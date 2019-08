Von: Redaktion DER FARANG | 19.08.19

0:4-Fehlstart für Union gegen Leipzig - Frankfurt schlägt Hoffenheim

BERLIN (dpa) - Das Bundesliga-Debüt des 1. FC Union Berlin ist gründlich misslungen.



Die Köpenicker verloren am Sonntag ihr Auftaktspiel im Fußball-Oberhaus gegen RB Leipzig deutlich mit 0:4 (0:3) und sind damit gleich Tabellenletzter. Marcel Halstenberg (16.), Marcel Sabitzer (31.), Timo Werner (42.) und Christopher Nkunku (69.) erzielten die Leipziger Tore und sorgten damit für einen gelungenen Einstand des neuen Trainers Julian Nagelsmann. Eintracht Frankfurt startete zuvor mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen 1899 Hoffenheim. Damit misslang dem neuen Hoffenheimer Trainer Alfred Schreuder das Liga-Debüt. Den Siegtreffer erzielte Martin Hinteregger bereits nach knapp 40 Sekunden.

«Bild»: Werner-Wechsel nach München vorerst vom Tisch

BERLIN (dpa) - Ein Wechsel von Fußball-Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig zu Bayern München ist für diesen Sommer offenbar vom Tisch.



Wie die «Bild»-Zeitung am Sonntag berichtete, haben Verantwortliche des Rekordmeisters der Werner-Partei bereits am Freitagabend im Rahmen des Spiels gegen Hertha BSC (2:2) mitgeteilt, ihn nicht in der aktuellen Transferperiode verpflichten zu wollen. Werners Vertrag in Leipzig läuft im kommenden Jahr aus, womit vieles auf einen ablösefreien Transfer nach München hindeutet. Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche kündigte an: «In den nächsten Tagen wird es definitiv eine Entscheidung geben. Wir wollen das nicht ins Endlose ziehen. Wir als Verein haben alles getan, wollen unbedingt mit ihm verlängern. Die Entscheidung liegt nur bei Timo.»

«Bild»: Hoeneß kündigt Rücktritt an und lässt Zeitpunkt offen

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß hat nach Angaben der «Bild»-Zeitung erstmals bestätigt, dass er beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München die Ämter als Vereinspräsident und Aufsichtsratschef niederlegen will.



Einen Zeitpunkt ließ der 67-Jährige in dem Bericht vom Sonntagabend offen, zudem kündigte er an, sich nicht vollständig vom FC Bayern zurückziehen zu wollen. «Ich bleibe im Aufsichtsrat. Den Vorsitz gebe ich aber mit dem Amt des Präsidenten zurück, wenn es soweit ist», zitierte die Zeitung Hoeneß am Rande des FC Bayern Charity Golf Cups in Gut Rieden. Erst vor wenigen Tagen hatte Hoeneß erneut betont, dass er seine Entscheidung, im November möglicherweise nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident zu kandidieren, am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen wolle. Vorher werde es von ihm keine offizielle Stellungnahme dazu geben.

Dortmund trifft in der zweiten Pokal-Runde auf Gladbach

DORTMUND (dpa) - Das Westderby zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach steht im Mittelpunkt der zweiten Runde im DFB-Pokal.



Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Titelverteidiger FC Bayern München ist beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast. Zudem gibt es noch drei weitere Bundesliga-Duelle. Bayer Leverkusen empfängt dabei den SC Paderborn, der SC Freiburg spielt gegen Union Berlin, und der VfL Wolfsburg bekommt es mit RB Leipzig zu tun. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt.

Meister Wolfsburg startet mit knappem Heimsieg in Frauen-Bundesliga

WOLFSBURG (dpa) - Die Fußball-Frauen des VfL Wolfsburg sind mit einem mühsamen Heimsieg in die neue Bundesliga-Saison gestartet.



Der Titelverteidiger gewann am Sonntag gegen den SC Sand 1:0 (0:0). Den einzigen Treffer erzielte vor 1948 Zuschauern Pernille Harder in der 48. Minute. Neben dem VfL gehört auch der FC Bayern München zu den Titelanwärtern. Beim 3:1-Sieg in Freiburg feierte Neu-Trainer Jens Scheuer am Samstag gegen seinen Ex-Club einen perfekten Einstand. Erster Tabellenführer ist die TSG 1899 Hoffenheim, die ihr Auftaktduell beim Aufsteiger FF USV Jena mit 6:1 (3:0) für sich entschied. Im Eröffnungsspiel hatte sich am Freitag der 1. FFC Frankfurt mit 3:2 (2:1) gegen Turbine Potsdam durchgesetzt.

Klosterhalfen verbessert auch deutschen Rekord über die Meile

BIRMINGHAM (dpa) - Deutschlands großes Lauf-Talent Konstanze Klosterhalfen hat nun auch den 34 Jahre alten Meilen-Rekord gebrochen.



Die 22-Jährige von Bayer Leverkusen gewann das Rennen über die klassischen 1609 Meter beim Diamond-League-Meeting am Sonntag in Birmingham in 4:21,11 Minuten. Klosterhalfen blieb damit 48 Hundertstel-Sekunden unter der bisherigen nationalen Bestmarke von Ulrike Bruns: Die Potsdamerin war auf der nichtolympischen Distanz am 21. August 1985 in Zürich 4:21,59 Minuten gerannt.

Deutsche Hockey-Herren 2:3 gegen Niederlande - Aber Halbfinale nah

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Europameisterschaft in Belgien im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert.



Einen Tag nach dem 9:0 (4:0)-Kantersieg über Außenseiter Schottland verlor die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas am Sonntagabend gegen Titelverteidiger und Mitfavorit Niederlande knapp mit 2:3 (1:1). Die Tore von Timm Herzbruch (24. Minute/Siebenmeter) und Lukas Windfeder (42./Strafecke) reichten nicht zum vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Da Verfolger Irland (1 Punkt) überraschend nur 3:3 gegen Schottland spielte, reicht den Deutschen (3) im Duell am Dienstag aber bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Dritter Sieg: Basketballer holen Supercup mit perfekter Bilanz

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben den Titel beim Supercup zwei Wochen vor dem WM-Start mit einer perfekten Bilanz von drei Siegen gewonnen.



Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl bezwang am Sonntag zum Abschluss des Traditionsturniers dank einer Aufholjagd Polen 92:84 (36:44) und macht sich vor der WM in China selbstbewusst auf den Weg nach Asien. Schröder war mit 33 Punkten auch beim dritten Auftritt in Hamburg bester deutscher Werfer. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds feierte den ersten Supercup-Titel seit 2015. Am Mittwoch reist das Team zur weiteren Vorbereitung auf die WM nach Japan.

Handballer aus Flensburg und Kiel im Pokal-Achtelfinale

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Titelverteidiger THW Kiel und Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt haben ohne Mühe das Achtelfinale im DHB-Pokal erreicht.



Der THW setzte sich mit seinem neuen Trainer Filip Jicha im Finale des Vorrundenturniers gegen den Zweitligisten TV Emsdetten mit 39:23 (24:12) durch, nachdem es zum Auftakt am Samstag ein klares 43:23 (19:13) gegen den gastgebenden Drittligisten GSV Eintracht Baunatal gegeben hatte. Die SG gewann gegen den Drittliga-Vertreter Mecklenburger Stiere Schwerin mit 35:24 (18:12) und gegen den ausrichtenden Zweitligaclub VfL Lübeck-Schwartau mit 30:14 (17:8).