Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

Kahn wird Vorstandsmitglied beim FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Die Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern München ist perfekt.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, wird der frühere Kapitän und Torhüter in den Vorstand der FC Bayern München AG berufen. Kahn unterschrieb einen Fünfjahresvertrag, der am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Zunächst fungiert er als Mitglied des Vorstandes. Nach Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge am 31. Dezember 2021 übernimmt Kahn von ihm das Amt des Vorstandsvorsitzenden.

Julia Görges folgt Andrea Petkovic bei US Open in die dritte Runde

NEW YORK (dpa) - Julia Görges ist Andrea Petkovic bei den US Open in die dritte Runde gefolgt.

Die 30-Jährige Tennisspielerin setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) in New York gegen die Amerikanerin Francesca Di Lorenzo mit 7:5, 6:0 durch. Görges trifft nun auf die an Nummer sieben gesetzte Niederländerin Kiki Bertens. Zuvor hatte bereits Petkovic mit einem Sieg über an Nummer sechs gesetzte Tschechin Petra Kvitova Runde drei erreicht.

Attraktive Lose für Bundesligisten in der Europa League

MONTE CARLO (dpa) - Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt haben bei der Auslosung der Europa-League-Gruppen in Monaco am Freitag attraktive Gegner und lösbare Aufgaben bekommen.

In der Gruppe J trifft Fußball-Bundesligist Gladbach auf AS Rom, Istanbul Basaksehir und den Wolfsberger AC aus Österreich. Die Wolfsburger gelten in der Gruppe I mit KAA Gent, AS Saint-Étienne und PFK Olexandrija (Ukraine) als Favoriten. Und die Hessen, die in der Vorsaison bis ins Halbfinale kamen, spielen in der Gruppe F gegen den englischen Topclub FC Arsenal mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil, Standard Lüttich und Vitoria Guimaraes aus Portugal.

Borussia Dortmund ohne Belgier Witsel und Hazard bei Union Berlin

DORTMUND (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss auf unbestimmte Zeit auf seinen Mittelfeld-Regisseur Axel Witsel verzichten.

Der Belgier fällt wegen eines Faserriss im Adduktorenbereich aus und fehlt zumindest im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin. Zuvor hatte sich Witsels Landmann Thorgan Hazard mit einer Rippenverletzung in den Krankenstand verabschiedet.

Rafael Nadal bei US Open kampflos in Runde drei

NEW YORK (dpa) - Rafael Nadal hat bei den US Open kampflos die dritte Runde erreicht.

Der Spanier profitierte am Donnerstagabend (Ortszeit) in New York von der kurzfristigen Absage seines Gegners Thanasi Kokkinakis. Der Australier musste für die Partie in der Night Session wegen einer Schulter-Verletzung passen.

Doping-Verstoß: NBA-Profi Chandler für 25 Spiele gesperrt

NEW YORK (dpa) - NBA-Profi Wilson Chandler von den Brooklyn Nets ist wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Richtlinien der Basketball-Profiliga für 25 Spiele gesperrt worden.

Der 32 Jahre alte amerikanische Flügelspieler sei positiv auf das verbotene Wachstumshormon Ipamorelin getestet worden, teilte die NBA am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Vettel setzt zum Auftakt in Spa die Bestzeit - Hamilton Sechster

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Vorjahressieger Sebastian Vettel hat zum Auftakt des Formel-1-Wochenendes in Spa-Francorchamps die Bestzeit gesetzt.

In der ersten Trainingsfahrt nach der Sommerpause landete der 32-Jährige im Ferrari in 1:44,574 Minuten am Freitag gut zwei Zehntelsekunden vor seinem monegassischen Teamkollegen Charles Leclerc. Platz drei belegte der zweimalige Saisonsieger Max Verstappen aus den Niederlanden im Red Bull. Weltmeister und Spitzenreiter Lewis Hamilton hatte Probleme mit seinem Wagen und belegte mit 1,399 Sekunden Rückstand auf Vettel Platz sechs.

Hülkenbergs Zukunft in der Formel 1 weiter offen

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Nach seinem Aus beim Formel-1-Rennstall Renault zum Saisonende rechnet Nico Hülkenberg nicht mit einer schnellen Entscheidung über seine sportliche Zukunft.

«Es wird schon noch ein bisschen dauern, ein paar Wochen auf jeden Fall», sagte der 32-Jährige aus Emmerich beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps. Zugleich bestätigte Hülkenberg, dass er auch künftig in der Formel 1 fahren will und aktuell keine andere Rennserie in Frage kommt.

Frühes WM-Aus für deutsche Judoka Wagner, Malzahn und Frey

TOKIO (dpa) - Die deutschen Judoka sind bei der WM in Tokio erneut früh gescheitert. Luise Malzahn, Anna-Maria Wagner und Karl-Richard Frey schieden am Freitag jeweils in der zweiten Runde aus und verpassten die Medaillenränge klar.

Damit bleibt es für den Deutschen Judobund (DJB) bei der Olympia-Generalprobe ein Jahr vor den Spielen in Tokio nach sechs von acht Wettkampftagen bei einer Bronze-Medaille für Martyna Trajdos. Am Samstag stehen noch die Kämpfe im Schwergewicht an, am Sonntag der Mixed-Team-Wettbewerb.

DFB-Frauen nach WM-Aus gegen Montenegro vor Neustart

KASSEL (dpa) - Mit einem Pflichtsieg gegen Montenegro will die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft nach der verpatzten WM in Frankreich in die EM-Qualifikation starten.

«Wir wollen attraktiv und temporeich spielen gegen einen Gegner, der tief stehen wird», sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Freitag in Kassel. Im Auestadion trifft die DFB-Auswahl am Samstag (12.30 Uhr/ARD) auf den Außenseiter. Drei Tage später folgt das Auswärtsspiel in Lwiw gegen die Ukraine.

Zeidler gewinnt Einer-Halbfinale der Ruder-WM

OTTENSHEIM (dpa) - Oliver Zeidler ist bei der Ruder-WM in den Kreis der Topfavoriten aufgestiegen.

Mit einem Sieg im Halbfinale der Titelkämpfe auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim qualifizierte sich der 23 Jahre alte deutsche Einer-Meister am Freitag für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und untermauerte seinen Anspruch auf eine WM-Medaille. Auf Platz zwei und drei landeten hinter dem Europameister aus Ingolstadt landeten der Däne Sverri Nielsen und der Niederländer Stef Broenink.

Russische Geherin wegen Dopings lange gesperrt

MOSKAU (dpa) - Die russische Geherin und ehemalige Junioren-Weltmeisterin Jekaterina Medwedewa ist wegen Dopings für acht Jahre gesperrt worden.

Das entschied die Athletics Integrity Unit (AIU) und begründete dies mit wiederholten Verstößen gegen Anti-Doping-Regeln, wie russische Medien am Freitag berichteten. Bei der 25 Jahre alten Athletin sind demnach hohe Hämoglobinwerte im Blut festgestellt worden, die für den Transport von Sauerstoff verantwortlich sind. Medwedewa wurde rückwirkend zum 27. März 2019 gesperrt. Sie hatte bereits eine Dopingstrafe bekommen. Ihr Trainer ist der ebenfalls wegen Dopings gesperrte Viktor Schegin.