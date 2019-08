Von: Redaktion DER FARANG | 21.08.19

Profis und Amateure für Keller als DFB-Präsidentschaftskandidat

BERLIN (dpa) - Fritz Keller wird sowohl von den Amateurevertretern als auch den Profi-Clubs für das Amt des DFB-Präsidenten vorgeschlagen.



Die Konferenz der Regional- und Landesverbände und die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga sprachen sich nach separaten Vorstellungsrunden am Mittwoch in Berlin für eine Kandidatur des 62 Jahre alten Club-Chefs des SC Freiburg aus. Keller wird den Deutschen Fußball-Bund aber nicht beim Weltverband FIFA und in der Europäischen Fußball-Union UEFA vertreten.

Nach Zitterpartie: Auch deutsche Hockey-Damen erreichen EM-Halbfinale

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen sind ihren männlichen Kollegen bei der Europameisterschaft in Belgien ins Halbfinale gefolgt.



Im letzten Gruppenspiel gegen Irland war am Mittwoch allerdings ein hartes Stück Arbeit nötig, ehe mit dem 1:1 (1:1) gegen den Verfolger der nötige Punkt zum Weiterkommen gesichert war.

Ronaldo über Vergewaltigungsvorwurf: Schwierigstes Jahr meines Lebens

LISSABON (dpa) - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat angesichts der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn das Jahr 2018 als das «wohl schwierigste» seines Lebens bezeichnet.



Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga beschuldigt Ronaldo, sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Ronaldo hat das stets zurückgewiesen. «Wenn die Leute deine Ehre infrage stellen, tut das weh. Sehr weh», sagte der 34 Jahre alte Stürmer von Juventus Turin im Interview des portugiesischen TV-Senders TVI am Mittwoch.

Badminton-Doppel Lamsfuß/Seidel sorgt für WM-Überraschung

BASEL (dpa) - Das deutsche Badminton-Doppel Mark Lamsfuß und Marvin Seidel hat am Mittwoch bei der Weltmeisterschaft in Basel in der zweiten Runde für eine Überraschung gesorgt.



Das Duo besiegte die an Position fünf gesetzten Japaner Hiroyuki Endo und Yuta Watanabe mit 21:17, 20:22, 21:19. Die beiden Deutschen, die in der Weltrangliste auf Platz 22 geführt werden, brachten im dritten Satz einen knappen Vorsprung ins Ziel. Im Achtelfinale treffen Lamsfuß/Seidel am Donnerstag auf ein indisches oder chinesisches Doppel.

Auch Turn-Mehrkampfmeisterin Voss fehlt bei WM-Qualifikation

DÜSSELDORF (dpa) - Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss hat ihre Teilnahme am ersten Qualifikationswettkampf der Turnerinnen für die WM in Stuttgart abgesagt.



Die 19 Jahre alte Kölnerin plagt sich mit Überlastungsschmerzen am rechten Fußballen und kann am Samstag in Stuttgart nicht an die Geräte gehen. Nach der Olympia- Dritten Sophie Scheder und Carina Kröll ist Voss, die Anfang August in Berlin erstmals deutsche Mehrkampfmeisterin geworden war, die dritte Athletin, die die WM-Ausscheidung verletzungsbedingt verpasst.

Deutsche Tennis-Damen müssen im Fed Cup nach Brasilien

LONDON (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen müssen in der ersten Fed-Cup-Runde im kommenden Jahr zu einem Auswärtsspiel nach Brasilien reisen.



Das ergab die Auslosung am Mittwoch am Sitz des Weltverbandes ITF in London. Sportlich ist die Aufgabe machbar, unmittelbar nach den Australian Open und vor dem hochklassigen Turnier in Doha allerdings mit extremen Reisestrapazen verbunden. Nach der Reform des Teamwettbewerbs bestreiten 16 Nationen am 7. und 8. Februar 2020 eine Qualifikationsrunde für die neu geschaffene Finalwoche vom 14. bis 19. April in Budapest.

Finale der Frauenfußball-EM 2021 im Londoner Wembley-Stadion

LONDON (dpa) - Das Finale der Frauenfußball-Europameisterschaft 2021 wird im Londoner Wembley-Stadion ausgetragen.



Das teilte der englische Verband FA am Mittwoch mit. Bei dem Kontinentalturnier im Juli in zwei Jahren wird in insgesamt neun Stadien in acht Städten gespielt. Brighton & Hove, Milton Keynes, Sheffield, Southampton, Wigan, Manchester, Rotherham und London (mit dem Wembley-Stadion und dem Brentford Community Stadium) sind die Spielorte.

Reinhard Rauball zum Ehrenpräsidenten der DFL ernannt

BERLIN (dpa) - Reinhard Rauball ist von den Delegierten der 36 Profi-Clubs zum Ehrenpräsidenten der Deutschen Fußball Liga ernannt worden.



Der 72-Jährige war zuvor aus dem Amt des Ligapräsidenten nach zwölf Jahren ausgeschieden. Die Vereinsvertreter bedachten den Präsidenten von Borussia Dortmund bei der DFL-Generalversammlung am Mittwoch in Berlin mit mehreren Minuten währenden Standing Ovations.

Florenz-Fans empfangen Ribéry: «Zwei Jahre auf hohem Niveau»

FLORENZ (dpa) - Der langjährige Bayern-Star Franck Ribéry ist nach seiner Ankunft in Florenz von den Fans des italienischen Fußball-Erstligisten begeistert empfangen worden.



Anhänger des AC Florenz jubelten dem 36-jährigen Franzosen am Mittwoch nach dessen Landung am Flughafen zu. «Ich freue mich darauf, noch zwei Jahre auf hohem Niveau zu spielen», sagte Ribéry. Der 81-malige französische Nationalspieler war 2007 von Olympique Marseille zum FC Bayern gewechselt und hatte sich im Sommer mit dem Double aus Meisterschaft und Pokal aus München verabschiedet.

Deutscher Megos gibt im Kombinationsfinale der Kletter-WM auf

HACHIOJI (dpa) - Der deutsche Kletterer Alexander Megos hat im Finale des Kombinationswettbewerbs bei der Weltmeisterschaft in Hachioji aufgegeben.



Wie der Internationale Dachverband für Wettkampfklettern IFSC am Mittwoch mitteilte, verletzte sich der 26-Jährige während der Boulder-Disziplin am Finger. In der Liveübertragung war zu sehen, wie Megos den kleinen Finger seiner linken Hand hielt und die Bühne vorzeitig verließ. Für den Erlanger und einzigen Deutschen im Finale der Kombination ist der Traum einer zweiten Medaille bei der WM in Japan damit vorbei. Das Ticket für Olympia 2020 hatte sich Megos bereits zu Beginn der Woche gesichert.