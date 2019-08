Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

VfL Wolfsburg verdirbt Hertha BSC das Heimdebüt

BERLIN (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat Hertha BSC das Heimdebüt in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga verdorben.



Die Niedersachsen gewannen am Sonntag mit 3:0 (1:0) im Berliner Olympiastadion und feierten ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. Wout Weghorst traf bereits in der neunten Minute per Foulelfmeter. Der fünf Minuten zuvor eingewechselte Josip Brekalo (82.) sowie Jerome Roussillon (90.) sorgten für die Entscheidung. Die Mannschaft des neuen Trainers Oliver Glasner kletterte auf Platz vier der Tabelle.

Griezmann mit Doppelpack für Barca - 5:2 über Betis Sevilla

BARCELONA (dpa) - Neuzugang Antoine Griezmann hat den spanischen Meister FC Barcelona mit einem Doppelpack zum überzeugenden 5:2 (1:1)-Erfolg über Real Betis Sevilla geführt.



Obwohl Superstar Lionel Messi weiter wegen einer Muskelzerrung pausieren musste, hatte Barca am Sonntag keine Probleme nach dem Auftakt-0:1 in Bilbao den ersten Sieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen. Die Tabelle wird von den jeweils doppelt siegreichen Teams FC Sevilla und Atletico Madrid angeführt.

Tennisspielerin Mona Barthel muss US Open wegen Verletzung absagen

NEW YORK (dpa) - Die US Open in New York finden ohne Tennisspielerin Mona Barthel statt.



Die 29-Jährige aus Neumünster muss wegen einer Verletzung am rechten Fuß passen, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Für Barthel rückt die Belgierin Kirsten Flipkens nach. Damit sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison nur noch elf Deutsche - sechs Herren und fünf Damen - im Hauptfeld dabei.

Quintana gewinnt zweite Vuelta-Etappe - Lopez übernimmt Führung

CALPE (dpa) - Der Kolumbianer Nairo Quintana hat die zweite Etappe der 74. Spanien-Radrundfahrt gewonnen.



Der Vuelta-Gesamtsieger von 2016 siegte am Sonntag nach 199,6 Kilometern von Benidorm nach Calpe im Alleingang vor dem Iren Nicolas Roche aus dem deutschen Sunweb-Team und dem slowenischen Ex-Skispringer Primoz Roglic. Das Rote Trikot des Gesamtersten übernahm Roche, der den Kolumbianer Miguel Angel Lopez an der Spitze ablöste. Lopez, der am Vortag mit dem Astana-Team das chaotische Mannschaftszeitfahren gewonnen hatte, verlor 37 Sekunden.

Oliver Zeidler erreicht Viertelfinale der Ruder-WM

OTTENSHEIM (dpa) - Oliver Zeidler hat die erste Aufgabe bei der Ruder-WM problemlos gemeistert.



Mit einem Sieg im Vorlauf der Titelkämpfe auf einem Seitenarm der Donau in Ottensheim sicherte sich der 23 Jahre alte deutschen Skiff-Meister aus Ingolstadt am Sonntag den direkten Einzug in das Viertelfinale. Der einstige Leistungsschwimmer, der erst vor drei Jahren mit dem Rudern begonnen hatte, kam vor dem Neuseeländer Robert Manson ins Ziel. Auch die restliche DRV-Flotte blieb am ersten Tag der Titelkämpfe im Soll.

Deutsche Hockey-Damen verpassen EM-Titel und Olympia-Ticket

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben den Titel bei der EM in Antwerpen und die damit verbundene direkte Olympia-Qualifikation verpasst.



Der Weltranglistenfünfte unterlag am Sonntag im Endspiel dem Titelverteidiger Niederlande mit 0:2 (0:1). Für Deutschland ist es die insgesamt sechste EM-Silbermedaille. Durch die Niederlage muss sich der Olympia-Dritte Deutschland nun in zwei Qualifikationsspielen Anfang November in Mönchengladbach behaupten, um das Ticket für Tokio 2020 zu lösen.

Dank Agüero und Sterling: Man City siegt 3:1 beim AFC Bournemouth

BOURNEMOUTH (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat am dritten Spieltag der Premier League seine Auswärtspartie beim AFC Bournemouth gewonnen.



