Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.19

VfB Stuttgart übernimmt Tabellenführung - Heimpleite für Hannover 96

DÜSSELDORF (dpa) - Der VfB Stuttgart hat mit dem ersten Saison-Auswärtssieg in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend den Hamburger SV von der Tabellenspitze verdrängt.



Die Schwaben siegten am Samstag mit 3:2 (1:0) bei Jahn Regensburg. Durch einen 2:0 (1:0)-Erfolg bei der zu Hause weiter sieglosen Mannschaft von Hannover 96 schob sich Arminia Bielefeld auf den dritten Rang vor, während Holstein Kiel bei der 0:3 (0:2)-Niederlage beim 1. FC Heidenheim chancenlos war. Schon am Freitagabend gewann die SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (0:0) gegen Schlusslicht Wehen Wiesbaden und Aufsteiger Karlsruher SC besiegte den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0).

Deutsche Fußball Liga lässt Kuratoriums-Mitarbeit von Metzelder ruhen

FRANKFURT (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) führt die Mitarbeit des früheren Nationalspielers Christoph Metzelder im Kuratorium zunächst nicht weiter.



«Wir haben mit ihm und seinem Management besprochen, dass man das jetzt ruhen lässt», sagte DFL-Präsidiumssprecher Christian Seifert der «Welt am Sonntag». «Es ruht also mit seinem Einverständnis.» Zuvor hatte Metzelder bereits die Ämter bei der nach ihm benannten Stiftung ruhen lassen und auch die eigene Werbeagentur verlassen. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Vize-Weltmeister von 2002 wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie. Bislang schweigt Metzelder zu den Vorwürfen.

Radprofi Martin nach Sturz optimistisch: Hoffe auf WM-Start

TOLEDO (dpa) - Radprofi Tony Martin glaubt nach seinem schweren Sturz bei der Spanien-Rundfahrt an eine WM-Teilnahme.



«Ich hoffe, ich bin bei den Weltmeisterschaften dabei», schrieb der 34-Jährige auf Instagram. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister hatte sich bei seinem Unfall am Freitag auf der drittletzten Etappe schwere Gesichtsverletzungen zugezogen, die im Krankenhaus genäht werden mussten. «Es ist nichts gebrochen, aber es gibt einen großen Schnitt in meinem Gesicht«, teilte der Cottbuser mit. Der Radprofi vom Jumbo-Visma-Team bedankte sich nach seinem «harten Crash» auch beim medizinische Personal im Krankenhaus in Toledo für die Unterstützung und Hilfe. Die Rad-Weltmeisterschaften im britischen Yorkshire finden vom 22. bis 29. September statt.

Rast fährt DTM-Titel entgegen: Sechster Saisonsieg auf Nürburgring

NÜRBURG (dpa) - René Rast fährt seinem zweiten Titel im Deutschen Tourenwagen-Masters nach 2017 entgegen.



Der Audi-Pilot feierte am Samstag auf dem 3,6 Kilometer langen Grand-Prix-Kurs auf dem Nürburgring mit einem Start-Ziel-Sieg seinen sechsten Saisonerfolg vor Bruno Spengler und Marco Wittmann (beide BMW). Dank drei zusätzlicher Zähler für die Pole-Position liegt Rast drei Rennen vor dem Saisonende mit nunmehr 262 Punkten vor seinem Markenkollegen Nico Müller aus der Schweiz (215 Punkte) und kann sich im zweiten Rennen am Sonntag auf dem Nürburgring (13.30 Uhr/Sat 1) vorzeitig den Titel sichern.

Verunglückter Formel-2-Pilot Correa weiter im künstlichen Koma

LONDON (dpa) - Der vor zwei Wochen in den Horrorunfall von Spa-Francorchamps verwickelte Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa bleibt im künstlichen Koma.



Wie seine Eltern mitteilten, sind Infektionen unter Kontrolle und die Atemwerte weiter stabil. Außerdem seien «alle Vitalwerte» fortdauernd beständig. Der 20-Jährige mit amerikanischem und ecuadorianischem Pass bleibe in einer Londoner Klinik auf der Intensivstation. Seine Eltern sind den Angaben zufolge an seiner Seite. Der Nachwuchspilot des Sauber-Junior-Teams war am 31. August in den Unfall mit Anthoine Hubert verwickelt gewesen. Der Franzose starb noch am Unfall-Tag.

Sieg für enttäuschende US-Basketballer über Polen zum WM-Abschluss

PEKING (dpa) - Die US-Basketballer haben ihre enttäuschende WM in China mit einem Sieg und dem historisch schlechten siebten Rang beendet.



Der gestürzte Titelverteidiger setzte sich am Samstag in Peking im Platzierungsspiel gegen Polen und den Hamburger Bundesligacoach Mike Taylor mit 87:74 (47:30) durch. Im Duell um Platz fünf gewann der ebenfalls gescheiterte Mitfavorit Serbien mit 90:81 (41:50) gegen Tschechien.

Schempp und Herrmann deutsche Biathlon-Meister im Massenstart

RUHPOLDING (dpa) - Der frühere Biathlon-Weltmeister Simon Schempp hat auch den dritten Titel bei den deutschen Meisterschaften gewonnen.



Der 30-Jährige aus Uhingen setzte sich am Samstag in Ruhpolding im Massenstart durch und zeigt sich rund zweieinhalb Monate vor dem Start des Weltcup-Winters weiter in starker Form. Der Olympia-Zweite in dieser Disziplin kam auf Skirollern vor Matthias Dorfer und Johannes Kühn ins Ziel. Bereits in der Vorwoche hatte Schempp am Großen Arbersee im Sprint und in der Verfolgung triumphiert. Bei den Frauen gewann Verfolgungs-Weltmeisterin Denise Herrmann.

Amateurbox-WM: Deutsches Duo verpasst Achtelfinale

JEKATERINBURG (dpa) - Salah Ibrahim und Andrej Mersljakov haben bei den Amateurbox-Weltmeisterschaften im russischen Jekaterinburg den Einzug in das Achtelfinale knapp verpasst.



Fliegengewichtler Ibrahim verlor 2:3 gegen Jo Sehyeong aus Südkorea. Mersljakov unterlag in seinem Mittelgewichtskampf dem an Nummer fünf gesetzten Brasilianer Hebert da Conceicao Sousa ebenfalls 2:3.

Niederlagenserie beendet - Baseball-Team weiter mit Olympia-Chance

BONN (dpa) - Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat die Chance auf die Olympia-Qualifikation gewahrt.



In der Platzierungsrunde bei der Europameisterschaft in Bonn und Solingen setzte sich der Gastgeber am Samstag klar mit 14:4 gegen Frankreich durch und beendete seine Niederlagenserie von vier Spielen. Nach dem bitteren 5:7-Viertelfinal-Aus gegen Italien am Vorabend schlug sich die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen förmlich den Frust von der Seele. Homeruns von Ex-MLB-Profi Donald Lutz und dem Paderborner Marco Cardoso waren die Höhepunkte. Damit geht es am Sonntag (11 Uhr) in Bonn gegen die Tschechische Republik um Rang fünf, der zur Teilnahme am olympischen Qualifikationsturnier in Italien (18. bis 22. September) berechtigt.