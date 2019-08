Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

Löw nominiert Neuling Waldschmidt für Start in die EM-Saison

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem Ausfall des verletzten Angreifers Leroy Sané erstmals Luca Waldschmidt in den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft berufen.



Der 23 Jahre alte Freiburger zählt nach einer starken U21-Europameisterschaft im Sommer, bei der er mit sieben Treffern Torschützenkönig wurde, zum 22-köpfigen Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland. Nach fast einem Jahr kehrt Emre Can von Juventus Turin ins Nationalteam zurück. Auch Toni Kroos und Torwart Marc-André ter Stegen sind zum Start in die EM-Saison wieder dabei.

Fall Tönnies: DFB-Ethikkommission verzichtet auf Verfahren

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die DFB-Ethikkommission verzichtet auf ein Verfahren gegen den Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies wegen dessen umstrittener Afrika-Äußerungen. Das teilte das Gremium am Donnerstag mit.



Die Ethikkommission missbilligte allerdings die Äußerungen von Tönnies und wertete sie auch als «rassistisch». Tönnies' Aussagen seien ein Verstoß gegen die Grundsätze der DFB-Satzung. Es werde allerdings kein Verfahren eröffnet, «da Herr Tönnies bei der eingehenden Anhörung und Befragung überzeugend vermitteln konnte, dass er kein Rassist ist», hieß es in einer Stellungnahme der Ethikkommission.

Kein Formel-1-Rennen im kommenden Jahr in Deutschland

BERLIN (dpa) - Die Rekordsaison der Formel 1 mit 22 Rennen findet im kommenden Jahr ohne deutschen Grand Prix statt.



Wie bereits befürchtet, fehlt der Hockenheimring im Rennkalender, der am Donnerstag von der Motorsport-Königsklasse veröffentlicht wurde. Die Verantwortlichen der Strecke in Nordbaden hatten zwar permanent Gespräche mit den Formel-1-Bossen geführt, den Zuschlag erhielten aber andere. Der Hockenheimring kann sich aufgrund gesunkenen Zuschauerinteresses die Antrittsgebühr nicht mehr leisten.

Hülkenberg verliert Formel-1-Cockpit bei Renault 2020 an Ocon

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Nico Hülkenberg muss sich nach einem neuen Arbeitgeber umsehen und verliert im kommenden Jahr sein Cockpit bei Renault an den Franzosen Esteban Ocon.



Wie das französische Werksteam am Donnerstag am Rande des Großen Preises von Belgien bekanntgab, erhält der 22 Jahre alte Ocon einen Mehrjahresvertrag und wird ab 2020 an der Seite des Australiers Daniel Ricciardo fahren. Der Vertrag des 32 Jahre alten Emmerichers Hülkenberg läuft am Saisonende aus und wird nicht verlängert. Er fährt seit 2017 für Renault.

Massensturz bei der Vuelta: Uran und Roche müssen aufgeben

ARES DEL MAESTRAT (dpa) - Sieganwärter Rigoberto Uran und der zuletzt im Gesamtklassement führende Ire Nicolas Roche haben nach einem Massensturz bei der 74. Spanien-Rundfahrt aufgegeben.



Rund 80 Kilometer vor dem Ziel der sechsten Etappe waren am Donnerstag zahlreiche Fahrer zu Fall gekommen. Auch der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin war involviert, konnte die Fahrt aber fortsetzen. Roche und Uran lagen vor der sechsten Etappe auf den Plätzen fünf und sechs mit gut einer Minute Rückstand auf den kolumbianischen Spitzenreiter Miguel Angel Lopez.

Medien: Paris lehnt neues Barça-Angebot für Neymar ab

PARIS/BARCELONA (dpa) - Der französiche Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat nach Medienberichten vier Tage vor Schließung des Transferfensters ein neues Angebot des FC Barcelona für Brasiliens Stürmerstar Neymar zurückgewiesen.



