Von: Redaktion DER FARANG | 01.09.19

Oliver Zeidler gewinnt Einer-Gold bei Ruder-WM

OTTENSHEIM (dpa) - Oliver Zeidler hat den deutschen Ruderern bei der WM in Österreich einen goldenen Abschluss beschert.



Der 23 Jahre alte Einer-Fahrer vom Donau-RC Ingolstadt gewann am Sonntag das Finale. Der einstige Leistungsschwimmer, der erst vor drei Jahren in den Rudersport gewechselt war, verwies Sverri Nielsen (Dänemark) und Kjetil Borch (Norwegen) auf die Plätze zwei und drei. Zuvor hatte der Deutschland-Achter seinen Titel erfolgreich verteidigt.

ISTAF: Diskus-Olympiasieger Harting Letzter - Malachowski gewinnt

BERLIN (dpa) - Diskuswurf-Olympiasieger Christoph Harting hat beim Berliner ISTAF eine weitere große Enttäuschung erlebt.



Der 29-Jährige musste sich am Sonntag bei dem stark besetzten Leichtathletik-Meeting mit dem neunten und letzten Platz begnügen. Nach seinem Sieg im Vorjahr kam der Rio-Olympiasieger diesmal nicht über 60,06 Meter hinaus. Harting hat die Norm für die WM in Doha (27. September bis 6. Oktober) zwar erfüllt, war vom deutschen Verband aber noch nicht für den Saisonhöhepunkt nominiert worden. Es siegte der Pole Piotr Malachowski mit 65,17 Metern. Bester Deutscher war der Magdeburger David Wrobel als Dritter mit 63,43 Metern.

VfL Wolfsburg im Pech: Nach Schlager auch Casteels schwerer verletzt

WOLFSBURG (dpa) - Nach dem Knöchelbruch bei Neuzugang Xaver Schlager beklagt Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg an diesem Wochenende eine weitere schwere Verletzung.



Torwart Koen Casteels erlitt am Samstag beim 1:1 (0:1) gegen den SC Paderborn einen Haarriss im rechten Wadenbein und muss nach Angaben des Vereins ebenfalls für mehrere Wochen pausieren.

HSV führt weiter - Erzgebirge Aue holt bei Schuster-Debüt 1:1

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger SV führt die 2. Fußball-Bundesliga auch nach dem fünften Spieltag souverän an.



Am Sonntag gewann das Team von Trainer Dieter Hecking das Nord-Duell gegen dessen Ex-Club Hannover 96 verdient mit 3:0 (1:0). Beim Trainerdebüt von Dirk Schuster holte Erzgebirge Aue bei Holstein Kiel ein 1:1 (0:0). Aufsteiger VfL Osnabrück setzte sich mit dem 3:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC in der Spitzengruppe fest. Der VfL Osnabrück gewann das Aufsteigerduell gegen den Karlsruher SC mit 3:0 (1:0).

Formel-2-Fahrer Correa bei Horror-Unfall in Spa schwer verletzt

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Der in den tödlichen Unfall beim Formel-2-Rennen in Spa-Francorchamps verwickelte amerikanische Rennfahrer Juan Manuel Correa hat schwere Verletzungen erlitten.



Wie am Sonntag auf der Internetseite des 20-Jährigen mitgeteilt wurde, erlitt Correa Brüche an beiden Beinen sowie eine leichtere Verletzung an der Wirbelsäule. Er wurde noch am Samstag in einem Krankenhaus im belgischen Lüttich operiert und befindet sich aktuell auf der Intensivstation. Sein Zustand sei stabil, hieß es weiter. Bei dem Horror-Crash auf der Rennstrecke im Rahmen der Nachwuchsserie Formel 2 war Correa mit voller Geschwindigkeit in der querstehenden Wagen des Franzosen Anthoine Hubert gerast. Der 22-jährige Hubert starb später an seinen schweren Verletzungen.

Stuyven gewinnt Deutschland-Tour - Colbrelli holt Schlussetappe

ERFURT (dpa) - Jasper Stuyven hat die Deutschland-Tour 2019 gewonnen. Der 27 Jahre alte Belgier vom Team Trek-Segafredo setzte sich nach vier Etappen und über 700 Kilometern durch und verwies Sonny Colbrelli sowie Yves Lampaert auf die Gesamtplätze zwei und drei.



