Von: Redaktion DER FARANG | 27.08.19

Bundestrainer Löw nominiert Kader für EM-Qualifikation am Donnerstag

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw will seinen Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen die Niederlande und in Nordirland am Donnerstag bekanntgeben.



Beim Auftakt in die EM-Saison sucht der 59-Jährige einen Ersatzmann für den verletzten Leroy Sané. Der Hoffnungsträger für den Neuanfang der Fußball-Nationalmannschaft wird Löw nach dessen Kreuzbandriss frühestens im März 2020 und damit drei Monate vor dem Turnierbeginn zur Verfügung stehen.

Jatta-Anwalt weist Vorwürfe in Schreiben an Bezirksamt zurück

HAMBURG (dpa) - Bakéry Jattas Anwalt hat dem zuständigen Bezirksamt Hamburg-Mitte eine Stellungnahme zukommen lassen, um Zweifel an der Identität des Fußball-Profis vom Hamburger SV auszuräumen.



«Natürlich weisen wir die Vorwürfe mit aller Entschiedenheit zurück», sagte Thomas Bliwier am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Bericht der «Sport Bild» soll es Zweifel an der Identität des Stürmers geben. Nürnberg, Bochum und Karlsruhe legten deshalb Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den HSV ein.

Wegen nicht gegebener Elfmeter: Schalke-Fan erstattet Anzeige

GELSENKIRCHEN (dpa) - Die zwei nicht gegebenen Elfmeter für den FC Schalke 04 im Bundesliga-Heimspiel gegen den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München (0:3) beschäftigen nun sogar die Polizei.



Ein Schalke-Anhänger hat Anzeige gegen den Schiedsrichter Marco Fritz und den Videoassistenten Bastian Dankert erstattet. Der Vorwurf: Betrug. Die Polizei Gelsenkirchen machte den Vorgang am Dienstag über Twitter öffentlich. Der FC Schalke reagierte humorvoll: «Also von uns war das keiner. Ehrenwort», twitterte der Club.

BVB mehrere Wochen ohne Hazard - Pause nach Rippenverletzung

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund muss in den nächsten Wochen auf Offensivspieler Thorgan Hazard verzichten.



Der 26-Jährige zog sich in der Partie beim 1. FC Köln am Freitag eine Rippenverletzung zu und muss vorerst pausieren, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Details zur Verletzung des belgischen Neuzugangs von Borussia Mönchengladbach und zur Ausfalldauer nannte der BVB nicht.

Verteidiger Augustinsson und Toprak fehlen Bremen länger

BREMEN (dpa) - Werder Bremen muss wochenlang auf seine beiden Abwehrspieler Ludwig Augustinsson und Ömer Toprak verzichten.



Linksverteidiger Augustinsson wurde am Knie operiert und fehlt dem Fußball-Bundesligisten drei Monate, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Innenverteidiger Toprak hatte sich bei der 2:3-Niederlage am Samstag bei 1899 Hoffenheim an der Wade verletzt. Nach Angaben des Vereins fällt der 30 Jahre alte Neuzugang sechs Wochen aus.

Hoffenheim-Stürmer Szalai kehrt zum FSV Mainz 05 zurück

MAINZ (dpa) - Stürmer Adam Szalai vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim kehrt zu seinem ehemaligen Verein FSV Mainz 05 zurück.



Der 31 Jahre alte Ungar unterschrieb bei den Rheinhessen am Dienstag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Obwohl der 56-fache Nationalspieler in Hoffenheim noch einen bis zum Saisonende gültigen Kontrakt hatte, wechselt er ablösefrei zum derzeitigen Tabellenletzten. Szalai spielte bereits von 2010 bis 2013 in Mainz.

Dutt-Nachfolge beim VfL Bochum offen - Spekulationen um Wolf

BOCHUM (dpa) - Nach der Trennung von Robin Dutt ist Hannes Wolf einem Medienbericht zufolge ein möglicher Kandidat für den Trainerposten beim VfL Bochum.



Der frühere Coach des Hamburger SV und des VfB Stuttgart gelte als ein möglicher Dutt-Nachfolger, berichtete die «Bild» (Dienstag). Bochums Sportvorstand Sebastian Schindzielorz war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Achter nimmt Kurs auf WM-Gold: Sieg im Vorlauf

OTTENSHEIM (dpa) - Der Deutschland-Achter hat die erste Aufgabe bei der Ruder-WM bravourös gemeistert.



Mit einem Sieg im Vorlauf der Titelkämpfe auf einem Nebenarm der Donau bei Ottensheim zog der Weltmeister der vergangenen beiden Jahre direkt ins Finale ein. Die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) verwies die Konkurrenz aus Australien und Kanada am Dienstag auf die Plätze zwei und drei.

DFB-Sportgericht sperrt Union-Profi Schlotterbeck für zwei Spiele

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Keven Schlotterbeck von Aufsteiger Union Berlin ist am Dienstag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes für zwei Spiele gesperrt worden.



Der 22 Jahre alte Verteidiger hatte beim FC Augsburg (1:1) wegen eines Fouls die Rote Karte gesehen. Schlotterbeck und Union haben dem Urteil bereits zugestimmt, der Abwehrspieler fehlt damit in den Spielen gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag und gegen Werder Bremen am 14. September.

Harit fehlt wegen Fußprellung im Schalker Training

GELSENKIRCHEN (dpa) - Mittelfeldspieler Amine Harit vom FC Schalke 04 muss wegen einer Fußprellung eine Trainingspause einlegen.



Der 22-Jährige stand in der Einheit am Dienstag nicht mit dem Team auf dem Platz, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wie lange Harit pausieren muss und ob er rechtzeitig zum Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag wieder fit wird, ist ungewiss.

Ex-Bundesliga-Profi Boenisch unterschreibt bei Wiener Zweitligisten

WIEN (dpa) - Der frühere Bundesliga-Profi Sebastian Boenisch spielt von sofort an für den österreichischen Fußball-Zweitligisten Floridsdorfer AC.



Der Defensivallrounder unterschrieb am Dienstag bis zum Ende der laufenden Saison bei den Wienern, wie der Verein mitteilte. Der zuletzt vertragslose 32-jährige Boenisch absolvierte in der Bundesliga für Werder Bremen, Bayer Leverkusen und Schalke 04 über 100 Spiele.

Frühere 800-Meter-Weltmeisterin vorläufig wegen Dopings gesperrt

BERLIN (dpa) - Die ehemalige 800-Meter-Weltmeisterin Marina Arsamasowa ist wegen Dopings vorläufig gesperrt worden.



Die Weißrussin hatte ein Medikament getestet, das sich noch in der Entwicklung befindet und vor allem bei Bodybuildern beliebt ist. Angaben der Athletics Integrity Unit (AIU) vom Dienstag zufolge wurde die 31-Jährige einen Monat vor der WM in Doha darüber informiert.