Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.19

WM: Basketballer gewinnen gegen Senegal - Olympia-Traum bewahrt

SHANGHAI (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihre Chancen auf die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier vergrößert.



Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder bezwang am Samstag in Shanghai zum Auftakt der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 den Außenseiter Senegal mit 89:78 (36:37). Mit 24 Punkten war Schröder bester Werfer in der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds, die erneut lange Zeit verunsichert auftrat. Bei einem Sieg gegen Kanada im letzten WM-Spiel am Montag (14.00 Uhr/Magentasport) wäre der Sprung zu einem Qualiturnier für die Sommerspiele 2020 perfekt. Im Falle einer Niederlage würde dies noch von Ergebnissen anderer Teams abhängen.

Fußverletzung: Verteidiger Schulz fällt gegen Nordirland aus

HAMBURG (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss die Reise nach Belfast zum EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland ohne Nico Schulz antreten.



Der Außenverteidiger von Borussia Dortmund fällt für die Partie am Montagabend wegen einer Fußverletzung aus, die er am Freitagabend in Hamburg beim 2:4 gegen die Niederlande in der Schlussphase des Spiels erlitten hatte. Der DFB berichtete am Samstag von einem «Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel». Zur Ausfallzeit des 26-Jährigen gab es zunächst keine Angaben. Schulz sei bereits aus dem Teamhotel in Hamburg abgereist, teilte der Verband mit. Das DFB-Team reist am Sonntagvormittag damit noch mit 20 Akteuren nach Belfast. In dem Leipziger Marcel Halstenberg und Jonas Hector vom 1. FC Köln verfügt Bundestrainer Joachim Löw noch über zwei Linksverteidiger in seinem Aufgebot.

Volley statt Vollgas: DFB lässt Fan-Choreographie kurzfristig ändern

HAMBURG (dpa) - Der Fanclub Nationalmannschaft hat seine Choreographie vor dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl am Freitagabend gegen die Niederlande (2:4) kurzfristig geändert.



Statt des Wortes Vollgas bildeten die Fußballfans im Hamburger Volksparkstadion mit Papptafeln den riesigen Schriftzug Volley. Darunter stand auf einem Banner: «Von Hamburg über München bis nach London». Wie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag bestätigte, habe man mögliche Irritationen durch den Begriff Vollgas mit Blick auf die deutsche Geschichte vermeiden wollen. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. In München finden im kommenden Sommer im Falle der erfolgreichen Qualifikation mindestens zwei Gruppenspiele mit der deutschen Mannschaft statt. London ist Ausrichter beider Halbfinals und des Endspiels der EM-Endrunde 2020.

Rafael Nadal bei US Open zum fünften Mal im Endspiel

NEW YORK (dpa) - Rafael Nadal steht bei den US Open zum fünften Mal im Endspiel.



Der spanische Tennisprofi gewann sein Halbfinale am Freitagabend (Ortszeit) in New York gegen den Italiener Matteo Berrettini mit 7:6 (8:6), 6:4, 6:1 und greift damit beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison nach seinem vierten Titel. Letztmals hatte Nadal in New York 2017 triumphiert. Im Finale am Sonntag trifft der 33-Jährige auf den Russen Daniil Medwedew. Der 23-Jährige hatte sich im ersten Halbfinale gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 7:6 (7:5), 6:4, 6:3 durchgesetzt und steht erstmals bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Endspiel.

Komplikationen beim zweiten verunglückten Formel-2-Fahrer

MONZA/LONDON (dpa) - Der in den Horrorunfall von Spa-Francorchamps am 31. August verwickelte Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa kämpft mit Komplikationen.



Der 20-Jährige sei zurzeit nicht bei Bewusstsein, hieß es in einem Statement der Eltern, das in den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und Facebook sowie auf der Homepage des 20 Jahre alten Rennfahrers in der Nacht auf Samstag veröffentlicht wurde. Bei seiner Ankunft in London in einer Klinik mit einer Spezial-Intensivstation sei ein akutes Atemnotsyndrom festgestellt worden, erklärten die Eltern Juan Carlos und Maria Correa in der Mitteilung. Es handele sich um eine Verletzung, die angesichts der Heftigkeit des Unfalls vorkomme, hieß es. Sie habe aber leider zu einem Atemstillstand geführt. Correa ist dem Statement zufolge an ein Atemgerät angeschlossen. Sein Zustand sei kritisch, aber stabil.

