Written by: Redaktion DER FARANG | 17/09/2019

Neuer will sich nicht mehr zur Debatte im deutschen Tor äußern

MÜNCHEN (dpa) - Manuel Neuer will sich im Disput um die Nummer eins im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nicht mehr äußern.



«Ich habe mein Statement das erste Mal abgegeben, jetzt geht es für mich einfach um die Spiele und um den Verein und um das, was auf dem Platz ist. Nicht nur bei der Nationalmannschaft, auch beim FC Bayern. Von mir wird es keine Aussagen diesbezüglich mehr geben», sagte der Kapitän des FC Bayern und der DFB-Auswahl am Dienstag in München.

Löw bleibt bei seinem Kurs: Auch ter Stegen soll Chance bekommen

BERLIN (dpa) - Joachim Löw will von seinem Kurs bei der Torwart-Auswahl trotz der jüngsten Differenzen zwischen Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen nicht abweichen.



«Wir alle können uns doch nur freuen, mit Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen zwei Weltklassetorhüter zu haben», sagte der Bundestrainer der «Bild»-Zeitung (Dienstag). «Es ist doch klar, dass jeder einzelne ehrgeizig ist und auch spielen will, in der Nationalmannschaft brauchen und wollen wir diesen Konkurrenzkampf.» Löw hatte in diesem Jahr einen Zweikampf zwischen dem Münchner Neuer und ter Stegen vom FC Barcelona ausgerufen, nachdem er zuvor den Bayern-Kapitän für den Sommer 2020 schon zum EM-Torhüter ernannt hatte.

Präsidentensuche beim VfB Stuttgart: Neun Konkurrenten für Buchwald

STUTTGART (dpa) - Neben Guido Buchwald, Matthias Klopfer sowie Claus Vogt haben sich noch neun weitere Personen beim VfB Stuttgart um die Nachfolge des zurückgetretenen Präsidenten Wolfgang Dietrich beworben.



Zwei der Bewerbungen waren aus formalen Gründen nicht gültig, laut Mitteilung vom Dienstag sind also noch zehn Kandidatinnen und Kandidaten im Rennen. Wie der Vereinsbeirat bekannt gab, haben sich Männer und Frauen im Alter von 45 bis 65 Jahren für das Amt beworben und wollen auf der Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt werden.

Hitzfeld: Deutsche Clubs nur mit Investoren auf Dauer konkurrenzfähig

STUTTGART (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten können nach Ansicht von Ottmar Hitzfeld langfristig nur mit einer umfassenderen Öffnung für Investoren international konkurrenzfähig bleiben.



Kurz vor dem Start in die neue Champions-League-Saison am Dienstagabend nannte der frühere Erfolgstrainer die Premier League als Beispiel. «Der englische Fußball hat einen Riesenvorsprung, vor allem im finanziellen Bereich», sagte der 70-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Und die besten Spieler gehen da hin, wo das meiste Geld bezahlt wird.»

CAS verkürzt Neymars Champions-League-Sperre

LAUSANNE (dpa) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Sperre des brasilianischen Fußballprofis Neymar für die Champions League von drei auf zwei Spiele reduziert.



Das teilte der CAS am Mittwoch mit. Neymar kann damit für Paris Saint-Germain am 22. Oktober in Brügge spielen. Gesperrt ist der Stürmer für die Partien gegen Real Madrid am Mittwoch und bei Galatasaray Istanbul am 1. Oktober. Der Brasilianer hatte beim 1:3 im Achtelfinale der zurückliegenden Champions-League-Saison gegen Manchester United am 6. März wegen einer Verletzung nicht mitgespielt, sich aber auf der Tribüne abwertend über die Schiedsrichter geäußert.

Schwergewichtler Popp verpasst Bronze bei Ringer-WM

NUR-SULTAN (dpa) - Eduard Popp hat bei den Ringer-Weltmeisterschaften in Kasachstan die Bronzemedaille und damit das dritte deutsche Edelmetall verpasst.



Der 28 Jahre alte Schwergewichtler aus Heilbronn verlor am Dienstag den Kampf um Platz drei gegen Iakobi Kajaia aus Georgien mit 0:5. Popp konnte auch seine fünfte Chance in einem Bronze-Kampf auf internationaler Ebene nicht nutzen und wurde wie bei den Weltmeisterschaften 2014 und 2018, der EM 2016 und Olympia 2016 Fünfter; im Ringen gibt es zwei Drittplatzierte und keinen Vierten.

Volleyballer Grozer setzt auch gegen die Slowakei aus

ANTWERPEN (dpa) - Deutschlands Volleyball-Star Georg Grozer wird auch im vorletzten EM-Gruppenspiel am Mittwoch gegen die Slowakei (17.30 Uhr/Sport1+) nicht auflaufen.



Ein Einsatz gegen den letzten Vorrundengegner Spanien am Donnerstag sei offen, sagte Nationaltrainer Andrea Giani der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Grozer wurde wegen einer Blessur an der rechten Wade am Tag zuvor beim 3:0 gegen Österreich geschont. «Es sieht nicht so ganz schlimm aus, aber es ist auch nicht gut», hatte der Diagonalangreifer gesagt, der einen Verband um die Wade trug. Er wolle «von Tag zu Tag» schauen.