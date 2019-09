Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.19

Spanien zum zweiten Mal Basketball-Weltmeister: Sieg über Argentinien

PEKING (dpa) - Die spanischen Basketballer haben in China nach 2006 zum zweiten Mal den Weltmeistertitel gewonnen.



Das Team um NBA-Meister Marc Gasol bezwang Argentinien im Finale um Gold am Sonntag in Peking mit 95:75 (43:31) und beendete die Hoffnungen der Südamerikaner auf einen Überraschungscoup. Bester Werfer der Spanier war Aufbauspieler Ricky Rubio mit 20 Punkten, für Argentinien mit dem enttäuschenden Routinier Luis Scola reichte es nicht zum zweiten WM-Triumph nach 1950. Bronze gewann Frankreich mit einem 67:59 (21:30)-Erfolg gegen Australien. Deutschland beendete die WM auf dem ernüchternden 18. Platz.

Bochum holt Punkt bei Reis-Debüt - Auch Nürnberg unentschieden

DÜSSELDORF (dpa) - Thomas Reis hat bei seinem Trainer-Debüt für den VfL Bochum einen Teil-Erfolg erzielt.



Der VfL erkämpfte sich beim 2:2 (0:0) am Sonntag gegen Dynamo Dresden immerhin noch einen Punkt. Mit erst drei Zählern nach sechs Spieltagen bleiben die Bochumer aber Tabellen-Vorletzter. Absteiger 1. FC Nürnberg kam beim 3:3 (2:1) bei Darmstadt 98 ebenfalls zu einem Unentschieden. Zudem verlor der VfL Osnabrück 0:1 (0:1) bei Erzgebirge Aue, bleibt mit neun Punkten als Tabellensiebter aber bisher bester Aufsteiger. Am Montag wird der Spieltag mit dem Hamburger Stadtderby FC St. Pauli gegen den HSV (20.30 Uhr) abgeschlossen.

Nach Saison-Fehlstart: Holstein Kiel stellt Trainer Schubert frei

KIEL (dpa) - Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat sich am Tag nach der 0:3-Niederlage beim FC Heidenheim von seinem Cheftrainer Andre Schubert getrennt.



Wie die Schleswig-Holsteiner am Sonntag mitteilten, wurde der 47 Jahre alte Coach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Diese Entscheidung sei das Ergebnis aus intensiven Gesprächen mit dem Aufsichtsrat und dem Präsidium zu der aktuellen Situation und der Entwicklung der Mannschaft der letzten Wochen. Eine kurzfristige Nachfolgeregelung werde «in den nächsten Tagen bekanntgegeben», hieß es in der Mitteilung weiter.

Audi-Pilot René Rast vorzeitig neuer DTM-Champion

NÜRBURG (dpa) - René Rast hat sich bereits vorzeitig seinen zweiten Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters gesichert.



Am Sonntag reichte dem Audi-Piloten auf dem Nürburgring ein dritter Platz hinter seinen Markenkollegen Jamie Green und Robin Frijns. Mit insgesamt 279 Zählern kann der Mindener in der Gesamtwertung vor den beiden ausstehenden Rennen auf dem Hockenheimring am 5. und 6. Oktober nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden. Da der ärgste Konkurrent von Rast, Nico Müller aus der Schweiz, nur auf dem sechsten Platz landete, konnte Rast über seinen zweiten Titel nach 2017 jubeln.

Stäbler verliert früh bei Ringer-WM - Bronze-Chance in Hoffnungsrunde

NUR-SULTAN (dpa) - Frank Stäbler hat bei der Ringer-WM in Kasachstan sein viertes Gold in Serie durch eine frühe Niederlage verpasst.



Der Mitfavorit hatte am Sonntag im Achtelfinale gegen den Kubaner Ismael Borrero Molina in der Griechisch-Römisch-Klasse bis 67 Kilogramm keine Chance und unterlag nach nur 1:38 Minuten mit 0:11 wegen technischer Unterlegenheit. Weil sein Gegner danach aber das Finale erreichte, darf Stäbler am Montag in der Hoffnungsrunde noch einmal ran. Dort kämpft der Sportler aus Musberg in Baden-Württemberg um Bronze und sein Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Kenianer Kamworor verbessert Halbmarathon-Weltrekord

KOPENHAGEN (dpa) - Der Kenianer Geoffrey Kamworor hat den Halbmarathon-Weltrekord am Sonntag in Kopenhagen um 17 Sekunden verbessert.



Der 26-jährige Langstreckenläufer kam in 58:01 Minuten ins Ziel. Die bisherige Rekordzeit von 58:18 Minuten war sein Landsmann Abraham Kiptun im vergangenen Jahr in Valencia gerannt.

DFB trauert um Rudi Gutendorf - «Weltweit herausragender Botschafter»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund trauert um den langjährigen Trainer Rudi Gutendorf.



«Rudi Gutendorf war weltweit ein herausragender Botschafter des deutschen Fußballs, was er für das Ansehen des deutschen Trainerwesens in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten geleistet hat, ist einzigartig», sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch in einer Verbandsmitteilung vom Sonntag. Gutendorf war am Freitag im Alter von 93 Jahren im Beisein seiner Familie gestorben, wie sein Sohn der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Nowitzki neuer Chef von Basketball-Spielerkommission

PEKING (dpa) - Fünf Monate nach dem Ende seiner aktiven Karriere ist Basketball-Legende Dirk Nowitzki zum Vorsitzenden der Spielerkommission des Weltverbands FIBA gewählt worden.



Damit sitzt der 41-Jährige als Spielervertreter auch im 25-köpfigen Central Board der FIBA, wie der Weltverband nach einer Entscheidung des Gremiums am Samstag in Peking bekanntgab. Die FIBA hatte den Posten 2014 geschaffen, der Serbe Vlade Divac hatte ihn als erster ehemaliger Aktiver inne. Nowitzkis Amtszeit läuft bis 2023, er war jüngst als WM-Botschafter in China.

Klitschko-Bezwinger Fury trotz Schnittwunde weiter unbesiegt

LAS VEGAS (dpa) - Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury bleibt in seiner Profiboxkarriere ohne Niederlage.



In seinem 30. Kampf beim Sieg über den zuvor unbezwungenen Schweden Otto Wallin in Las Vegas musste der Engländer am Sonntag über die volle Distanz gehen, um den einstimmigen Punktsieg (116:112, 117:111, 118:10) zu sichern. Bei seinem insgesamt 29. Sieg bei einem Unentschieden wurde Fury durch eine stark blutende Schnittwunde am rechten Auge behindert, die er sich in der dritten Runde zugezogen hatte. Der Ringrichter musste in der sechsten Runde den Kampf unterbrechen, damit die Wunde behandelt werden konnte.