Heftiger Unfall in Formel 3 - Team: «Es sieht so aus, dass er ok ist»

MONZA (dpa) - Im Rennen der Nachwuchsserie Formel 3 am Samstag in Monza hat der Australier Alex Peroni einen schweren Unfall offenbar unverletzt überstanden.



In der sogenannten Parabolica auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza wurde der 19-Jährige mit dem Wagen von Campos Racing in die Luft katapultiert, als er über die Randsteine fuhr. Peroni wurde hochgeschleudert, der Wagen überschlug sich dabei mehrfach und krachte auf die Reifenstapel. Im Fangzaun blieb er letztlich liegen. «Es sieht so aus, dass er ok ist», schrieb das Team bei Twitter zum Zustand des Fahrers. Peroni war aus eigener Kraft und ohne sichtbare äußere Verletzungen in das sogenannte Medical Car gestiegen.

Erich Rutemöller verlässt Fortuna Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Das langjährige Vorstandsmitglied Erich Rutemöller verlässt den Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf auf eigenen Wunsch.



Das gab der Verein am Samstag bekannt. Demnach möchte der 74-jährige frühere Trainer des Deutschen Fußball-Bundes, der in Düsseldorf seit Juli Berater des Vorstandes für Nachwuchsentwicklung und Trainerausbildung war, eine neue Herausforderung annehmen.

Brasilien und Kolumbien trennen sich Unentschieden

MIAMI (dpa) - Beim ersten Freundschaftsspiel nach der Copa América haben sich Brasilien und Kolumbien 2:2-Unentschieden getrennt.



Für die Seleção trafen am Freitag in Miami im US-Bundesstaat Florida Casemiro in der 19. Minute und Neymar in der 58. Minute. Luis Muriel erzielte in der 25. Minute durch Elfmeter und in der 34. Minute beide Tore für die kolumbianische Nationalmannschaft. Mit dem Treffer im Hard Rock Stadium meldete sich Brasiliens Starstürmer Neymar nach einer rund dreimonatigen Pause in der Nationalmannschaft zurück. Nach dem Tor schloss ihn Nationaltrainer Tite fest in die Arme. Wegen einer Knöchelverletzung hatte Neymar die Copa América in Brasilien verpasst und nur von der Tribüne zugesehen, wie die Seleção ohne ihn den Südamerika-Titel holte.

Samuel Eto'o beendet Fußballkarriere - viele Tore und Titel

DOHA (dpa) - Der dreimalige Champions-League-Sieger Samuel Eto'o hat seine Fußball-Karriere beendet.



Das teilte der 38-Jährige Kameruner auf seinem Instagram-Account mit. «Das Ende, auf zu einer neuen Herausforderung», schrieb Eto'o, der zuletzt in Katar beim Qatar SC spielte. Eto'o gehörte zu den besten afrikanischen Fußballern überhaupt. Der viermalige Fußballer des Jahres von Afrika gewann zweimal mit dem FC Barcelona (2006 und 2009) und einmal mit Inter Mailand (2010) die europäische Königsklasse. Auch im Trikot von Kamerun feierte er viele Erfolge: Bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000 holte er mit den Unzähmbaren Löwen Gold, dazu gewann er mit dem Nationalteam zweimal den Afrika Cup und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Insgesamt erzielte er 56 Tore in 118 Länderspielen.

Halbironman-WM: Schweizerin Ryf gewinnt Titel zum fünften Mal

NIZZA (dpa) - Die Schweizer Triathletin Daniela Ryf hat zum fünften Mal den Weltmeistertitel über die halbe Ironman-Distanz gewonnen.



Fünf Wochen vor dem Saisonhöhepunkt auf Hawaii machte die 32-Jährige dabei ihren dritten 70.3.-WM-Triumph in Serie perfekt. Ryf verwies am Samstag in Nizza nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen 2016-Weltmeisterin Holly Lawrence aus Großbritannien auf den zweiten Platz. Mit 4:23:04 Stunden hatte die seit Jahren dominierende Triathletin, die auch auf Hawaii ihren fünften Triumph anpeilt, im Ziel 3:58 Minuten Vorsprung. Dritte wurde mit gut fünf Minuten Rückstand in Imogen Simmonds eine weitere Schweizerin. An diesem Sonntag starten die Männer unter anderem mit dem zweimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange und Ex-Ironman-Champion Sebastian Kienle.