Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.19

Staatsanwaltschaft will Anklage gegen Boateng erheben

MÜNCHEN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft München I will gegen den früheren Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an seiner ehemaligen Lebensgefährtin Anklage erheben.



Der Fall liege beim Amtsgericht München, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I. Nach Angaben eines Sprechers des Amtsgerichts München vom Mittwoch hat der zuständige Richter noch nicht über eine Zulassung der Anklage entschieden. In solch einem öffentlichkeitswirksamen Fall wolle der Richter noch gründlichere Aufklärung betreiben. Die Nebenklage der Geschädigten sei allerdings zugelassen. Eine Stellungnahme von Boateng lag der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht vor. Zuerst hatten WDR und «Süddeutsche Zeitung» berichtet.

Can beklagt Champions-League-Ausbootung bei Juve: «Schockierend»

HAMBURG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Emre Can hat mit großem Unverständnis und extremer Verärgerung darauf reagiert, dass er bei Juventus Turin nicht ins Champions-League-Aufgebot berufen wurde.



«Das ist extrem schockierend für mich, dass ich nicht dabei bin in der Champions League, weil man mir letzte Woche noch etwas anderes versprochen hat», sagte der Mittelfeldspieler am Mittwoch in Hamburg vor dem Training der deutschen Nationalmannschaft. Trainer Maurizio Sarri habe ihm die Entscheidung am Vorabend in einem kurzen Telefonat mitgeteilt, «ohne mir eine Begründung zu nennen», beklagte Can. «Das macht mich schon sauer und wütend», sagte der 25-Jährige. Beim ehemaligen Bundesliga-Profi stand bis zu Wochenbeginn noch ein möglicher Vereinswechsel im Raum.

Löw mit komplettem Kader im Training vor Holland-Spiel

HAMBURG (dpa) - Mit allen 22 Spielern seines Kader hat Joachim Löw die Vorbereitung auf das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande fortgesetzt.



Im Hamburger Millerntor-Stadion begann der Bundestrainer am Mittwoch die Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft mit mehreren lockeren Spielen zur Förderung des Teamgeists. Toni Kroos und Co. mussten sich unter anderem mit verschiedenfarbigen Plastikhütchen möglichst schnell zusammenfinden.

Nach Brandt: Reus will Havertz von Leverkusen nach Dortmund locken

HAMBURG (dpa) - Nach seiner erfolgreichen Mission bei Julian Brandt will sich Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus auch bei Kai Havertz als Vermittler betätigen und den Nationalmannschafts-Kollegen von Bayer Leverkusen zum BVB locken.



«Ich werde alles versuchen, ihn nach Dortmund zu lotsen», sagte Reus zu Sport1: «Ich weiß nicht, wie weit es ablösesummentechnisch noch in die Höhe geht und es Dortmund vielleicht nicht zu viel ist. Aber ich werde mein Bestes geben. So, wie ich es bei Julian (Brandt) gemacht habe.» Brandt war in diesem Sommer für rund 25 Millionen Euro von Leverkusen nach Dortmund gewechselt.

Nach Wechsel: Freiburgs Grifo darf gegen Hoffenheim nicht spielen

ZUZENHAUSEN/FREIBURG (dpa) - Der von 1899 Hoffenheim zum SC Freiburg gewechselte Vincenzo Grifo darf wegen einer Vertragsklausel im Duell der beiden Fußball-Bundesligisten nicht auflaufen.



Dies bestätigte der Sportclub am Mittwoch auf Anfrage. Am 15. September tritt Freiburg demzufolge ohne Grifo in Sinsheim an. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. Im Rückspiel dürfe der Fußballprofi gegen seinen ehemaligen Club aber wieder auflaufen, hieß es vom SC. Auch 1899 Hoffenheim bestätigte die Vereinbarung am Mittwoch. Der 26 Jahre alte Italiener war in der Vorwoche für sieben Millionen Euro fest von den Kraichgauern zum SC gewechselt, nachdem er in der Vorsaison bereits ausgeliehen war. Eine ähnliche Klausel hatte es bereits beim Leihgeschäft gegeben.

