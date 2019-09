Von: Redaktion DER FARANG | 08.09.19

Mick Schumacher in Monza mit starker Aufholjagd

MONZA (dpa) - Mick Schumacher hat das Heim-Wochenende seines italienischen Prema-Teams mit einem Erfolgserlebnis beendet.



Im Formel-2-Sprintrennen in Monza am Sonntag fuhr der 20-Jährige von Startplatz 14 noch auf den sechsten Platz vor. Zudem gelang dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher die schnellste Runde. Im Hauptrennen tags zuvor war Mick Schumacher mit einem Defekt am Motor ausgeschieden. Sieger am Samstag im ersten Rennen nach dem tödlichen Unfall des Franzosen Anthoine Hubert eine Woche zuvor war der Japaner Nobuharu Matsushita geworden. Am Sonntag siegte der Brite Jack Aitken.

Kein Titel, keine Medaille: Lange chancenlos in Nizza - Kienle stark

NIZZA (dpa) - Der zweimalige Ironman-Champion Patrick Lange hat einen Podestplatz bei der 70.3-Weltmeisterschaft klar verpasst.



Der 33 Jahre alte Hesse kam am Sonntag in Nizza nicht über den 23. Platz hinaus. Auf den neuen Weltmeister über die Distanz von 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen, Gustav Iden aus Norwegen, hatte Lange einen Rückstand von über fast 20 Minuten.

Deutschland-Achter gewinnt trotz Schwächeanfall auf Nord-Ostsee-Kanal

RENDSBURG (dpa) - Der Deutschland-Achter hat unter dramatischen Umständen das internationale Achter-Rennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal gewonnen.



Begleitet vom Schwächeanfall eines Crewmitgliedes verwies der Weltmeister am Sonntag die Konkurrenten aus den Niederlanden und aus Großbritannien auf die Plätze zwei und drei. Nach dem Rennen mussten Christopher Reinhardt (Dorsten) und ein niederländischer Ruderer medizinisch versorgt werden. Nach dem Rennen über knapp 13 Kilometer wurden beide in ein Krankenhaus gebracht.

Klinsmann nach VfB-Absage: «Tür bleibt immer offen»

GEISLINGEN/STEIGE (dpa) - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jürgen Klinsmann schließt trotz seiner jüngsten Absage an den VfB Stuttgart nicht aus, irgendwann einen Posten bei dem Zweitligisten zu übernehmen.



«Die Tür bleibt immer offen. Ich bin VfB-Fan», sagte der 55-Jährige am Sonntag am Rande eines Benefizspiels in Geislingen. «Wer weiß, wie die Konstellation später mal ist, aber im Moment passt es nicht.» Am Mittwoch hatte Klinsmann dem VfB mitgeteilt, dass er derzeit nicht für das Amt des Vorstandsvorsitzenden oder einen anderen Posten zur Verfügung stehe. Derweil kann sich der 1990er-Weltmeister Guido Buchwald eine Kandidatur für das Amt des VfB-Präsidenten vorstellen, hat nach eigenen Worten aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.

Ludger Beerbaum bei Global Champions Tour Dritter

ROM (dpa) - Altmeister Ludger Beerbaum ist bei der Global Champions Tour in Rom knapp am Sieg vorbeigeritten.



Der 56-Jährige aus Riesenbeck wurde am Samstag in dem mit 300 000 Euro dotierten Springen Dritter. Im Stechen blieb der viermalige Olympiasieger auf Cool Feeling fehlerfrei. Der Brite Ben Maher auf Explosion und der zweitplatzierte Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli waren allerdings schneller als Beerbaum.

Angelique Kerber mit neuem Trainer Dirk Dier nach Asien

ZHENGZHOU (dpa) - Angelique Kerber wird die anstehenden Turniere in Asien nach Informationen der «Bild am Sonntag» mit einem neuen Trainer bestreiten.



Wie die Zeitung berichtet, wird Dirk Dier die deutsche Nummer eins von nun an betreuen. Kerber hatte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon im Juli von ihrem Coach Rainer Schüttler getrennt.

Biathlet Schempp holt Meisterschafts-Doppel in Sprint und Verfolgung

BAYERISCH EISENSTEIN (dpa) - Der viermalige Weltmeister Simon Schempp hat mit zwei Titeln zum Auftakt der deutschen Biathlon-Meisterschaften ein gelungenes Comeback gefeiert.



Der Olympia-Zweite im Massenstart setzte sich am Sonntag im Hohenzollern Skistadion am Großen Arbersee in der Verfolgung durch, nachdem er bereits am Samstag den Sprint auf Skirollern gewonnen hatte. Schempp hatte die vergangene Saison wegen Formschwäche vorzeitig abgebrochen und auch die WM in Östersund ausgelassen. Im Mai hatte sich der Schwabe einer Schulteroperation unterziehen müssen.

Eishockey-Vizemeister München verpflichtet Abwehrspieler Sanguinetti

MÜNCHEN (dpa) - Eishockey-Vizemeister EHC Red Bull München Abwehrspieler Bobby Sanguinetti aus der zweitklassigen nordamerikanischen AHL verpflichtet.



Das teilte der Club am Sonntag mit. Der 31 Jahre alte US-Profi ist der 27. Spieler im Kader der Münchner, die aktuell in der Gruppenphase der Champions League spielen und von Freitag an auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefordert sind.

Formel-3-Pilot erlitt Wirbelverletzung bei Monza-Unfall

MONZA (dpa) - Der australische Formel-3-Pilot Alex Peroni hat sich bei seinem heftigen Unfall in Monza eine Wirbelverletzung zugezogen.



Das teilte sein Team Campos Racing mit. Peroni befindet sich im Krankenhaus. Der 19-Jährige war am Samstag in der sogenannten Parabolica über Randsteine gefahren und dabei mit seinem Wagen meterhoch in die Luft katapultiert worden. Das Auto drehte sich mehrfach und krachte auf die Reifenstapel. Im Fangzaun blieb Peroni mit seinem Wagen letztlich liegen.