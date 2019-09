Von: Redaktion DER FARANG | 03.09.19

VfB rückt mit 2:1 gegen Bochum auf Platz zwei vor

STUTTGART (dpa) - Dank seiner Heimstärke hat sich der VfB Stuttgart zum Abschluss des fünften Spieltags auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verbessert.



Der schwäbische Aufstiegsfavorit gewann am Montagabend gegen den VfL Bochum 2:1 (1:1) und versetzte den Gästen im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Robin Dutt den nächsten Dämpfer. Vor 48 624 Zuschauern trafen Spielgestalter Daniel Didavi (19. Minute) und der eingewechselte Stürmer Nicolas Gonzalez (48.) zum dritten VfB-Sieg im dritten Heimspiel der Saison. Bochum blieb trotz des Tors von Silvere Ganvoula (40.) auch unter Interimscoach Heiko Butscher ohne Sieg.

Löw spricht über seinen Sportunfall: «War nicht so ungefährlich»

HAMBURG (dpa) - Joachim Löw hat sich beim Treffpunkt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg erstmals detaillierter zu seinem Sportunfall geäußert.



Dieser hatte dazu geführt, dass der 59-Jährige im Juni erstmals in seiner Amtszeit als Bundestrainer Länderspiele verpasst hatte. Ihm sei vor einigen Monaten ein Gewicht auf den Oberkörper gefallen, berichtete Löw am Montag. «Das hat mir das Brustbein gebrochen. Das war nicht das allergrößte Problem, sondern eine Arterie darunter war verletzt. Und die hat ein bisschen für Durchblutungsschwierigkeiten gesorgt. Die war eingerissen. Daher war es nicht so ungefährlich, aber das war relativ schnell wieder behoben», schilderte der 59-Jährige am Teamhotel.

Spielertausch perfekt: Silva kommt für Rebic zur Eintracht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt und der AC Mailand haben den Tausch von Ante Rebic und André Silva perfekt gemacht.



Der kroatische Vize-Weltmeister wechselt für zwei Jahre auf Leihbasis von den Hessen zum italienischen Topclub, dafür leiht der Fußball-Bundesligist den portugiesischen Nationalspieler ebenfalls für zwei Jahre aus. Dies teilten die Hessen am Montagabend mit.

Görges verpasst bei US Open erstmaligen Einzug ins Viertelfinale

NEW YORK (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat bei den US Open den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale knapp verpasst.



Die 30-Jährige verlor am Montag in New York gegen die Kroatin Donna Vekic mit 7:6 (7:5), 5:7, 3:6 und vergab dabei im zweiten Satz sogar einen Matchball. Am Ende musste sich Görges nach hartem Kampf in 2:42 Stunden geschlagen geben. Damit sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison keine deutschen Spielerinnen mehr dabei. Vekic trifft nun auf die Schweizerin Belinda Bencic, die etwas überraschend gegen Titelverteidigerin Naomi Osaka aus Japan mit 7:5, 6:4 gewann.

Transfer-Coup für den SC Freiburg: Vincenzo Grifo kommt zurück

FREIBURG (dpa) - Der SC Freiburg hat Vincenzo Grifo zurückgeholt und kurz vor dem Ende der Transferperiode einen echten Coup gelandet.



Der 26 Jahre alte italienische Nationalspieler kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in den Breisgau, wo er bereits von 2015 bis 2017 und als Leihspieler erneut in der vergangenen Rückrunde spielte. In seinen 16 Bundesliga-Einsätzen für Freiburg in der Saison 2018/2019 erzielte er dabei sechs Tore und bereitete vier weitere vor.

Werder Bremen holt Bittencourt von Hoffenheim

BREMEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht Offensivspieler Leonardo Bittencourt von 1899 Hoffenheim aus.



Der 25-Jährige erhält bei den Norddeutschen einen Vertrag bis Sommer nächsten Jahres. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Bittencourt kam bei den Kraichgauern zuletzt nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.

Hertha BSC leiht Flügelspieler Wolf von Borussia Dortmund aus

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat am letzten Tag der Transferperiode Marius Wolf von Borussia Dortmund ausgeliehen.



Das Leihgeschäft gilt für ein Jahr, danach haben die Berliner für den 24 Jahre alten Flügelspieler eine Kaufoption. Das teilten beide Vereine am Montag mit.

Konopljanka wechselt von Schalke nach Donezk

GELSENKIRCHEN (dpa) - Kurz vor Ablauf der Wechselfrist hat der Bundesligist FC Schalke 04 Mittelfeldspieler Jewgeni Konopljanka zum ukrainischen Fußball-Meister Schachtjor Donezk ziehen lassen.



Der ukrainische Nationalspieler habe einen Dreijahresvertrag unterschrieben, teilte sein neuer Arbeitgeber am Montagabend mit. Der 29-Jährige war vor drei Jahren vom FC Sevilla zu den Königsblauen gewechselt, hatte zuletzt aber keine Rolle mehr in den Planungen von Trainer David Wagner gespielt.

Torwart-Tausch zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain

PARIS/MADRID (dpa) - Die Fußball-Topclubs Real Madrid und Paris Saint-Germain haben einen Torhütertausch perfekt gemacht.



Der 32-jährige Keylor Navas, Nationalkeeper von Costa Rica, wechselt vom spanischen Fußball-Rekordmeister zum französischen Team von Trainer Thomas Tuchel und erhielt dort einen Vierjahresvertrag, wie PSG am Montag bekanntgab. Im Gegenzug geht der 26 Jahre alte Alphonse Areola in die spanische Hauptstadt. Es gebe bei dieser Vereinbarung keine Kaufoption, der französische Weltmeister bleibe bis 2023 mit PSG verbunden.