Die deutschen Radprofis um den Tour-de-France-Vierten Emanuel Buchmann schafften es diesmal anders als im Vorjahr nicht auf das Gesamtpodest. Die 159,5 Kilometer lange Schlussetappe von Eisenach nach Erfurt gewann am Sonntag Colbrelli aus Italien im Sprint vor Lampaert und dem Norweger Alexander Kristoff.

Vor Drittliga-Südwest-Derby in Lautern: Schwein mit Parole besprüht

MANNHEIM (dpa) - Vor dem Südwest-Derby des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof Mannheim am Sonntag ist ein Schwein mit Schmähparolen besprüht worden.



Das Tier sei völlig dehydriert und erschöpft am Freitagmorgen auf einem Sportplatz in Mannheim gefunden worden, schrieb die Berufstierrettung Rhein Neckar auf Facebook. Ein Zusammenhang zu der Drittligapartie liege natürlich nahe, erklärte ein Polizeisprecher. Die Buchstaben «SVW», die in blauer Farbe auf eine Seite des Schweins geschmiert stehen, wurden in roter Farbe durchgestrichen. Auf der anderen Seite wurde dem Tier mit einem schwarzen Stift «Lautern-Schweine gibt es auch in eurer Stadt» gekritzelt.

Borger/Sude und Poniwaz-Zwillinge deutsche Meister im Beachvolleyball

TIMMENDORFER STRAND (dpa) - Karla Borger und Julia Sude sowie Bennet und David Poniwaz haben sich den deutschen Meistertitel der Beachvolleyballer gesichert.



Die an Nummer eins gesetzten Borger/Sude setzten sich am Sonntag in Timmendorfer Strand mit 2:1 (21:13, 24:26, 15:12) gegen Laura Ludwig und Margareta Kozuch durch. Die Zwillinge Bennet und David Poniwaz gewannen das Finale gegen Jonathan Erdmann und Sven Winter mit 2:1 (21:14, 19:21, 15:9) und sorgten damit für eine riesige Überraschung. Die Vize-Weltmeister Julius Thole/Clemens Wickler beendeten die Meisterschaften auf Rang fünf.

Vielseitigkeits-EM: Doppelerfolg für Klimke und Jung - Auch Team vorn

LUHMÜHLEN (dpa) - Ingrid Klimke ist zum zweiten Mal Europameisterin der Vielseitigkeitsreiter. Die 51-Jährige aus Münster verteidigte am Sonntag in Luhmühlen ihren vor zwei Jahren gewonnenen Titel.



Mit einer Nullrunde auf dem 15 Jahre alten Hale Bob sicherte sich die zweimalige Team-Olympiasiegerin im abschließenden Springen des Heim-Championats den Sieg und fing ihren Teamkollegen Michael Jung aus Horb mit Chipmunk noch ab. Bronze gewann der Ire Cathal Daniels mit Rioghuan Rua.

Verstappen bei Formel-1-Rennen in Belgien in erster Runde raus

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Der zweimalige Formel-1-Saisonsieger Max Verstappen ist beim Großen Preis von Belgien bereits in der ersten Runde ausgeschieden.



Am Auto des 21 Jahre alten Red-Bull-Pilot brach am Sonntag in Spa-Francorchamps nach einem Kontakt mit dem Alfa Romeo des Finnen Kimi Räikkönen die Radaufhängung. Verstappen erwischte zuvor einen schwachen Start und konnte anschließend nicht weiterfahren.

Kretzschmar kommt als Sportvorstand - Füchse Berlin mit Handball-Coup

BERLIN (dpa) - Die Füchse Berlin haben Ex-Handballer Stefan Kretzschmar als Sportvorstand verpflichtet und damit einen personellen Coup perfekt gemacht.



Der frühere Weltklasse-Linksaußen wird seinen Job beim Bundesligisten am 1. Januar 2020 antreten. Der 46-Jährige unterschrieb einen Vierjahresvertrag, wie er am Sonntag bei seiner Vorstellung sagte. Manager Bob Hanning, der den Deal eingefädelt hatte, will sich künftig etwas zurücknehmen.

Via Instagram: Augustin verabschiedet sich aus Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der Wechsel von Jean-Kévin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zur AS Monaco ist perfekt. Am Sonntagmittag verabschiedete sich der Stürmer via Instagram aus Leipzig. Kurz darauf bestätigten beide Clubs den Transfer.



Der Stürmer wird zunächst für eine Saison nach Monaco verliehen, zudem besitzt der Club aus dem Fürstentum eine Kaufoption. Nach dpa-Informationen erhält RB für die Leihe vier Millionen Euro. Die Kaufoption kann bis zu 20 Millionen in die Kassen des Clubs spülen.