpistole gewonnen.



Das Duo setzte sich am Sonntag in Bologna im Goldmatch gegen die Ukraine durch. Rang drei ging an Schweden. 24 Stunden zuvor holte Reitz in seiner Spezialdiszipin Schnellfeuerpistole Silber und musste sich nur dem Italiener Riccardo Mazzetti geschlagen geben.

Deutsches Ringer-Team mit positivem WM-Fazit - «Einfach nur stolz»

NUR-SULTAN (dpa) - Trotz des unglücklichen WM-Abschlusses im Freistil reist das deutsche Ringer-Team großteils zufrieden aus Kasachstan heim.



«Ich bin einfach nur stolz auf das, was das gesamte Team in Nur-Sultan geleistet hat», sagte Verbandspräsident Manfred Werner. Mit je zwei Bronzemedaillen in der Griechisch-Römisch-Klasse durch Frank Stäbler und Denis Kudla sowie bei den Frauen durch Aline Rotter-Focken und Anna Schell wurden die Erwartungen übertroffen. Das Quartett sowie Eduard Popp als fünfter Athlet sicherten sich zudem ihre Olympia-Teilnahmen.