FC Bayern verzeichnet Rekorde bei Umsatz und Gewinn

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat finanzielle Rekordzahlen vermeldet.



Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, stieg der Umsatz von 657,4 Millionen Euro in der Saison 2017/18 auf 750,4 Millionen Euro in der abgelaufenen Spielzeit. Zudem wuchs der Gewinn nach Steuern von 29,5 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2017/18 auf nun 52,5 Millionen Euro. Das Eigenkapital erhöhte sich von 456,4 auf 497,4 Millionen Euro.

Däbritz und Marozsan für FIFA-Weltauswahl der Frauen nominiert

BERLIN (dpa) - Die deutschen Frauen-Fußball-Nationalspielerinnen Dzsenifer Marozsan und Sara Däbritz sind für die Top-Elf des Weltverbands FIFA und der Spielergewerkschaft FIFPro nominiert.



Die Mittelfeldspielerinnen gehören wie US-Superstar Megan Rapinoe und die Brasilianerin Marta zur 55-köpfigen Vorauswahl, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde. Die von Profi-Fußballerinnen gewählte Auswahl wird 2019 erstmals gemeinsam von der FIFA und FIFPro gekürt. Bekanntgegeben wird die Top-Elf in diesem Jahr wie auch die Sieger der Wahl zum Weltfußballer am 23. September in der Mailänder Scala.

Stefan Kuntz will Bakery Jatta für U21-Auswahl gewinnen

BERLIN (dpa) - Nach dem Abschluss des Einspruchverfahrens durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hofft Trainer Stefan Kuntz auf eine Karriere von Bakery Jatta in der deutschen U21-Auswahl.



«Ich würde gerne versuchen, Bakery bei der Einbürgerung zu helfen, weil ich ihn gerne von der U21 überzeugen möchte. Auf diesem Weg waren wir schon, und dann kam diese, für meine Begriffe, etwas unsägliche Diskussion», sagte Kuntz im Sport1-Social-Format «Split It!». Am Dienstag hatten die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, VfL Bochum und Karlsruher SC ihre Einsprüche gegen die Wertung der Spiele gegen den Hamburger SV zurückgezogen, nachdem tags zuvor das Hamburger Bezirksamt seine Ermittlungen gegen den Stürmer eingestellt und ausländerrechtliche Maßnahmen wegen der Zweifel an der Identität Jattas abgelehnt hatte.

Jobgarantie für Basketball-Coach Rödl: «Steht nicht zur Disposition»

SHENZHEN (dpa) - Bundestrainer Henrik Rödl hat trotz des Scheiterns in der Vorrunde bei der Basketball-WM in China eine Jobgarantie erhalten.



«Es wird keinen Wechsel geben. Henrik Rödl steht nicht zur Disposition», sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bunds (DBB), der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die DBB-Auswahl hatte durch die zweite Vorrunden-Niederlage beim 68:70 gegen die Dominikanische Republik am Dienstag das Minimalziel Zwischenrunde verpasst. Rödl besitzt noch einen Vertrag bis nach der Heim-Europameisterschaft 2021.

Langläuferin Fessel beendet ihre Karriere - Erstes Kind im Dezember

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Skilangläuferin Nicole Fessel bekommt noch in diesem Jahr ihr erstes Kind und beendet mit sofortiger Wirkung ihre Profi-Karriere.



Das erklärte die 36-Jährige dem Internetportal «xc-ski.de». «Ich denke, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um aufzuhören», sagte Fessel, die den Nachwuchs gemeinsam mit ihrem Partner im Dezember erwartet. Am Dienstagabend hatte sie das nahende Babyglück in einem Facebook-Post mit einem Bild und den Worten «wir zwei - drei - warm - weich - unfassbar - du in mir - wir» bereits angedeutet.