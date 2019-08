Von: Redaktion DER FARANG | 23.08.19

Volleyballerinnen gewinnen EM-Auftakt 3:0 gegen Schweiz

BRATISLAVA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihr Auftaktspiel bei der EM gewonnen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Freitag in Bratislava souverän mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) gegen den Turnierneuling Schweiz durch. Beste deutsche Angreiferin in der Ondrej-Nepela-Arena war Louisa Lippmann mit 17 Punkten. Gegen Spanien am Samstag (17.30 Uhr/Sport1) will der EM-Fünfte von 2017 den zweiten Sieg in der Vorrundengruppe D nachlegen. Die weiteren deutschen Kontrahenten sind Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale der in vier Ländern ausgetragenen EM.

Rad-Star Marcel Kittel beendet Karriere

BERLIN (dpa) - Radprofi Marcel Kittel hat seine sportliche Karriere beendet.



Der 31-Jährige begründete dies in der aktuellen Ausgabe des Magazins «Spiegel» mit Motivationsproblemen: «Schmerzen definieren den Sport, die Welt, in der du lebst. Ich habe jede Motivation verloren, mich weiter auf dem Rad zu quälen.» Kittel feierte seit 2011 insgesamt 89 Profisiege. Mit 14 Tageserfolgen bei der Tour de France ist der Sprinter Deutschlands Rekord-Etappensieger bei der Frankreich-Rundfahrt, wo er 2013 und 2014 jeweils auch für einen Tag das Gelbe Trikot trug.

Sky: FC Bayern und OSC Lille einigen sich auf Sanches-Transfer

MÜNCHEN (dpa) - Ein Wechsel des unzufriedenen Fußball-Profis Renato Sanches vom FC Bayern München zum französischen Vizemeister OSC Lille rückt offensichtlich näher.



Nach Informationen des TV-Senders Sky haben sich der deutsche Rekordmeister und Lille «grundsätzlich» auf einen Wechsel des 22 Jahre alten Portugiesen geeinigt. Die Ablöse werde 20 Millionen Euro plus Bonuszahlungen betragen, meldete der Sender am Freitag. Nach der Klärung abschließender Details sei spätestens bis Samstag mit einer kompletten Übereinkunft zu rechnen. Der Spieler steht laut Sky noch mit seinem möglichen neuen Verein in finalen Gesprächen über die Vertragsmodalitäten. Eine Einigung stehe aber kurz bevor.

NADA: Kein Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen bei Hinteregger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Frankfurts Fußball-Profi Martin Hinteregger hat im Bundesligaspiel gegen Hoffenheim nicht gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen.



Das teilte die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Freitag mit. «Die NADA kommt zu dem Ergebnis, dass kein möglicher Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen vorliegt. Die Ermittlungen sind somit abgeschlossen», hieß es in der Mitteilung. Die Behandlungsmethode sei «mit dem aktuell gültigen Dopingreglement vereinbar».

Klarer Testsieg für deutsche Basketballer - Aufbauspieler Lo verletzt

TOKIO (dpa) - Die deutschen Basketballer um NBA-Star Dennis Schröder haben auch den drittletzten Test vor der WM in China deutlich gewonnen.



Nur einen Tag nach der Ankunft zur Vorbereitung in Japan setzte sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödl am Freitag in der Olympia-Halle von Saitama mit 89:70 (42:35) gegen Tunesien durch. Eine Verletzung von Aufbauspieler Maodo Lo trübte allerdings den Sieg. Der Profi des FC Bayern knickte im zweiten Viertel mit dem rechten Knöchel um und kehrte nicht wieder aufs Parkett zurück. Bester deutscher Werfer war Andreas Obst mit 17 Punkten. Am Samstag trifft sein Team auf Japan, danach geht es zur WM nach China.

Kerber vielleicht sogar bis Ende des Jahres ohne neuen Trainer

NEW YORK (dpa) - Angelique Kerber macht sich bei der Suche nach einem neuen Trainer keinen Druck. «Ich habe mir erstmal keine Deadline gesetzt.



Eine Woche früher oder später, darauf kommt es nicht an», sagte Kerber kurz vor den am Montag beginnenden US Open im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Deutschlands immer noch beste Tennisspielerin hatte sich nach ihrem frühen Aus in Wimbledon im Juli von ihrem Coach Rainer Schüttler getrennt.

Positiver Kokain-Test: Eishockey-Star Kusnezow vier Jahre gesperrt

ZÜRICH (dpa) - Wegen eines positiven Kokain-Tests darf der russische Eishockey-Star Jewgeni Kusnezow vier Jahre lang nicht für sein Land spielen.



Damit fehlt der 27-Jährige auf jeden Fall auch bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Das teilte der Weltverband IIHF am Freitag mit. Der Kokain-Missbrauch wurde im Rahmen einer Doping-Kontrolle bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei am 26. Mai 2019 festgestellt. An dem Tag gewann der Stürmer der Washington Capitals mit Russland das Spiel um Platz drei gegen Tschechien. Kusnezow verzichtete auf eine B-Probe. Für die nordamerikanische Profiliga NHL gilt die Sperre nicht.

Klopp: Zeitpunkt von Alisson-Comeback trotz Fortschritten noch offen

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool muss auch am Samstag im Heimspiel gegen den FC Arsenal weiter auf Stammtorwart Alisson Becker verzichten.



Trainer Jürgen Klopp sagte am Freitag, der Zeitpunkt von Alissons Rückkehr sei noch offen, auch wenn der Keeper schon Fortschritte gemacht habe. «Ich habe mit ihm zu Mittag gegessen, essen kann er also», scherzte Klopp. «Er sieht gut aus, er ist gut in Form, hat gute Laune, aber er braucht noch Zeit. Ich weiß nicht, wie lange genau.»

Clubchef Röttgermann: Fortuna nach fünf Jahren Bundesliga etabliert

DÜSSELDORF (dpa) - In den Augen von Vorstandschef Thomas Röttgermann wäre Fortuna Düsseldorf erst nach fünf Jahren ununterbrochener Erstliga-Zugehörigkeit auch in der Fußball-Bundesliga etabliert.



«Dann haben wir die Rahmenbedingungen, die sehr gut sind», sagte Röttgermann der Deutschen Presse-Agentur vor dem Heimspiel-Auftakt der Fortuna an diesem Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr). Trotz des überraschenden 3:1-Sieges am ersten Spieltag bei Werder Bremen werde der Aufsteiger von 2018 auch in dieser Saison nur gegen den Abstieg spielen, prophezeite der 58 Jahre alte Münsterländer.

Union-Chef Zingler: AfD «eine Katastrophe» - Kein Verbot für Fans

BERLIN (dpa) - Club-Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat sich gegen Diskriminierung ausgesprochen und deutlich gegen die AfD positioniert.



Ein Vereinsverbot für Partei-Mitglieder nach dem Vorbild von Eintracht Frankfurts Vereinschef Peter Fischer will der Unternehmer aber nicht aussprechen.