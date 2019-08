Von: Redaktion DER FARANG | 18.08.19

BVB nach 5:1 gegen Augsburg Tabellenführer - Fortuna-Sieg in Bremen

DORTMUND (dpa) - Nach einem souveränen Heimsieg zum Saisonauftakt hat sich Borussia Dortmund vorerst die Spitzenposition in der Fußball-Bundesliga gesichert.



Der Vorjahres-Zweite gewann am Samstag gegen den FC Augsburg 5:1 (1:1). Champions-League-Starter Bayer Leverkusen setzte sich gegen Aufsteiger SC Paderborn mit 3:2 (2:2) durch. Auch der 1. FC Köln kassierte bei seiner Rückkehr in die erste Liga eine Niederlage und verlor beim VfL Wolfsburg 1:2 (0:1). Fortuna Düsseldorf kam zu einem überraschenden 3:1 (1:1) bei Werder Bremen. Der SC Freiburg siegte gegen Mainz 05 mit 3:0 (0:0). Titelverteidiger FC Bayern München hatte am Freitag nur 2:2 gegen Hertha BSC gespielt.

Bayern-Präsident Hoeneß: Kader «wie wir uns das vorgestellt haben»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat ein Ende der Transferaktivitäten des deutschen Fußball-Rekordmeisters angedeutet.



«Jetzt ist unser Kader so komplett oder so gut aufgestellt, wie wir uns das vorgestellt haben», sagte Hoeneß am Samstag im TV-Sender Sky nach den zuvor bekannt gegebenen Verpflichtungen von Ivan Perisic, Philippe Coutinho und Michael Cuisance. «Wir hatten Anfang Juli einen zu kleinen Kader. Den haben wir jetzt durch drei Transfers in den letzten Wochen oder Tagen aufgefüllt, und ich glaube auch mit Qualität aufgefüllt», betonte der Präsident des FC Bayern München. Nun könne Trainer Niko Kovac «in aller Ruhe mit diesem Kader bis Weihnachten arbeiten». Dann sehe man weiter, ergänzte Hoeneß.

Deutsche Basketballer holen vorzeitig Titel beim Supercup

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg den zweiten Sieg gefeiert und sich vorzeitig den Titel des Traditionsturniers gesichert.



Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder bezwang Tschechien beim Vorbereitungswettbewerb auf die WM in China am Samstagabend mit 87:68 (39:31). Der 25 Jahre alte Anführer war mit 21 Punkten wie beim Auftakterfolg gegen Ungarn bester Werfer des Gastgebers. Vor dem letzten Spiel gegen Polen am Sonntag (15.00 Uhr) ist der Auswahl von Bundestrainer Henrik Rödl die Trophäe des Siegers nicht mehr zu nehmen. Zuletzt konnte sich Deutschland 2015 noch mit Dirk Nowitzki beim Supercup durchsetzen.

Nullnummer zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 sind mit einer Nullnummer in die Saison gestartet.



Im Topspiel des ersten Spieltages der Fußball-Bundesliga konnten somit weder Gladbachs neuer Trainer Marco Rose noch der neue Schalke-Coach David Wagner den erhofften Auftaktsieg einfahren. Besonders in der Schlussphase rettete der neue S04-Kapitän Alexander Nübel mit einigen Paraden den Schalkern vor 54 022 Zuschauern im ausverkauften Borussia-Park das torlose Remis. In der kommenden Woche empfangen die Schalker den FC Bayern München. Mönchengladbach reist zu Roses Ex-Club Mainz 05.

Traumtor von Kroos bei klarem Real-Sieg zum Saisonauftakt

VIGO (dpa) - Toni Kroos hat beim Auftaktsieg von Real Madrid ein herrliches Tor erzielt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der 61. Minute mit einem Schuss aus rund 20 Metern in den Winkel den zweiten Treffer der Königlichen zum 3:1 (1:0)-Erfolg bei Celta Vigo in der Primera Division.



