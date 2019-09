Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.19

Kroos will auf Auszeiten im EM-Jahr verzichten: «Konstant» dabei sein

HAMBURG (dpa) - Toni Kroos will in der EM-Saison auf sein Sonderrecht auf Länderspiel-Auszeiten verzichten und Bundestrainer Joachim Löw bei allen Partien zur Verfügung stehen.



«Es ist jetzt schon so, dass wir mit dem Beginn des EM-Jahres einige Spiele haben, die gute Gradmesser sind und ich da auch konstant und gut dabei sein will und muss, wenn wir Richtung EM gucken», sagte der Mittelfeldspieler bei der Pressekonferenz der Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag vor dem Qualifikationsspiel gegen die Niederlande am Freitag (20.45 Uhr/RTL).

Bundestrainer Löw: Goretzka fällt für Holland-Länderspiel aus

HAMBURG (dpa) - Mittelfeldakteur Leon Goretzka vom deutschen Fußballmeister Bayern München fällt für das EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen die Niederlande am Freitag in Hamburg (20.45 Uhr/RTL) aus.



Der 24-Jährige habe «eine leichte Einblutung, so dass er nicht spielen kann», sagte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt. Goretzka musste deshalb schon bei den Bayern pausieren.

Buchwald bedauert Klinsmann-Absage - Eigene Rückkehr zum VfB möglich

STUTTGART (dpa) - Ex-Weltmeister Guido Buchwald hat die Absage seines früheren Teamkollegen Jürgen Klinsmann an den VfB Stuttgart bedauert.



«Ich hätte ihn als idealen Vorstandsvorsitzenden beim VfB gesehen. Darum tut mir seine Absage leid», sagte der 58-Jährige am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Unabhängig von Klinsmanns Absage kann sich der ehemalige Aufsichtsrat des VfB eine eigene Rückkehr zum schwäbischen Traditionsclub vorstellen: «Es geht um den VfB, und das bleibt mein Herzensverein.»

Erster WM-Sieg für deutsche Basketballer - Olympia-Hoffnung bleibt

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China den ersten Sieg geschafft und sich ihre Olympia-Hoffnung erhalten.



Nach dem blamablen vorzeitigen Vorrunden-Scheitern bezwang das Team um Anführer Dennis Schröder am Donnerstag in Shenzhen zum Ende der ersten Gruppenphase den Außenseiter Jordanien mit 96:62 (48:36). In der Platzierungsrunde um die WM-Ränge 17 bis 32 geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds in Shanghai gegen Senegal und Kanada. Dort besitzt sie gute Karten, um ein Qualifikationsturnier im kommenden Sommer für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu erreichen.

Rafael Nadal bei US Open ohne große Mühe im Halbfinale

NEW YORK (dpa) - Rafael Nadal hat bei den US Open ohne große Mühe das Halbfinale erreicht.



Der spanische Tennisstar setzte sich am Mittwoch (Ortszeit) gegen den Argentinier Diego Schwartzman mit 6:4, 7:5, 6:2 durch und steht damit in New York zum achten Mal in seiner Karriere in der Vorschlussrunde. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Nadal am Freitag auf den Italiener Matteo Berrettini, der nach einem hart umkämpften 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) gegen den Franzosen Gael Monfils zum ersten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale steht. Das zweite Halbfinale bestreiten der Russe Daniil Medwedew und Grigor Dimitrow aus Bulgarien.

Stallrivalen Leclerc und Vettel betonen gute Zusammenarbeit

MONZA (dpa) - Sebastian Vettel und sein Stallrivale Charles Leclerc haben ihre Zusammenarbeit bei Ferrari unisono als sehr gut beurteilt.



«Wir haben den richtigen Kompromiss gefunden zwischen Wettkampf und Zusammenarbeit», erklärte der 21 Jahre alte Leclerc. Im Auto kämpfe man gegeneinander. «Wenn wir aus dem Auto sind, teilen wir die Informationen», betonte der Monegasse. «Für das Team ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten und nicht gegeneinander», sagte Vettel.

Neureuther: Hirschers acht Gesamtweltcupsiege bleiben unerreicht

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Die acht Gesamtweltcupsiege in Serie von Marcel Hirscher bleiben nach dessen Rücktritt vom Skisport in den Augen seines Kumpels Felix Neureuther unerreicht. «Acht in Folge im Herrenbereich: Das wird viele, viele Jahre dauern.



Das wird nicht mehr passieren glaube ich», sagte Neureuther der Deutschen Presse-Agentur, nachdem der 30 Jahre alte Österreicher am Mittwochabend sein Karriereende bekanntgegeben hatte. «Bei den Damen wird das (Mikaela) Shiffrin schaffen, wenn nichts dazwischen kommt. Aber bei den Herren? Kann ich mir nicht vorstellen.»

Kaymers Ziele 2020: Olympia-Golf in Tokio

BERLIN (dpa) - Deutschlands Golfstar Martin Kaymer will im nächsten Jahr unbedingt wieder die Faszination der Olympischen Spiele erleben.



«Tokio ist auf jeden Fall ein Top-Ziel von mir», sagte der 34-Jährige aus Mettmann der Deutschen Presse-Agentur. «Das war einfach so geil damals in Rio.» Sportlich soll in der japanischen Hauptstadt mehr herausspringen als der 15. Platz vor vier Jahren in Brasilien.

Premiere auf dem «Mythos»: DTM fährt 2020 erstmals in Monza

STUTTGART (dpa) - Das Deutsche Tourenwagen-Masters gastiert in der kommenden Saison erstmals im italienischen Monza.



Das gab die DTM-Dachorganisation ITR am späten Mittwochabend bekannt, nachdem die Verträge mit den Betreibern unterzeichnet waren. «Monza ist für Motorsport-Fans in der ganzen Welt ein Mythos», sagte Gerhard Berger, Vorsitzender der ITR. «Die Streckencharakteristik verspricht Rad-an-Rad-Duelle bei hohen Geschwindigkeiten sowie gute Überholmöglichkeiten.»