Das Team um den ehemaligen Dortmunder Ilkay Gündogan, der von Beginn an spielte, setzte sich am Sonntag mit 3:1 (2:1) bei den «Cherries» durch. Sergio Agüero (15./64. Minute) und Raheem Sterling (43.) schossen im Vitality-Stadion die Tore für den Meister. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Bournemouth erzielte Harry Wilson (45.+3). Nach nun zwei Siegen und einem Remis aus den ersten drei Spielen der Saison belegt Manchester City in der Tabelle den zweiten Platz hinter dem FC Liverpool, der als einziges Team drei Siege eingefahren hat.

Radprofi Viviani gewinnt erneut Hamburger Cyclassics

HAMBURG (dpa) - Sprintstar Elia Viviani hat den Hattrick bei der 24. Auflage der Hamburg Cyclassics perfekt gemacht.



Der 30 Jahre alte Radprofi aus Italien setzte sich am Sonntag nach 216,7 Kilometern zum dritten Mal nach 2017 und 2018 im Schlussspurt auf der Mönckebergstraße durch. Viviani gewann vor dem Australier Caleb Ewan. Der deutsche Hoffnungsträger Pascal Ackermann war bei dem WorldTour-Rennen nicht im Vorderfeld vertreten. André Greipel, 2015 letzter deutscher Sieger in der Hansestadt, landete auf Platz elf.

Springreiter beim Finale der Europameisterschaft ohne Medaille

ROTTERDAM (dpa) - Beim Einzel-Finale der Europameisterschaft sind die deutschen Springreiter leer ausgegangen.



Für das beste Ergebnis sorgte am Sonntag in Rotterdam Simone Blum. Die 30 Jahre alte Weltmeisterin aus dem bayerischen Zolling ritt mit ihrer Stute Alice in den zwei schweren Runden vom achten auf den vierten Rang. Europameister wurde der Schweizer Martin Fuchs mit Clooney vor dem Briten Ben Maher mit Explosion und dem Belgier Jos Verlooy mit Igor.

Nationalstürmer Werner verlängert bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Nationalspieler Timo Werner hat nach einer monatelangen Hängepartie seinen Vertrag beim Bundesligisten RB Leipzig doch vorzeitig verlängert.



Der neue Kontrakt des 23 Jahre alten Stürmers läuft nach RB-Angaben vom Sonntag bis zum 30. Juni 2023. Damit wechselt Werner nicht wie spekuliert vorzeitig zum FC Bayern. Nach «Kicker»-Informationen soll Werner nun eine stattliche Gehaltserhöhung bekommen haben. Zudem soll es eine Ausstiegsklausel von moderaten 30 Millionen Euro geben. Sein ursprünglicher Kontrakt wäre nach dem Saisonende ausgelaufen. Dann hätte Werner ablösefrei wechseln können.

Nach Eklat von Chemnitzer Fans: DFB nimmt Ermittlungen auf

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat die massiven rassistischen und antisemitischen Beleidigungen von Anhängern des Chemnitzer FC aufs Schärfste verurteilt.



Zudem wird sich der Kontrollausschuss mit den Vorfällen beim Drittliga-Spiel FC Bayern München II gegen Chemnitz befassen, wie der DFB am Sonntag mitteilte. Fans des CFC hatten beim 2:2 am Samstag nach Angaben des Clubs Geschäftsführer Thomas Sobotzik als «Judensau» beschimpft und sich mit dem gekündigten Stürmer Daniel Frahn solidarisiert. Zudem soll es rassistische Rufe gegen eigene Spieler gegeben haben.

HSV nach Sieg beim KSC Erster - Nürnberg beendet Negativserie

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV behauptet nach dem vierten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung.



Die Hanseaten gewannen am Sonntag mit 4:2 (2:0) beim Karlsruher SC. Doch der KSC kündigte bereits vor dem Anpfiff an, sich einen Einspruch gegen die Spielwertung wegen des Einsatzes von HSV-Profi Bakery Jatta vorzubehalten. Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg durfte am Sonntag nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge dank des Treffers von Neuzugang Johannes Geis einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen den VfL Osnabrück feiern. Im dritten Sonntagsspiel setzte sich der SV Sandhausen mit 2:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim durch.

Nach Gespräch mit Schindzielorz: Dutt leitet Training beim VfL Bochum

BOCHUM (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum debattiert weiter intensiv über eine Trennung von Trainer Robin Dutt.



Noch im Laufe des Sonntags tagt der Aufsichtsrat des VfL und will sich mit dem Thema befassen. Bis zum Abend wird eine Erklärung des Clubs erwartet. Nach VfL-Angaben fand am Sonntagmorgen bereits das angekündigte Gespräch zwischen Dutt und Sportvorstand Sebastian Schindzielorz statt. Dutt hatte sich am Samstag nach dem 3:3 gegen Wiesbaden infrage gestellt.

