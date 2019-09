Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

Hamburger Bezirksamt stellt Ermittlungen gegen Jatta ein

HAMBURG (dpa) - Das Bezirksamt Hamburg-Mitte hat die Ermittlungen gegen den Fußball-Profi Bakery Jatta vom Zweitligisten Hamburger SV eingestellt.



Das Bezirksamt hatte seit zweieinhalb Wochen in einem Anhörungsverfahren die Identität des Gambiers geprüft. «Die aufgekommenen Zweifel an der Richtigkeit der Angaben haben sich im Rahmen der Anhörung nicht bestätigt», teilte die Behörde am Montag mit. Ob nun auch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) seine Verhandlung einstellt, ist noch nicht geklärt. Nach einem Bericht der «Sport Bild» soll es Zweifel an Jattas Identität geben.

Hannover legt keinen Protest gegen HSV-Spielwertung wegen Jatta ein

HAMBURG (dpa) - Anders als drei Konkurrenten verzichtet Hannover 96 auf einen Protest gegen die Wertung des Zweitliga-Duells (0:3) mit dem Hamburger SV wegen des Einsatzes von HSV-Spieler Bakery Jatta.



Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. «Wir haben am Sonntag beim Hamburger SV verdient mit 0:3 verloren. Und zwar allein deshalb, weil wir an diesem Tag die schlechtere Mannschaft waren.» Zuvor war bekanntgeworden, dass das Bezirksamt Hamburg-Mitte die Ermittlungen gegen Jatta einstellte.

«Sport Bild» und «Bild»: Boateng bleibt beim FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Ein möglicher Wechsel des früheren Nationalspielers Jérôme Boateng vom FC Bayern München zu Juventus Turin kommt laut Medienberichten nicht zustande.



Wie «Sport Bild» und «Bild» am Montag vermeldeten, gab es keine Einigung über einen Transfer des Weltmeister-Verteidigers von 2014. Damit bleibe der 30-Jährige beim deutschen Fußball-Rekordmeister. Auch der TV-Sender Sky berichtete entsprechend. Boateng hatte am Sonntag kurzfristig bei den traditionellen Fotoaufnahmen der Münchner zum Oktoberfest gefehlt.

Klopp und ter Stegen von FIFA nominiert - Van Dijk fordert Superstars

MAILAND (dpa) - Jürgen Klopp und Marc-André ter Stegen gehören zu den Nominierten bei der Weltfußballer-Gala der FIFA.



Liverpool-Coach Klopp wurde am Montag in Mailand wie seine Premier-League-Kollegen Pep Guardiola von Manchester City und Mauricio Pochettino von Tottenham Hotspur in der Kategorie «Bester Trainer» in die Endausscheidung berufen. Nationaltorwart ter Stegen steht unter den Top Drei in der Kategorie bester Torhüter. In der wichtigsten Kategorie, der Wahl zum Weltfußballer 2019, kommt es wie bei der UEFA-Wahl zum Dreikampf zwischen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Europas Fußballer des Jahres, Virgil van Dijk.

Rekord auf dem Transfermarkt: Clubs geben fast 700 Millionen Euro aus

DÜSSELDORF (dpa) - Kurz vor Ende der Transferperiode in der Fußball-Bundesliga haben die 18 Erstligaclubs die Rekordsumme von 699,5 Millionen Euro in 156 neue Spieler investiert.



Damit wurde die bisherige Bestmarke aus dem Jahre 2017 (577 Millionen Euro) übertroffen. Auf der Einnahmenseite konnten die Vereine 657 Millionen Euro verbuchen. Dies ergab eine Erhebung der Deutschen Presse-Agentur. Nicht eingerechnet sind Leihgebühren für 26 Spieler und mögliche Bonuszahlungen. Am meisten gaben Borussia Dortmund (137 Millionen Euro) und der FC Bayern München (130) aus. Nur etwa 150 000 Euro investierte der Aufsteiger SC Paderborn.

HSV mit doppeltem Leihgeschäft: Harnik kommt, Wintzheimer geht

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Martin Harnik von Werder Bremen ausgeliehen.



Harniks Engagement in Hamburg ist zunächst bis Saisonende befristet. Zudem besteht eine Kaufoption, wie am Monzag bekannt wurde. Manuel Wintzheimer wird die Hamburger dagegen verlassen. Der 20 Jahre alte Stürmer wechselt auf Leihbasis bis Saisonende zum Ligarivalen VfL Bochum.

T-Shirts mit Nazi-Symbolik: Strafanzeige gegen Dynamo-Ordner

DRESDEN (dpa) - Wegen der Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen ist gegen zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden Strafanzeige gestellt worden.



Die Polizei habe die Ermittlungen bereits aufgenommen, teilte ein Clubsprecher am Montag mit. Vor Beginn des Spiels gegen den FC St. Pauli (3:3) am Samstag hatten sich zwei Ordner einer Anweisung widersetzt und waren freigestellt worden. Daraufhin hatten die beiden T-Shirts unter ihrer Dienstkleidung zur Schau gestellt, auf denen die Worte «3. Division für Sicherheit des deutschen Volkes» sowie ein an das Symbol einer SS-Division erinnernder Totenkopf gedruckt waren.

