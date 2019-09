Von: Redaktion DER FARANG | 11.09.19

WM-Sensation: USA verlieren im Viertelfinale gegen Frankreich

DONGGUAN (dpa) - Top-Favorit USA ist bei der Basketball-WM in China sensationell schon im Viertelfinale ausgeschieden.



Der zuvor ungeschlagene Titelverteidiger verlor am Mittwoch in Dongguan gegen Frankreich mit 79:89 (39:45). Der fünfmalige Weltmeister verpasste durch die erste Niederlage bei einem großen Turnier seit der WM 2006 nicht nur das Halbfinale, sondern auch die Chance, als erstes Team dreimal nacheinander WM-Champion zu werden. Die Franzosen, die in der Vorrunde Deutschland mit 78:74 bezwungen hatten, treffen nun auf Argentinien. Die Südamerikaner hatten sich tags zuvor ebenfalls unerwartet gegen Titelaspirant Serbien durchgesetzt.

Deutscher Meister Maximilian Schachmann sagt Start bei Rad-WM ab

STUTTGART (dpa) - Der deutsche Straßenrad-Meister Maximilian Schachmann hat seine Teilnahme bei den Weltmeisterschaften in England abgesagt. Das sagte ein Sprecher seines Teams Bora-hansgrohe am Mittwoch.



Der 25 Jahre alte Radprofi habe zuletzt einen grippalen Infekt gehabt und deswegen wichtige Trainingstage und Rennen in Kanada zur Vorbereitung verpasst. «Es ist einfach alles um zwei Wochen nach hinten gerutscht», sagte der Sprecher. Schachmann sei inzwischen ganz gesund und seit dieser Woche auch wieder voll im Training. Er bereite sich auf die anstehenden Eintagesklassiker in Italien vor. Schachmann hatte sich bei der Tour de France durch einen Sturz drei Knochenbrüche in der linken Mittelhand zugezogen und deswegen zwiscchenzeitlich pausieren müssen. Die WM in der britischen Grafschaft Yorkshire findet vom 22. bis 29. September statt.

Siegemund zieht ins Tennis-Viertelfinale von Hiroshima ein

HIROSHIMA (dpa) - Tennisspielerin Laura Siegemund hat das Viertelfinale des WTA-Turniers im japanischen Hiroshima erreicht.



Die 31-Jährige aus Metzingen rang am Mittwoch Patricia Maria Tig 6:2, 5:7, 7:5 nieder und revanchierte sich damit auch für eine Niederlage gegen die Rumänin vom Turnier in Bukarest im Juli. Die Weltranglisten-84. Siegemund bekommt es nun mit der Russin Veronika Kudermetowa zu tun. Kudermetowa ist an Position zwei, Siegemund ist bei dem mit 250.000 US-Dollar dotierten Turnier an Position acht gesetzt. Tatjana Maria war in der ersten Runde ausgeschieden.

Löw gab Werner Tipps vor Vertragsverlängerung in Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der Leipziger Stürmer Timo Werner hat sich vor seiner Vertragsverlängerung von Bundestrainer Joachim Löw beraten lassen.



«Er hat mir auch gesagt: Egal, wie ich mich entscheiden werde, es sei kein Rückschritt, in Leipzig zu verlängern», sagte der Angreifer des sächsischen Fußball-Bundesligisten dem Magazin «Sport Bild» (Mittwoch). Löw habe zudem den neuen RB-Coach gelobt: «Er hält Julian Nagelsmann für einen Trainer mit Potenzial, der mich weiterbringen kann.» Werner hatte nach längerem Zögern bei RB einen Kontrakt bis 2023 unterschrieben.

Barça muss eventuell ohne Superstar Messi nach Dortmund

BARCELONA (dpa) - Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona laboriert weiter an einer Wadenverletzung und wird möglicherweise auch das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen.



Der argentinische Fußball-Profi trainiere noch immer nicht mit der Mannschaft und werde auf jeden Fall beim Liga-Spiel gegen Valencia am Samstag nicht dabei sein, berichtete die Zeitung «Sport» am Mittwoch. Der 32-Jährige hatte sich Anfang August beim Wiedereinstieg ins Training nach der Sommerpause verletzt. Sein Comeback war bereits vor Wochen geplant, jedoch hatte die Blessur Messi immer wieder Probleme bereitet. Ob er mit nach Deutschland reist und am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) gegen den BVB im Kader ist, sei deshalb fraglich.

Zwei Festnahmen wegen des Verdachts auf Geldwäsche im Profi-Fußball

BRÜSSEL (dpa) - Wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Bestechung beim Transfer von Fußballspielern haben Ermittler mehrere Gebäude in Belgien, Monaco und London durchsucht.



Zwei Personen seien bei den Aktionen am Dienstag und Mittwoch festgenommen, teilte die belgische Staatsanwaltschaft mit. Es handele sich um einen Spielervermittler in Monaco sowie seinen Assistenten aus der Region Lüttich. Die Einsätze stehen laut Staatsanwaltschaft in Verbindung mit Durchsuchungen vom April. Damals hatte die belgische Behörde den Sitz des nationalen Fußballverbands sowie Einrichtungen des Rekordmeisters RSC Anderlecht durchsucht. Es bestand der Verdacht auf organisierte Kriminalität.

Sobotzik nach Rücktritt beim CFC: «Mir kam blanker Hass entgegen»

CHEMNITZ (dpa) - Fußball-Funktionär Thomas Sobotzik hat «persönliche Anfeindungen, Beschimpfungen und Drohungen» als Gründe für seinen Rücktritt beim Drittligisten Chemnitzer FC genannt.



Der 44 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi griff in einer persönlichen Erklärung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, die Fans des Vereins scharf an, der seit einiger Zeit mit großen Finanz-, aber auch Imageproblemen kämpft. Was er zuletzt habe erleiden müssen, «geht weit über das Maß hinaus, das verkraftbar ist», schrieb Sobotzik. Er hatte in der vergangenen Woche sein Amt niedergelegt, Trainer David Bergner war auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben entbunden worden.

Iran hält an Stadionverbot für Frauen fest

TEHERAN (dpa) - Der Iran ist will trotz der landesweiten Proteste weiterhin an einem Stadionverbot für Frauen festhalten.



«Unter den derzeitigen Umständen ist die Anwesenheit der Frauen in den Stadien nicht ratsam», sagte Stabschef Mahmud Waesi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr. Die Regierung habe zwar grundsätzlich keine Einwände, aber im Vorfeld müssten die «moralischen Voraussetzungen» erfüllt werden. Im Iran ist Frauen der Besuch von Fußballspielen im Stadion seit vier Jahrzehnten verboten. Nach Protesten dagegen war am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Sie hatte sich in der vergangenen Woche vor einem Teheraner Gericht mit Benzin übergossen und angezündet und erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.