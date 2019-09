Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.19

Kovac erwartet «Abnutzungskampf» in Leipzig

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München strebt im ersten Spitzenspiel der neuen Saison den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga an.



«Wir nehmen Leipzig sehr ernst. Sie sind im Moment Erster und nach dem Spiel wollen wir das sein», sagte Coach Niko Kovac vor der Partie des deutschen Rekordchampions am Samstag (18.30 Uhr) bei RB Leipzig. «Es wird ein Abnutzungskampf.» Leipzig führt die Tabelle mit neun Punkten vor den Münchnern (7 Zähler) an.

RB-Kapitän Orban vor Bayern-Spiel: «Zeit, sie mal wieder zu schlagen»

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzigs Kapitän Willi Orban schickt vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga eine selbstbewusste Ansage an den deutschen Rekordmeister.



«Ich glaube, dass wir Schritt für Schritt leistungstechnisch näher rankommen an die Bayern. Es ist an der Zeit, sie mal wieder zu schlagen», sagte der Abwehrchef dem «Kicker» mit Blick auf das Duell mit den Münchnern am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Das Selbstbewusstsein bei den als einzigem Ligateam noch verlustpunktfreien Leipzigern ist groß: «Wir wollen das Spiel gegen die Bayern gewinnen.»

Guido Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden

STUTTGART (dpa) - Der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden. Das gab der 58-Jährige in einer persönlichen Erklärung am Donnerstag bekannt.



«Vor der Verantwortung habe ich mich noch nie gedrückt. Ich stehe zu meinem Wort, dem VfB Stuttgart zu helfen, wenn er Hilfe benötigt», schrieb Buchwald.

Hildebrand wird kommissarischer Geschäftsführer beim Chemnitzer FC

CHEMNITZ (dpa) - Uwe Hildebrand wird kommissarischer Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten Chemnitzer FC. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.



Einen entsprechenden Vertrag werde der 48 Jahre alte Unternehmer, der selbst von 1983 bis 1987 in der Nachwuchsabteilung des Vorgänger-Vereins FC Karl-Marx-Stadt spielte, unterschreiben. Hildebrand tritt die Nachfolge vom Thomas Sobotzik an, der nach Anfeindungen und Bedrohungen aus der Fanszene zurückgetreten war.

Messi bedauert gescheiterte Neymar-Rückkehr zum FC Barcelona

BARCELONA (dpa) - Lionel Messi bedauert sehr die geplatzte Rückkehr von Neymar zum FC Barcelona.



«Ich hätte es geliebt, wenn Neymar zurückgekommen wäre», sagte der Argentinier in einem Interview der spanischen Zeitung «Sport». «Ich verstehe die Leute, die gegen seine Rückkehr sind, es ist verständlich nachdem, was mit 'Ney' passiert ist und der Art und Weise seines Weggangs», erklärte Messi. Aber sportlich sei der Brasilianer Neymar seiner Meinung nach einer der besten Fußball-Spieler der Welt. Ihn wieder in der Mannschaft zu haben, hätte auch die Chancen erhöht, die Ziele zu erreichen, meinte Messi.

Ex-Weltmeister Schempp muss um Weltcup-Start kämpfen

RUHPOLDING (dpa) - Der viermalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp muss sich seinen Platz im deutschen Weltcup-Team erst wieder erkämpfen.



«Man muss sich vorstellen, ein Simon Schempp ist nicht vorqualifiziert für den Weltcup, das ist nicht unbedingt die einfachste Pille, die es zu schlucken gibt für einen Athleten wie ihn», sagte Bernd Eisenbichler, der neue Sportliche Leiter der deutschen Skijäger am Donnerstag in Ruhpolding.

Ex-Biathletin Laura Dahlmeier absolviert Trainerausbildung

RUHPOLDING (dpa) - Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier absolviert gut fünf Monate nach ihrem überraschenden Karriereende eine weitere Trainerausbildung.