Ex-Dortmunder Mchitarjan vor Wechsel vom FC Arsenal zur AS Rom

ROM/LONDON (dpa) - Fußball-Profi Henrich Mchitarjan steht vor einem Wechsel vom englischen Spitzenclub FC Arsenal zur AS Rom.



Laut Medienberichten aus beiden Ländern wollen die Römer den 30 Jahre alte Armenier, der von 2013 bis 2016 für den Bundesligisten Borussia Dortmund spielte, zunächst für ein Jahr ausleihen. Zudem sei eine Kaufoption für den Mittelfeldspieler vereinbart worden, der am Montag bereits zum Medizincheck in Rom eingetroffen war.

Ex-Leverkusener «Chicharito» Hernández wechselt zum FC Sevilla

SEVILLA (dpa) - Der spanische Erstligist FC Sevilla hat den Ex-Leverkusener Javier «Chicharito» Hernández verpflichtet.



Der mexikanische Nationalspieler kommt vom Premier-League-Club West Ham United und erhält in Sevilla einen Vertrag für drei Jahre, wie der Verein am Montag mitteilte.

Anordnung bei WM ignoriert: Iranischer Judoka traut sich nicht zurück

TOKIO/BERLIN (dpa) - Der iranische Judoka Saeid Mollaei traut sich nach einer verweigerten Anordnung bei der WM in Tokio nicht in sein Heimatland zurück.



Weil der 27-Jährige eine Regierungsanweisung nicht befolgte und am 28. August zum Halbfinale gegen den Belgier Matthias Casse antrat, drohen dem Titelverteidiger und seiner Familie im Iran Repressionen. Mollaei soll sich laut Medienberichten mit einem deutschen Visum in Berlin aufhalten. Er war vor seinem Halbfinale aufgefordert worden, sich von der WM zurückzuziehen. Denn im Fall des Finaleinzugs hätte Mollaei gegen den Israeli Sagi Muki antreten müssen. Seit Jahrzehnten treten Iraner nicht gegen Israelis an, weil der Iran Israel als Staat nicht anerkennt.

Russischer Biathlon-Verband muss weiter auf Vollmitgliedschaft warten

BERLIN (dpa) - Der russische Biathlon-Verband (RBU) muss weiter auf seine vollwertige Rückkehr in den Weltverband warten.



Wie die IBU am Montag mitteilte, wird dieses Thema nicht auf der Tagesordnung des außerordentlichen IBU-Kongresses vom 18. bis 20. Oktober in München stehen. Nach dem Doping-Skandal um mutmaßliches Staatsdoping hatte der russische Verband im Dezember 2017 seinen Status als ordentliches Mitglied verloren und wird seitdem als provisorisches Mitglied ohne Stimm-, Wahl- und Vorschlagsrecht geführt. Der russische Verband muss zwölf strenge Kriterien erfüllen, um wieder aufgenommen zu werden. Dazu gehören unter anderen der Zugang zu den Testdaten aus dem Moskauer Kontrolllabor, die vollständige Zusammenarbeit bei Ermittlungen in Bezug auf mögliche Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln und ein transparentes Testprogramm.

Basketball-Chef zu verpatztem WM-Start: Nicht «Vogel Strauß» spielen

SHENZHEN (dpa) - Auch nach einem «rabenschwarzen Tag» zum WM-Auftakt rechnet Verbandspräsident Ingo Weiss fest mit einem Weiterkommen der deutschen Basketballer in China.



«Das Turnier ist nicht vorbei. Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und Vogel Strauß zu spielen. Ganz im Gegenteil», sagte der Chef des Deutschen Basketball Bunds am Rande des Trainings vor dem zweiten Spiel gegen die Dominikanische Republik am Dienstag (10.30/Magentasport). Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl hatte im Duell mit Frankreich eine 74:78-Niederlage kassiert und dabei vor allem im ersten Viertel enttäuscht. «Die Jungs müssen sich jetzt selber rausreißen und eine tolle Leistung zeigen gegen die Dominikanische Republik», betonte Weiss. «Ich vertraue dem Trainer, ich vertraue den Spielern, weil ich weiß, dass sie das besser können. Das haben sie hinterher ja auch gezeigt.»

«Absolute Perspektivspielerin»: Teenager Oberdorf für DFB-Elf gesetzt

LWIW (dpa) - In Frankreich gab sie als bislang jüngste Spielerin im deutschen Frauenfußball ihr WM-Debüt. Sie zählt zu den wenigen Gewinnerinnen des enttäuschenden WM-Sommers.



Die Bundestrainerin vertraut der 17 Jahre alten Lena Oberdorf eine Schlüsselposition im DFB-Team an. Mit einem morgendlichen Spaziergang in der Altstadt stimmten sich die deutschen Fußball-Frauen auf die Partie gegen die Ukraine ein. Bei postkartenblauem Himmel war am Tag vor dem EM-Qualifikationsspiel in Lwiw das 10:0 gegen Montenegro kein großes Thema mehr. Stattdessen ließ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg keinen Zweifel an der Zielsetzung für das Duell mit den Ukrainerinnen am Dienstag (16.00 Uhr MESZ/ZDF): Mit drei weiteren Punkten soll der nächste Schritt in Richtung Europameisterschaft 2021 getan werden.