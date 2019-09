Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.19

Deutsche Basketballer scheitern in WM-Vorrunde

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Basketballer haben sich bei der WM in China kräftig blamiert und sind bereits in der Vorrunde gescheitert.



Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder verlor am Dienstag in Shenzhen auch die zweite Gruppenpartie gegen den Außenseiter Dominikanische Republik mit 68:70 (37:39) und verpasste damit die direkte Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio. Mit einem 103:64-Sieg über Jordanien besiegelte Deutschland-Bezwinger Frankreich das endgültige Aus für die WM-Hoffnungen der Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds trifft im letzten Vorrunden-Spiel am Donnerstag auf Jordanien. Anschließend geht es in der Platzierungsrunde um die Ränge 17 bis 32 gegen Kanada und Senegal. Dabei besitzt das deutsche Team noch die Chance auf den Sprung zu einem Qualifikationsturnier für Olympia.

DFB-Sportgericht schließt Fall Bakery Jatta ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach den zurückgezogenen Einsprüchen der Zweitligisten Nürnberg, Bochum und Karlsruhe gegen die Wertung der Spiele gegen den Hamburger SV hat auch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes die Einspruchsverfahren abgeschlossen.



Das teilte der DFB am Dienstag mit. «Damit bleiben die Spielwertungen bestehen, sind die Einspruchsverfahren vor dem DFB-Sportgericht mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses abgeschlossen», hieß es in der Mitteilung des Verbandes. Alle drei Vereine hatten Einspruch eingelegt, nachdem es laut eines Berichts des Magazins «Sport Bild» Zweifel an der Identität von HSV-Stürmer Bakery Jatta gegeben haben soll. Am Montag hatte das Hamburger Bezirksamt seine Ermittlungen gegen Jatta eingestellt und ausländerrechtliche Maßnahmen wegen der Zweifel an der Identität des Profis abgelehnt. Einen Tag später zogen die betroffenen Vereine ihre Einsprüche gegen die Spielwertungen zurück.

Bundestrainer Löw startet Holland-Vorbereitung mit allen 22 Akteuren

HAMBURG (dpa) - Joachim Löw konnte in Hamburg die aktive Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf den Start in die EM-Saison gegen die Niederlande mit dem kompletten Kader beginnen.



Am ersten Training am Dienstagvormittag im Millerntor-Stadion nahmen alle 22 Akteure teil, darunter auch der Freiburger Neuling Luca Waldschmidt. Sein Team steht in der EM-Qualifikation vor zwei richtungsweisenden Partien am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen die Niederlande sowie drei Tage später in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland.

Watzke setzt BVB-Profis unter Druck: «Mannschaft hat was gutzumachen»

DORTMUND (dpa) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Profis von Borussia Dortmund nach der 1:3-Pleite bei Aufsteiger 1. FC Union Berlin am Samstag in die Pflicht genommen.



«Nach Niederlagen geht es mir ja immer schlecht. Nach dieser aber besonders», sagte Watzke den «Ruhr Nachrichten». Für das nächste Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 14. September «erwarte ich eine entsprechende Reaktion», fügte der Club-Chef an: «Die Mannschaft weiß, dass sie etwas gutzumachen hat.»

Hannover 96 holt nach Stendera auch Ex-Nationalspieler Aogo

HANNOVER (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 wird nach dem Mittelfeldspieler Marc Stendera auch den früheren Nationalspieler Dennis Aogo verpflichten.



Beide Profis werden zunächst am Dienstag ihren obligatorischen Medizincheck in Hannover absolvieren und danach ihre Verträge unterschreiben. Das bestätigte der Verein. Der 32 Jahre alte Aogo spielte bis zum Ende der vergangenen Saison für den VfB Stuttgart.

Umbruch in der 3. Fußball-Liga: Mehr als 500 Transfers

BERLIN (dpa) - Die 20 Clubs aus der 3. Fußball-Liga waren in diesem Sommer aktiv wie lange nicht mehr.



Bis zum Schluss des Transferfensters am Montagabend gingen 530 Transfers über die Bühne. 2018 waren es noch 496 gewesen und im Jahr davor 478. Am letzten Tag der Transferperiode verpflichteten die Vereine vor allem Spieler auf Leihbasis. Der FC Hansa Rostock lieh in den letzten Tagen sogar gleich drei junge Spieler von höherklassigen Clubs aus.

Antisemitische Rufe: Eintracht ergreift Maßnahmen gegen Einzeltäter

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat vereinzelte antisemitische Äußerungen von Zuschauern beim Europa-League-Heimspiel gegen Racing Straßburg eingeräumt, einen Generalverdacht aber energisch zurückgewiesen.



Die Beschimpfungen gegen den israelischen Schiedsrichter Orel Grinfeld hätten noch während des Playoff-Rückspiels am vergangenen Donnerstag zu Konsequenzen geführt. Vier Personen wurden nach entsprechenden Hinweisen von Zuschauern des Stadions verwiesen. Weitergehende rechtliche Maßnahmen strafrechtlicher und zivilrechtlicher Art - von der Kündigung der Dauerkarte, der Verhängung von Hausverboten bis hin zur Einleitung eines Vereinsausschluss-Verfahrens - sind bereits veranlasst», teilte der Verein am Dienstag mit.

Formel-2-Fahrer Correa weiter in stabilem Zustand auf Intensivstation

LÜTTICH (dpa) - Der schwer verunglückte Nachwuchsrennfahrer Juan Manuel Correa befindet sich weiterhin auf der Intensivstation eines Lütticher Krankenhauses.



Sein Zustand nach dem tragischen Unfall am Samstag, in dessen Folge der Franzose Anthoine Hubert gestorben war, sei aber «stabil», teilte die Berateragentur RTD des US-Amerikaners am Montagabend mit. Correa hatte sich am Sonntag einer vierstündigen Operation unterziehen müssen, um Brüche an beiden Beinen zu behandeln. Er war bei dem Horror-Crash auf der Rennstrecke in Spa-Francorchamps mit voller Geschwindigkeit in den querstehenden Wagen von Hubert gerast.

Belgien und Bolivien raus: Acht Bewerber für Fußball-Frauen-WM 2023

ZÜRICH (dpa) - Die Fußballverbände von Belgien und Bolivien haben ihre Kandidatur zur Ausrichtung der Frauen-WM 2023 zurückgezogen.



Damit bewerben sich noch acht Länder für das Turnier in vier Jahren. Das teilte der Weltverband FIFA am Dienstag mit. Interessenten sind nun noch die Verbände aus Argentinien, Australien, Brasilien, Kolumbien, Japan, Südkorea (bei Interesse Nordkoreas auch an einer gemeinsamen Ausrichtung), Neuseeland und Südafrika.