Karim Benzema (12. Minute) hatte Real am Samstag nach Vorarbeit des in Madrid umstrittenen Gareth Bale in Führung gebracht. Lucas Vazquez (81.) erhöhte auf 3:0, bevor Iker Losada (90.+1) noch für Vigo traf. Real spielte von der 57. Minute an in Unterzahl, nachdem Vizeweltmeister Luka Modric wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Der Ex-Frankfurter Luka Jovic wurde bei Madrid in der Schlussphase für Benzema eingewechselt.

Klopps Liverpool mit 2:1-Zittersieg bei Hasenhüttl-Club Southampton

SOUTHAMPTON (dpa) - Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool am zweiten Spieltag der englischen Premier League auswärts den zweiten Sieg errungen.



Der Champions-League-Gewinner zitterte sich am Ende zu einem 2:1 (1:0) beim starken FC Southampton, der vom früheren RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl trainiert wird. Die Tore für die Reds erzielten Sadio Mané (45.+1) und Roberto Firmino (71.). Für die Gastgeber traf der ehemalige Liverpool-Profi Danny Ings nach einem schlimmen Patzer von Liverpool-Keeper Adrian, der den verletzten Stammtorwart Alisson vertrat. Adrian, der am Mittwoch im Supercup gegen Chelsea (5:4 im Elfmeterschießen) den entscheidenden Elfmeter gehalten hatte, spielte Ings den Ball direkt vor die Füße und machte die Schlussphase damit noch einmal ungewollt spannend.

Ducksch beschert Hannover ersten Sieg - Aue verliert in Bielefeld

DÜSSELDORF (dpa) - Bundesliga-Absteiger Hannover 96 hat dank Stürmer Marvin Ducksch den ersten Saisonsieg gefeiert.



Beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg gegen den punktlosen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden glänzte der 25-Jährige als Torschütze (28. und 77. Minute/Foulelfmeter) sowie als Torvorbereiter (57.). Auch der VfB Stuttgart feierte am Samstag einen Sieg, setzte sich nach dem späten Tor von Nicolas Gomez (90.) mit 2:1 gegen den weiterhin sieglosen FC St. Pauli durch. Unterdessen ist die Serie von Erzgebirge Aue beendet: Die mit zwei Siegen optimal in die Saison gestarteten Sachsen verloren am dritten Spieltag bei Arminia Bielefeld mit 1:3 (0:1).

Eintracht Frankfurt kurz vor Verpflichtung von Stürmer Bas Dost

FRANKFURT (dpa) - Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung des niederländischen Stürmers Bas Dost. Wie der Fußball-Bundesligist am Samstagabend mitteilte, befinde man sich in «aussichtsreichen Verhandlungen».



Für einen Transfer des 30-Jährigen von Sporting Lissabon seien aber noch Details zu klären. Erst nach dem Wochenende könne daher Vollzug vermeldet werden, hieß es auf der Homepage der Eintracht. Dost werde bereits nicht mehr zum Sporting-Kader für das portugiesische Ligaspiel am Sonntag gegen Braga gehören. Dost spielte von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg und wurde mit den Niedersachsen 2015 DFB-Pokalsieger. 2017 wurde er für Sporting mit 34 Treffern Torschützenkönig in Portugals höchster Spielklasse.

Deutsche Hockey-Herren starten mit Torfestival in EM in Antwerpen

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren sind mit einem Torfestival in die Europameisterschaft in Belgien gestartet.



Gegen Außenseiter Schottland setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas am Samstag in Antwerpen sicher mit 9:0 (4:0) durch und vergab dabei sogar einen noch höheren Erfolg. Timm Herzbruch (3), Niklas Wellen (2), Mats Grambusch, Florian Fuchs, Christopher Rühr und Martin Häner erzielten die Tore für die klar überlegenen DHB-Herren. In ihrem zweiten Match gegen den EM-Titelverteidiger und Mitfavoriten Niederlande steht den Deutschen am Sonntag (20.30 Uhr) allerdings eine deutlich höhere Herausforderung bevor. Das zeigte der glatte 5:1 (3:1)-Erfolg des Oranje-Teams gegen Irland. Die Iren sind am Dienstag (15.45 Uhr) zum Gruppenabschluss Gegner der DHB-Herren.