«Sie wissen von Anfang an, was wir wollen, und sie sind von unseren Vorstellungen noch weit entfernt», zitierte der französische Radiosender RMC in der Nacht zum Donnerstag einen PSG-Sprecher. Nach übereinstimmenden Berichten hatten die Katalanen zuletzt 130 bis 140 Millionen Euro und den Transfer des Ex-Schalkers Ivan Rakitic (31) sowie eine einjährige Leihe des Ex-Dortmunders Ousmane Dembélé angeboten.

Hoffenheim vor Verpflichtung von Stürmer Jürgen Locadia

ZUZENHAUSEN (dpa) - 1899 Hoffenheim steht vor der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Jürgen Locadia.



Der Fußball-Bundesligist nannte zwar bei der Pressekonferenz am Donnerstag nicht den Namen des 25-Jährigen vom englischen Premier-Club Brighton & Hove Albion, verwies jedoch auf Medienberichte und bestätigte, dass ein Angreifer derzeit beim Medizincheck sei. Locadia war im vergangenen Jahr für 17 Millionen Euro Ablöse von der PSV Eindhoven auf die Insel gewechselt, konnte dort aber nicht überzeugen.

Bottas auch 2020 neben Hamilton bei Formel-1-Team Mercedes

SPA-FRANCORCHAMPS (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison an der Seite des fünfmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton bei Branchenführer Mercedes.



Wie der Rennstall am Donnerstag kurz vor dem Großen Preis von Belgien bekanntgab, verlängerte der 30-Jährige seinen Vertrag bei den Silberpfeilen um eine weitere Saison. Bottas und Hamilton gehen damit 2020 in ihr viertes gemeinsames Jahr.

Qualifikant Koepfer bei US Open überraschend in Runde drei

NEW YORK (dpa) - Dominik Koepfer hat bei den US Open der Tennisprofis völlig überraschend die dritte Runde erreicht.



Der 25-Jährige, der erst über die Qualifikation ins Hauptfeld kam, setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) gegen den Amerikaner Reilly Opelka mit 6:4, 6:4, 7:6 (7:2) durch und überstand damit als erster Deutscher in New York die zweite Runde. Koepfer steht bei seinem erst zweiten Grand-Slam-Turnier erstmals in der dritten Runde.

Basketball-Bundestrainer Rödl verzichtet auf NBA-Talent Bonga für WM

SHENZHEN (dpa) - NBA-Youngster Isaac Bonga ist als letzter Spieler aus dem Kader der deutschen Basketballer für die Weltmeisterschaft in China gestrichen worden.



Bundestrainer Henrik Rödl berief den 19 Jahre alten Profi der Washington Wizards nicht in das endgültige Aufgebot aus zwölf Spielern. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Tag nach dem 74:64-Sieg gegen Australien in der Generalprobe mit. Angeführt wird das deutsche Team bei der WM (31. August - 15. September) von NBA-Star Dennis Schröder.

Frauen-Achter verpasst direkte Olympia-Qualifikation

OTTENSHEIM (dpa) - Die deutschen Ruderinnen haben bei der WM in Österreich einen weiteren direkten Startplatz für die Olympischen Spiele verpasst.



Der Frauen-Achter brachte sich mit dem vierten Rang im Hoffnungslauf der Titelkämpfe auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim am Donnerstag um einen Platz im Endlauf. Die Crew um Schlagfrau Charlotte Wesselmann (Flensburg) ist damit bereits das siebte deutsche Boot, das in die Nach-Qualifikation für Tokio 2020 im kommenden Mai muss.

Ex-FIFA-Funktionär Leoz gestorben - vier Jahre unter Hausarrest

ASUNCION (dpa) - Der langjährige FIFA-Funktionär und Ex-Chef des südamerikanischen Fußballverbandes CONMEBOL, Nicolás Leoz, ist am Mittwoch im Alter von 90 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.



Das teilte CONMEBOL auf Twitter mit. Leoz befand sich die letzten vier Jahre unter Hausarrest, nachdem die USA im Rahmen des Prozesses um den FIFA-Korruptionsskandal Ermittlungen gegen ihn aufgenommen und seine Auslieferung beantragt hatten. Leoz war Bestechung, Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen worden.