Verletzter Nationalspieler Sané: Kreuzband-Operation lief nach Plan

BERLIN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané geht nach seinem Kreuzbandanriss mit viel Tatendrang in die langwierige Reha.



«Es waren einige harte Tage, aber die Operation verlief nach Plan. Ich bin positiv und bereit für meine Genesung», schrieb der Mittelfeldspieler auf Instagram. Sané wird nach seiner Anfang August im englischen Supercup erlittenen schweren Verletzung voraussichtlich im Frühjahr 2020 zurückkehren. Er hatte sich in Innsbruck beim Spezialisten Christian Fink operieren lassen.

Werder Bremen bestätigt Interesse an Bentaleb

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat das Interesse an einer Verpflichtung von Nabil Bentaleb bestätigt.



Nach Medienberichten steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption im Raum. Der Algerier wurde beim Liga-Konkurrenten FC Schalke 04 nach mehreren Vorfällen in der Vorsaison ausgemustert und hält sich nach einer Leistenoperation im Sommer in Frankreich fit.

Gold für Kajakvierer und Zweier Hoff/Schopf - Brendel verpasst Titel

SZEGED (dpa) - Der deutsche Kajakvierer mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke hat den WM-Titel geholt.



Das Flaggschiff des Deutschen Kanuverbandes verwies am Sonntag bei den Weltmeisterschaften im ungarischen Szeged über die 500-Meter-Distanz die Spanier auf Rang zwei. Gold holte auch der Kajak-Zweier mit dem Essener Max Hoff und dem Berliner Jacob Schopf über 1.000 Meter. Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel verpasste als Vierter seinen fünften WM-Titel in Serie im Canadier-Einer über 1.000 Meter.

Rast gewinnt DTM-Jubiläumsrennen

KLETTWITZ (dpa) - René Rast hat das 500. Rennen des Deutschen Tourenwagenmasters gewonnen.



Einen Tag nach seinem Ausfall mit einem technischen Defekt gewann der Mindener am Sonntag das Jubiläumsrennen auf dem Lausitzring. Auf den zweiten Platz fuhr Vortagessieger Nico Müller aus der Schweiz, Dritter wurde Mike Rockenfeller (alle Audi). Mit Jamie Green und Robin Frijns konnte Audi einen Fünffach-Erfolg feiern.

Arminia Bielefeld muss lange auf Verteidiger Behrendt verzichten

REGENSBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld muss in den kommenden Monaten ohne Brian Behrendt auskommen.



Der Abwehrspieler zog sich nach Vereinsangaben am Samstag beim 3:1 der Ostwestfalen im Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg einen Kreuzbandriss sowie eine Außenmeniskusverletzung im Knie zu. Der 27-jährige Behrendt wird voraussichtlich Mitte der kommenden Woche operiert.

US-Sprinter Coleman wird von Anti-Doping-Agentur angehört

BERLIN (dpa) - US-Sprinter Christian Coleman wird nach Berichten über drei verpasste Kontrollen am 4. September von der Anti-Doping-Agentur der USA (USADA) angehört.



Coleman und die USADA äußerten sich am Samstag in Stellungnahmen erstmals zu den Berichten, wonach dem 23-Jährigen eine Sperre drohe und er damit die anstehenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften verpassen könnte. Der WM-Zweite über 100 Meter und mit 9,81 Sekunden Jahresschnellste erklärte, die Berichte seien «einfach nicht wahr».

Zu viele Verletzungen: Indianapolis-Quarterback Luck beendet Karriere

BERLIN (dpa) - Star-Quarterback Andrew Luck von den Indianapolis Colts hat nur zwei Wochen vor dem Saisonstart der National Football League NFL sein Karriereende verkündet.



Der 29-Jährige begründete am Samstag (Ortszeit) sein frühes Sport-Aus mit anhaltenden, massiven Verletzungsproblemen. Luck gilt als einer der besten Quarterbacks ohne Super-Bowl-Titel. Sein Vertrag lief noch drei Jahre.

Füchse Berlin verlieren zum Bundesliga-Auftakt in Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Die Füchse Berlin haben den Auftakt in die neue Handball-Bundesliga-Saison verpatzt.



Trotz eines starken Starts unterlagen sie am Sonntag beim SC DHfK Leipzig in letzter Sekunde mit 23:24 (14:10). Erst eine Sekunde vor Ende kassierten die Füchse den entscheidenden Gegentreffer durch Leipzigs Lucas Krzikalla.