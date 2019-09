Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.19

Leclerc startet mit Bestzeit - Hamilton Vierter, Vettel Achter

MONZA (dpa) - Charles Leclerc hat zum Trainingsauftakt des Heim-Grand-Prix von Ferrari die schnellste Runde gedreht.



Der Sieger des Belgien-Rennens benötigte am Freitag 1:27,905 Minuten für den Kurs im Autodromo Nazionale von Monza. Zweiter hinter dem 21 Jahre alten Monegassen wurde Carlos Sainz aus Spanien vor dessen britischem McLaren-Kollegen Lando Norris. Erst dann folgte der Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Sebastian Vettel kam mit über zwei Sekunden Rückstand nicht über Platz acht hinaus.

Medien: Ex-Profi Thomas Reis wird neuer Cheftrainer beim VfL Bochum

BOCHUM (dpa) - Der VfL Bochum hat offenbar einen Nachfolger für den beurlaubten Cheftrainer Robin Dutt gefunden.



Nach übereinstimmenden Medienberichten und dpa-Informationen soll Thomas Reis Chefcoach beim Tabellenvorletzten der 2. Fußball-Bundesliga werden. Der 45 Jahre ehemalige Bundesliga-Profi trainiert derzeit die U19 des VfL Wolfsburg, sein Vertrag bei den Niedersachsen läuft noch bis 30. Juni 2022. Reis spielte von 1995 bis 2003 für den VfL in der Bundesliga und 2. Liga und arbeitete dort auch schon als Coach.

Knie-Operation bei Möhwald: Bremer Verletzungspech hält an

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen beklagt den nächsten langfristigen Ausfall. Mittelfeldspieler Kevin Möhwald muss am nächsten Montag am Knie operiert werden und wird dem Verein deshalb mindestens die komplette Hinrunde fehlen.



Das gaben die Bremer am Freitag bekannt. Werder wird seit dem Beginn der Vorbereitung auf diese Saison von Verletzungspech geplagt. Auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede fehlen noch für längere Zeit. Auch die Verteidiger Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sowie Angreifer Milot Rashica stehen schon mindestens seit August nicht zur Verfügung.

European Leagues nur für moderate Reform der Königsklasse

NYON (dpa) - Im Machtkampf um eine Reform der Champions League hat die Vereinigung der Europäischen Fußballligen einen Vorschlag ausgearbeitet, der die Bundesliga künftig einen Startplatz in der Königsklasse kosten könnte.



Wie die European Leagues am Freitag mitteilten, sollen allerdings im Gegensatz zu den radikalen Reformplänen der European Club Association die Europacup-Startplätze weiterhin nur anhand der Platzierung in den nationalen Ligen verteilt werden. Gravierendste Änderung wäre die Verteilung der Startplätze in der Königsklasse von 2024 an. Die vier besten Nationen, derzeit Spanien, England, Deutschland und Italien, hätten wie der Fünfte (derzeit Frankreich) dann nur noch drei statt vier Teilnehmer sicher.

Medien: Messi darf den FC Barcelona 2020 ablösefrei verlassen

MADRID (dpa) - Fußball-Superstar Lionel Messi darf nach Medienberichten den spanischen Meister FC Barcelona ablösefrei verlassen.



Obwohl im Vertrag des Argentiniers eine Ablöse von 700 Millionen Euro festgeschrieben sei, habe sich Messi per Klausel das Recht vorbehalten, seinen Vertrag zum 30. Juni 2020 einseitig zu kündigen, berichteten am Freitag die Zeitung «El País» und andere Medien unter Berufung auf den Verein. Der Vertrag des 32-Jährigen, der seit 2004 dem Profiteam angehört, war 2017 bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden.

Hockeycoach Stefan Kermas tritt als Herren-Bundestrainer zurück

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Stefan Kermas hat zwei Wochen nach dem verpassten EM-Titel der deutschen Hockey-Herren und der damit verpassten direkten Olympia-Qualifikation sein Amt als Chefcoach niedergelegt.



Dies gab der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Freitag bekannt. In seiner gut dreijährigen Amtszeit hat Kermas keine Top-Drei-Platzierung bei internationalen Meisterschaften erreicht.

Deutsches Herren-Team im Halbfinale der Tischtennis-EM

NANTES (dpa) - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht.



Der Titelverteidiger und Topfavorit gewann am Freitag sein Viertelfinale gegen Slowenien mit 3:0. Im ersten Einzel holte Dimitrij Ovtcharov gegen den Bundesliga-Profi Darko Jorgic vom 1. FC Saarbrücken einen 0:2-Satzrückstand auf und siegte noch in 3:2 Sätzen. Die weiteren Punkte holten Einzel-Europameister Timo Boll gegen Bojan Tokic (3:0) sowie Patrick Franziska gegen Deni Kozul vom TTC Jülich (3:0).

RB Leipzig führt Vertragsgespräche mit Nationalspieler Klostermann

LEIPZIG (dpa) - Nach der monatelangen Hängepartie um Timo Werner will Fußball-Bundesligist RB Leipzig den Vertrag mit Nationalspieler Lukas Klostermann rechtzeitig verlängern.



«Wir haben die Gespräche mit ihm bereits aufgenommen und sind hierzu im Austausch», sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche dem Nachrichtenportal «n-tv.de». Der Vertrag des 23 Jahre alten Außenverteidigers läuft noch bis 2021, dürfte aber sicherlich noch vor der EM 2020 verlängert werden.

Früherer Basketball-Nationalspieler Pethran gestorben

BERLIN (dpa) - Der deutsche Basketballsport trauert um den früheren Nationalspieler Rainer Pethran.



Wie der Deutsche Basketball Bund am Freitag mitteilte, war Pethran im Alter von 68 Jahren bereits in der Nacht zu Montag nach schwerer Krankheit in München gestorben. Der Flügelspieler absolvierte insgesamt 71 Länderspiele, nahm unter anderem 1972 an den Olympischen Spielen in München teil. 1971 wurde Pethran mit seinem Verein USC München deutscher Vizemeister.

800-Meter-Olympiasiegerin Semenya spielt nun auch Fußball

BERLIN (dpa) - Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika spielt zukünftig auch Fußball.



Die 28-Jährige schloss sich dem JVW Football Club an und will dort ab 2020 in der semiprofessionellen Sasol League kicken. Die zweimalige Weltmeisterin kann ihren Titel über 800 Meter bei der WM in Doha wegen der umstrittenen Regel des Leichtathletik-Weltverbandes zum Testosteron-Limit für Mittelstreckenläuferinnen mit intersexuellen Anlagen nicht verteidigen. Sie müsste Hormone nehmen, das lehnt sie ab.

Nach Vorfall vor Mesut Özils Anwesen: Verdächtige auf Kaution frei

LONDON (dpa) - Nach einem Zwischenfall vor dem Haus des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers Mesut Özil haben zwei Verdächtige am Freitag vor einem Gericht in London ihre Unschuld beteuert.



Die beiden 27 Jahre alte Männer wurden bis zum Prozessbeginn am 6. November auf Kaution freigelassen. Das Duo soll am 8. August vor Özils Anwesen in eine Auseinandersetzung mit dem Wachpersonal verwickelt gewesen sein, das der Fußballprofi des FC Arsenal nach einem versuchten Überfall bewaffneter Gangster kurz zuvor auf ihn und seinen Teamkollegen Sead Kolasinac engagiert hatte.