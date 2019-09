Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.19

Torhüter Neuer erwägt Nationalelf-Rücktritt nach EM 2020

MÜNCHEN (dpa) - Torhüter Manuel Neuer erwägt nach einem Bericht der «Sport Bild» einen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft 2020.



Wie das Blatt am Mittwoch schrieb, beschäftige sich der Profi des FC Bayern «ernsthaft» mit einem Ende seiner Karriere in der DFB-Auswahl. Zitiert wurde Neuer dabei nicht. Zuletzt hatte der Weltmeister von 2014 Anfang September bei einer Nationalmannschafts-Pressekonferenz gesagt, dass er sich nur auf die aktuelle Saison und die EM 2020 konzentrieren wolle. «Ich denke nicht über den Sommer hinaus», sagte Neuer. Der ehrgeizige Schlussmann wird im kommenden Jahr 34 Jahre alt.

Böllerwurf in Köln: Ermittlungen auch wegen Sprengstoffexplosion

KÖLN (dpa) - Nach dem Böllerwurf mit 17 Verletzten während des Bundesliga-Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach wird gegen den Verdächtigen auch wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.



«Wir prüfen, ob es sich um einen illegalen Böller gehandelt hat», sagte ein Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Der Verdächtige habe sich eine Anwältin genommen und zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Gegen ihn wird zudem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Ex-Nationalspieler Podolski gibt nach Verletzungspause Comeback

KOBE (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski hat nach mehrmonatiger Verletzungspause sein Comeback für seinen Club Vissel Kobe gegeben.



Der 34-Jährige wurde am Mittwoch beim 3:2 (2:0)-Sieg der Mannschaft von Trainer Thorsten Fink im Achtelfinale des japanischen Pokals gegen Kawasaki Frontale in der 80. Minute eingewechselt. «Zurück im Kader, endlich kann ich wieder auf dem Platz kämpfen», schrieb der Weltmeister von 2014 auf Twitter. Podolski hatte wegen einer schweren Grippe und einer Ohren-OP in einer Kölner Klinik im Juni mehrere Monate lang pausiert.

Vettel muss Formel-1-Rennsperre fürchten

SINGAPUR (dpa) - Sebastian Vettel droht in der Formel 1 eine Rennsperre.



Der Ferrari-Pilot hat im Sündenregister des Weltverbands innerhalb eines Jahres neun Strafpunkte gesammelt und müsste bei einem weiteren schweren Regelverstoß automatisch einen WM-Lauf aussetzen. Bei zwölf Strafpunkten greift laut Reglement eine Rennsperre. Zuletzt hatte Vettel beim Ferrari-Heimspiel in Italien drei Strafzähler kassiert und ist damit vor dem Nachtrennen in Singapur am Sonntag einer Zwangspause gefährlich nahe gerückt.

Kerber gelingt erster Sieg seit Wimbledon

OSAKA (dpa) - Angelique Kerber ist beim Tennisturnier im japanischen Osaka der erste Sieg seit dem Zweitrunden-Aus im Juli in Wimbledon gelungen.



Die Nummer 15 der Weltrangliste setzte sich im Achtelfinale des mit 823 000 Dollar dotierten Hartplatzturniers mit 6:2, 6:4 gegen die Qualifikantin Nicole Gibbs (USA) durch. In der nächsten Runde trifft sie auf Madison Keys (USA) oder Zarina Dyas (Kasachstan). Für Kerber war es der erste Erfolg mit Coach Dirk Dier.

Petkovic bei WTA-Turnier in Guangzhou im Achtelfinale ausgeschieden

GUANGZHOU (dpa) - Andrea Petkovic ist beim Tennisturnier im chinesischen Guangzhou im Achtelfinale gescheitert.



Die 32 Jahre alte Darmstädterin verlor am Mittwoch ihr Match gegen die an Nummer vier gesetzte Chinesin Shuai Zhang nach 1:42 Stunden 5:7, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Petkovic in Guangzhou das Halbfinale des mit 500 000 Dollar dotierten Hartplatz-Turniers erreicht.

Ringerin Rotter-Focken kämpft um WM-Bronze und sichert Olympia-Quali

NUR-SULTAN (dpa) - Aline Rotter-Focken hat bei der Ringer-WM im kasachischen Nur-Sultan den Kampf um Bronze erreicht und sich damit vorzeitig die Qualifikation für Olympia geschafft.



Die 28-Jährige aus Krefeld wurde am Mittwoch erst im Halbfinale von der viermaligen Weltmeisterin und Titelverteidigerin Adeline Gray aus den USA geschlagen. In der schwersten Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm hatte sich Rotter-Focken durch den Einzug in die Vorschlussrunde bereits eines von sechs Tickets für die Sommerspiele gesichert. Am Donnerstag kämpft sie um ihre insgesamt vierte WM-Medaille.

Der nächste Ausfall: Bremer Osako am Oberschenkel verletzt

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen beklagt die nächste Verletzung eines wichtigen Spielers.



Nach Angaben des Vereins hat sich der Japaner Yuya Osako am Mittwoch im Training eine schwere Oberschenkelverletzung zugezogen. Eine genaue Diagnose erwarten die Bremer am Donnerstag. Werder musste bereits am vergangenen Samstag im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin auf insgesamt zehn verletzte Profis verzichten. In der nächsten Partie gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) wird auch noch der gesperrte Nuri Sahin fehlen.

Nach Flucht von WM-Judoka: Schutzsperre gegen Irans Verband

LAUSANNE (dpa) - Nach der politisch brisanten Flucht von Judoka Saeid Mollaei ist der iranische Judo-Verband mit einer Schutzsperre belegt worden.



Der iranische Verband habe mit seinem Handeln im Fall von Mollaei gegen die olympische Charta und den Ethikcode des Judo-Weltverbands IJF verstoßen, teilte der Weltverband am Mittwoch in Lausanne mit. Iran dürfe daher ab sofort nicht mehr an internationalen Wettkämpfen und allen weiteren IJF-Aktivitäten teilnehmen. Der 27 Jahre alte Mollaei sollte bei der WM in Tokio auf Anweisung der iranischen Regierung im Halbfinale gegen den Belgier Matthias Casse nicht antreten, um einem möglichen Finale gegen den Israeli Sagi Muki aus dem Weg zu gehen.

Russische Biathletin nach drei verpassten Doping-Tests gesperrt

SALZBURG (dpa) - Die russische Biathletin Margarita Wassiljewa ist vom Weltverband IBU nach drei verpassten Dopingtests für eineinhalb Jahre gesperrt worden.



Die 28 Jahre alte Skijägerin hatte im vergangenen Jahr im Weltcup debütiert. Die Saison beendete sie auf Platz 38 der Gesamtwertung. Beim Weltcup in Oberhof im Januar hatte sie mit dem russischen Quartett das Staffel-Rennen vor dem deutschen Team gewonnen.