Written by: Redaktion DER FARANG | 28/08/2019

Eintracht-Trainer Hütter lässt Rebic-Einsatz gegen Straßburg offen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den Einsatz von Stürmer Ante Rebic im Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Racing Straßburg an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) offen gelassen.



«Wenn er fit und geistig in der Lage ist, zu spielen, ist er eine Option. Dann kann er uns unglaublich helfen», sagte Hütter am Mittwoch. Rebic war nach seinem lustlosen Auftritt im Hinspiel (0:1) von Hütter und einigen Mitspielern heftig kritisiert worden. Im Bundesligaspiel bei RB Leipzig am vergangenen Sonntag fehlte er wegen muskulärer Probleme.

Nagelsmann peilt mit RB Leipzig Tabellenführung in Gladbach an

LEIPZIG (dpa) - RB Leipzig will mit einem Sieg bei Borussia Mönchengladbach an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stürmen.



«Das wäre ein schöner Nebeneffekt, obwohl es keine Aussagekraft hätte. Aber es ist natürlich angenehmer, auf die Tabelle zu schauen, wenn man oben steht», sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann am Mittwoch. Leipzig ist derzeit hinter dem punktgleichen Spitzenreiter Borussia Dortmund Zweiter und spielt am Freitag (20.30 Uhr/Dazn) in Gladbach.

Podolski würde gern bei Olympia 2020 für Deutschland kicken

BERLIN (dpa) - Ex-Weltmeister Lukas Podolski kann sich vorstellen, noch einmal in das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu schlüpfen - und zwar im Team der U23 bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.



«Klar hätte ich Bock auf Olympia. Das ist für jeden Sportler etwas Geiles», sagte der für Vissel Kobe in der japanischen Fußball-Liga spielende 34-Jährige der «Sport Bild».

Nach Leukämie-Erkrankung: Bologna-Coach Mihajlovic verlässt Klinik

BOLOGNA (dpa) - Der an Leukämie erkrankte Bologna-Coach Sinisa Mihajlovic hat nach einem ersten Behandlungszyklus das Krankenhaus «Policlinico di Sant'Orsola» verlassen.



Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete, soll sich der 50-jährige Serbe nach der Chemotherapie nach Angaben der Ärzte «in einem guten Allgemeinzustand befinden.» Er habe die erste Behandlung ohne größere Komplikationen überstanden, hieß es. Der Trainer des Fußball-Erstligisten FC Bologna hatte Mitte Juli bekannt gegeben, dass er einer aggressiven Form des Blutkrebses erkrankt ist.

Paderborns Trainer Baumgart würde Gelb für Trainer «abschaffen»

PADERBORN (dpa) - Paderborns Trainer Steffen Baumgart hat seine Kritik an der neuen Gelben Karte für Schiedsrichter erneuert.



«Die Regel bringt dem Fußball nichts», sagte Baumgart der «Sport Bild» (Mittwoch). «Ich würde sie abschaffen!» Der 47-Jährige hatte in der Ligapartie gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag als erster Chefcoach in Deutschlands höchster Spielklasse Gelb gesehen. Vier Gelbe Karten ziehen eine Sperre von einem Spiel nach sich.

FC Augsburg leiht U21-Nationalspieler Uduokhai aus Wolfsburg aus

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg baut seine Defensive weiter um. Der Fußball-Bundesligist hat den deutschen U21-Nationalspieler Felix Uduokhai verpflichtet.



Der Innenverteidiger wird bis zum 30. Juni 2020 vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Dazu sicherten sich die Schwaben laut Mitteilung vom Mittwoch eine Kaufoption für den 21-Jährigen.

Fortuna Düsseldorf vorerst ohne Sobottka und Adams

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf weiteres auf die Defensivspieler Marcel Sobottka und Kasim Adams verzichten.



Das Duo verletzte sich in einem Testspiel am Dienstag, wie die Fortuna am Mittwoch mitteilte. Demnach erlitt Sobottka einen Faserriss im linken Adduktorenbereich und Neuzugang Adams die gleiche Verletzung im linken Oberschenkel.

U21-Coach Kuntz beruft drei Vize-Europameister und 19 Neulinge

ZWICKAU (dpa) - Gut zwei Monate nach dem verlorenen EM-Finale startet die deutsche U21-Nationalmannschaft den Neuaufbau mit 19 Debütanten.



Nationaltrainer Stefan Kuntz berief zudem die drei Vize-Europameister Johannes Eggestein, Markus Schubert und Lukas Nmecha in seinen Kader für das Testspiel gegen Griechenland in Zwickau am 5. September und den Start in die EM-Qualifikation gegen Wales.

Sieg für deutsche Basketballer in WM-Generalprobe gegen Australien

JIANGMEN (dpa) - Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben eine gelungene Generalprobe für die WM in China gefeiert.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl setzte sich am Mittwoch in Jiangmen mit 74:64 (45:29) gegen Medaillenkandidat Australien durch. Schröder war mit 15 Punkten bester Werfer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds. Asienmeister Australien hatte in der WM-Vorbereitung für die erste Niederlage von Titelverteidiger USA seit knapp 13 Jahren gesorgt, wenn NBA-Profis bei den Amerikanern auf dem Parkett stehen.

THW Kiel bei der Club-WM im Halbfinale

DAMMAM (dpa) - Der THW Kiel hat bei der Club-WM das Halbfinale erreicht. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Mittwoch sein Viertelfinale in der saudischen Hafenstadt Dammam gegen den ägyptischen Spitzenclub Zamalek SC mit 32:28 (18:12).



Im Halbfinale treffen die Kieler am Donnerstag entweder auf Champions-League-Gewinner Vardar Skopje oder den saudischen Verein Al Mudhar. Der Turniersieger erhält 400.000 US-Dollar.

Mountainbike-Olympiasiegerin Spitz kündigt Karriereende an

DAUN (dpa) - Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz hat das Ende ihrer außergewöhnlichen Karriere angekündigt. «Noch diese Meisterschaft und die WM, dann ist Schluss», sagte die 47-Jährige am Mittwoch im Vorfeld der Deutschen Marathon-Meisterschaften im rheinland-pfälzischen Daun.



2001 hatte Spitz erstmals eine Deutsche Meisterschaft gewonnen, es folgten unter anderem zwei WM- und vier EM-Goldmedaillen sowie der Olympiasieg 2008 in Peking.

Fachmagazin: Formel-1-Kalender mit 22 Rennen ohne Hockenheim

BERLIN (dpa) - Im Rekord-Kalender der Formel 1 für die nächste Saison wird dem Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» zufolge Hockenheim fehlen.



Die Teams haben demnach der Ausweitung auf 22 Grand Prix zugestimmt, das wäre noch ein WM-Lauf mehr als in diesem Jahr. Diesen Kalender-Entwurf, in dem laut dem Bericht der Große Preis von Deutschland fehlt, muss nun noch der Motorsport-Weltverband FIA absegnen. Hockenheim galt schon länger als Streichkandidat, da mit der Formel-1-Führung kein neuer Vertrag zustande kam.

Judoka Trajdos holt WM-Bronze - Ressel scheitert knapp

TOKIO (dpa) - Martyna Trajdos hat bei den Judo-Weltmeisterschaften in Tokio Bronze gewonnen und die erste Medaille für das deutsche Team geholt.



Die 30 Jahre alte Hamburgerin siegte am Mittwoch in der Klasse bis 63 Kilogramm im Kampf um Platz drei, da ihre Gegnerin, die Olympiasiegerin und Weltranglisten-Zweite Tina Trstenjak aus Slowenien, disqualifiziert wurde und nicht mehr antreten durfte.