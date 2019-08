Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

DFB-Frauen starten mit 10:0 gegen Montenegro in EM-Qualifikation

KASSEL (dpa) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist mit dem erhofften Kantersieg gegen Außenseiter Montenegro in die EM-Qualifikation gestartet.



Im ersten Spiel nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus bei bei der WM in Frankreich trafen am Samstag beim 10:0 (5:0) Svenja Huth (3. Minute), die überragende Spielführerin Alexandra Popp (8./24./38.), Klara Bühl (34./59), Sara Doorsoun (52.), Turid Knaak (54.), Lea Schüller (84.) und Linda Dallmann (88.) in Kassel für die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss- Tecklenburg.

Dresden und Bielefeld holen Rückstand auf - Wiesbaden weiter sieglos

DÜSSELDORF (dpa) - Dynamo Dresden hat am Samstag mit einer Aufholjagd eine Heimniederlage verhindert.



Am fünften Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga drehte Dresden trotz Unterzahl gegen den FC St. Pauli einen 0:3-Rückstand und durfte am Ende beim 3:3 (1:3) noch einen Punkt bejubeln. Auch Arminia Bielefeld holte beim 2:2 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Rückstand auf, verpasste durch das Remis aber den möglichen Sprung an die Tabellenspitze. Ein Auswärtssieg gelang Jahn Regensburg beim 5:0 (2:0)-Erfolg gegen den weiterhin sieglosen Tabellenletzten SV Wehen Wiesbaden.

Manchester United schwächelt weiter: Nur 1:1 beim FC Southampton

SOUTHAMPTON (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kommt in der neuen Saison nicht in Schwung.



Beim FC Southampton kamen die Red Devils am Samstag in der Premier League nur zu einem 1:1 (1:0) und haben nach vier Spieltagen lediglich fünf Punkte. Der ehemalige Leipzig-Trainer Ralph Hasenhüttl hat mit Southampton einen Zähler weniger. United-Neuzugang Daniel James brachte Man United nach zehn Minuten in Führung. Der frühere Bundesliga-Profi Jannik Vestergaard köpfte für die Gastgeber in der 58. Minute vor 30.499 Zuschauern noch den verdienten Ausgleich.

Qualifikant Koepfer bei US Open überraschend im Achtelfinale

NEW YORK (dpa) - Qualifikant Dominik Koepfer hat bei den US Open völlig überraschend das Achtelfinale erreicht.



Der 25-Jährige setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) in New York gegen den an Nummer 17 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1 durch und überstand damit in Flushing Meadows als erster deutscher Qualifikant seit 13 Jahren die dritte Runde. Letztmals hatte Benjamin Becker 2006 in New York als deutscher Qualifikant das Achtelfinale erreicht, nachdem er Andre Agassi besiegt hatte. Koepfer nutzte gegen Bassilaschwili nach 2:40 Stunden seinen ersten Matchball.

Leichter Doppelzweier gewinnt Bronze bei Ruder-WM

OTTENSHEIM (dpa) - Jason Osborne und Jonathan Rommelmann haben dem Deutschen Ruderverband (DRV) bei der WM in Österreich die erste Medaille in den olympischen Disziplinen beschert.



Die Crew im leichten Doppelzweier kam am Samstag im Finale der Titelkämpfe als Dritter ins Ziel. Nach einem packenden Rennen auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim musste sich das Bronze-Duo aus Mainz und Krefeld den Booten aus Irland und Italien geschlagen geben.

Vielseitigkeits-EM: Titel-Zweikampf zwischen Jung und Klimke

LUHMÜHLEN (dpa) - Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung und Titelverteidigerin Ingrid Klimke liefern sich bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen ein Titelduell.



Jung blieb am Samstag in der Geländeprüfung auf Chipmunk ohne Strafpunkte und verteidigte seine Führung nach der Dressur. Auch Ingrd Klimke kam auf Hale Bob ohne Fehler über die etwa 5800 Meter lange Strecke mit 40 Sprüngen und behielt ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung. Vor der Entscheidung im Springen am Sonntag führte Jung weiter mit 20,9 Strafpunkten. Klimke lag mit 22,2 Zählern dahinter.

Formel-1-Pilot Hamilton nach Unfall in Spa «okay»

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton muss nach einem Unfall im letzten freien Training um seine Chancen auf die Pole Position beim Großen Preis von Belgien bangen.



Der 34 Jahre alte Brite krachte am Samstagmittag in Spa-Francorchamps mit seinem Mercedes in die Streckenbegrenzung. Bei dem Vorfall nach einem kleinen Fahrfehler in der Fagnes-Schikane war zu sehen, wie die Vorderachse beim Aufprall brach und sein Silberpfeil stecken blieb. «Ich bin okay. Sorry, Leute», funkte der fünfmalige Champion und WM-Spitzenreiter seinem Team an die Box.

Slalom-Kanutin Ricarda Funk holt mit Weltcupsieg Olympia-Ticket

MARKKLEEBERG (dpa) - Slalomkanutin Ricarda Funk hat mit ihrem Weltcupsieg in Markkleeberg ihr Olympia-Ticket im deutschen Team geholt.



Die 27-Jährige aus Bad Kreuznach gewann am Samstag im Einer-Kajak mit einem fehlerfreien Lauf mit 3,75 Sekunden Vorsprung vor der Australierin Jessica Fox. Dritte wurde die Italienerin Stefanie Horn. Jasmin Schornberg vom KR Hamm landete auf Rang fünf. Bei den Weltmeisterschaften Ende September im spanischen La Seu d'Urgell muss der internationale Quotenplatz für Olympia in Tokio bestätigt werden.

Keine weitere Medaille für deutsche Judoka bei WM in Tokio

TOKIO (dpa) - Das deutsche Judo-Team ist zum Abschluss der Einzel-Wettkämpfe bei der WM in Tokio ohne weitere Medaille geblieben.



Johannes Frey schied am Samstag als letzter deutscher Starter in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Kim Minjong aus. Zuvor war Jasmin Külbs in der Klasse über 78 Kilogramm in Runde zwei an der Weltranglistendritten Larisa Ceric aus Bosnien-Herzegowina gescheitert. Damit bleibt Bronze für Martyna Trajdos am Mittwoch die einzige deutsche Einzel-Medaille.