Bereits in der kommenden Woche beginnt die Doppel-Olympiasiegerin beim Deutschen Skiverband eine Fortbildung zur B-Trainerin. Ein C-Lizenz besitzt die 26-Jährige bereits. «Laura hat gesagt, dass sie diese Ausbildung gerne machen möchte, das freut uns natürlich», sagte DSV-Sportdirektorin Karin Orgeldinger am Donnerstag in Ruhpolding. Die Weltcupgesamtsiegerin von 2017 wird in absehbarer Zeit aber keine Funktion beim DSV übernehmen.

Björndalen Trainer bei Chinas Biathleten - Ehefrau übernimmt Damen

OSLO (dpa) - Knapp 18 Monate nach seinem Karriereende hat Norwegens Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen einen neuen Job.



Der 45-Jährige übernimmt als Chefcoach die chinesischen Skijäger und soll sie mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking näher an die Weltspitze bringen. Während Björndalen in übergeordneter Funktion für alle Teams zuständig ist, wird seine Frau Darja Domratschewa Trainerin der Damen-Mannschaft.

Turnstar Nguyen kämpft trotz Schulterproblemen um WM-Teilnahme

STUTTGART (dpa) - Deutschlands Vorzeigeturner Marcel Nguyen kämpft trotz großer Probleme in der linken Schulter um seine Teilnahme bei den Heim-Weltmeisterschaften in Stuttgart.



«Eine Sehne in der Schulter ist angerissen und ich habe derzeit einige Stabilitätsprobleme», gestand der vor wenigen Tagen 32 Jahre alte gewordene mehrmalige deutsche Meister am Donnerstag beim Medientag der deutschen Turn-Teams in Stuttgart. Gleichwohl will Nguyen alles dafür tun, bei den Titelkämpfen vom 4. bis 13. Oktober dabei zu sein und dem Team zu helfen, sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren.

Sprinter Kranz fällt für die Staffel bei der WM aus

WETZLAR (dpa) - Sprinter Kevin Kranz muss auf einen Staffelstart bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften Ende September in Doha/Katar verzichten.



Der deutsche Vizemeister über 100 Meter aus Wetzlar leidet nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes unter Pfeifferschem Drüsenfieber. «Kevin wird jetzt erstmal vier Wochen keinen Sport machen, es wird wöchentlich kontrolliert, wie sich der Virus entwickelt», sagte sein Trainer David Corell dem Internetportal leichtathletik.de.

Designierter WADA-Chef will Geheimdienste stärker einbinden

BERLIN (dpa) - Der designierte WADA-Präsident Witold Banka will im Kampf gegen Doping verstärkt auf die Zusammenarbeit mit staatlichen Ermittlern setzen.



«Unglücklicherweise sind Doper sehr innovativ», sagte der 34-jährige Pole der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». «Wir sollten dafür sorgen, dass die Doping-Bekämpfer genauso innovativ sind und über Mittel für die Umsetzung dieses Ziels verfügen. Ohne Geld, ohne Ermittlungen und ohne Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten geht das nicht. Ohne all das kriegen wir die Betrüger nicht.» Der derzeit noch als polnischer Sportminister aktive Banka soll auf der Konferenz der Welt-Anti-Doping-Agentur Anfang November den WADA-Vorsitz von Craig Reedie übernehmen.

Rast sieht nur noch Zweikampf um DTM-Titel

NÜRBURG (dpa) - Der im Deutschen Tourenwagen-Masters führende René Rast hat vier Läufe vor Saisonende nur noch seinen Audi-Markenkollegen Nico Müller als Titel-Konkurrent auf dem Zettel. «Der Abstand zu BMW ist schon sehr groß.



Da müsste einiges passieren, dass Marco Wittmann noch nach vorne kommt bei einem Abstand von 67 Punkten. Zudem hat er zwei Autos vor sich», sagte der 32-Jährige Mindener der Deutschen Presse-Agentur vor den beiden Rennen am Wochenende, schränkte aber ein: «Aber Nürburgring und Hockenheimring lagen Marco bisher immer sehr gut, man soll nie nie sagen.»