Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.19

Designierter DFB-Chef Keller wohl kein Kandidat für FIFA-Posten

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der designierte DFB-Präsident Fritz Keller will erst nach der Wahl zum Verbandschef über mögliche Kandidaturen für die internationalen Posten bei FIFA und UEFA entscheiden.



Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus DFB-Kreisen zeichnet sich jedoch ab, dass sich Keller ganz auf seine nationalen Aufgaben konzentrieren wird. Der 62 Jahre alte Chef des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg war am Donnerstag von der Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga zum Kandidaten für die Nachfolge des im April zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ernannt worden. Seine Wahl am 27. September beim DFB-Bundestag gilt als sicher.

FCB-Profi Alaba: «Denke, dass noch ein, zwei Spieler kommen sollten»

MÜNCHEN (dpa) - Auch Fußball-Profi David Alaba vom FC Bayern München fordert Verstärkungen beim deutschen Fußball-Rekordmeister.



«Die Saison dauert lange, und bei diesen Belastungen, die wir haben, braucht man nicht nur einen Kader mit hohem Niveau, sondern auch einen großen Kader. Ich denke, dass noch ein, zwei Spieler kommen sollten, um den Konkurrenzkampf zu heben und in der Breite gut aufgestellt zu sein», sagte der 27 Jahre alte Österreicher der Nachrichtenagentur APA. Im Bundesliga-Eröffnungsspiel erwarten die Münchner an diesem Freitagabend Hertha BSC.

Hoeneß: «Drama, dass HSV, Stuttgart und Nürnberg nicht dabei sind»

MÜNCHEN (dpa) - Bayern-Präsident Uli Hoeneß sieht bei der Vergabe der künftigen TV-Rechte milliardenschweres Wachstumspotenzial.



«Vielleicht kommen eines Tages auch Amazon, Apple, Comcast, Disney, Google oder Netflix dazu. Wenn die den Fußball für sich entdecken, werden wir noch über ganz andere Beträge reden», sagte Hoeneß in einem Interview der Wirtschaftszeitung «Euro am Sonntag». Hoeneß bedauert, dass einige Traditionsvereine nicht mehr in der Fußball-Bundesliga vertreten sind. Es sei ein Drama, dass der HSV, Stuttgart und Nürnberg nicht dabei sind, sagte er. Zu seiner Zukunft beim FC Bayern will sich der 67-Jährige vorerst weiter nicht äußern. Er werde meine Entscheidung am 29. August dem Aufsichtsrat mitteilen.

Nagelsmann bekommt Job-Garantie bei RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Der neue Trainer Julian Nagelsmann muss auch bei einer Serie von Niederlagen keine Angst um seinen Arbeitsplatz beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig haben.



Das sagte Vorstandschef Oliver Mintzlaff der «Mitteldeutschen Zeitung» (Freitag). «Der Trainer muss nicht nervös werden, wenn es mal die eine oder andere Niederlage gibt. Wir wissen, dass das eine neue Zeitrechnung ist und sich Dinge verändern und es dafür eine gewisse Eingewöhnung braucht», sagte Mintzlaff. Leipzig startet am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) bei Neuling 1. FC Union Berlin in die neue Spielzeit. Als Saisonziel gab Mintzlaff erneut das Erreichen des internationalen Wettbewerbs aus.

Übertragung der Freitagsspiele in Sky-Bars vorerst gesichert

BERLIN (dpa) - Die Übertragung der Freitagsspiele der Fußball-Bundesliga in Sky-Kneipen ist vorerst gesichert. Das gaben die beteiligten Sender am Freitag bekannt.



«Die von DAZN übertragenen Bundesliga-Spiele werden in Gastronomiebetrieben und der Hotellerie zunächst weiterhin wie gewohnt über den Sender Eurosport 2HD Xtra zu empfangen sein, der wie bisher von Sky vertrieben wird», hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme zu einer Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat die TV-Rechte der Bundesliga von Eurosport übernommen.

Bericht: U21-Nationalspieler Henrichs sagt Werder Bremen ab

BREMEN (dpa) - Der deutsche U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs wird nach Informationen von «Sport Bild» und «Bild» nicht zum Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wechseln.



Der 22 Jahre alte Außenverteidiger von AS Monaco habe dem Bericht vom Freitag zufolge persönlich am Telefon bei Werder-Trainer Florian Kohfeldt abgesagt. Zuletzt hatte es noch geheißen, dass sich Werder und Henrichs grundsätzlich über einen Wechsel geeinigt hätten. Die Bremer wollten den ehemaligen Leverkusener ausleihen, Monaco aber forderte nach Medienberichten eine Ablösesumme von mehr als 20 Millionen Euro.

Fall Tönnies: DFB-Ethikkommission befragte auch Asamoah

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die DFB-Ethikkommission hat im Fall der Afrika-Äußerungen des Schalker Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies auch den früheren Profi Gerald Asamoah befragt.



Das bestätigte der Kommissionsvorsitzende Nikolaus Schneider am Freitag in einem Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2, radioWelt am Morgen). «Sehr bewusst mit einem Menschen, der ja betroffen war von dieser Äußerung von Herrn Tönnies», sagte Schneider über das Telefonat mit Asamoah während der Sitzung am Donnerstag. Der Ex-Schalke-Profi Asamoah, langjähriger königsblauer Weggefährte von Tönnies, hatte zuletzt öffentlich Kritik geäußert.

Frauen-Champions-League: Wolfsburg in den Kosovo

WOLFSBURG (dpa) - Der deutsche Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg trifft in der ersten K.o.-Runde der Champions League auf KFF Mitrovica aus dem Kosovo.



Der zweite deutsche Teilnehmer FC Bayern München muss gegen Göteborg FC aus Schweden spielen. Das ergab die Auslosung am Freitag in der Schweiz. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an der «UEFA Women Champions League» teil. Der VfL Wolfsburg gewann die Champions League in den Jahren 2013 und 2014. Die Spiele dieses Sechzehntelfinales finden am 11. und 12. sowie am 25. und 26. September statt.

Tennisprofi Murray bei US Open auch nicht im Doppel am Start

LONDON (dpa) - Der britische Tennisprofi Andy Murray wird in diesem Jahr nicht bei den US Open an den Start gehen.



Nach seiner Absage für das Einzel teilte der ehemalige Weltranglisten-Erste am Freitag mit, dass er auch nicht im Doppel antreten werde. «Mein Ziel ist es, wieder auf dem Niveau zu spielen, das ich im Einzel haben will», sagte der dreimalige Grand-Slam-Turnier-Sieger der BBC. Daher werde er beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison auf die Doppel-Konkurrenz verzichten. Statt bei den am 26. August in New York beginnenden US Open zu spielen, will Murray nun unter anderem in der kommenden Woche in Winston-Salem antreten. Murray war zu Anfang des Jahres zum zweiten Mal an der Hüfte operiert worden.

Nach Triathletin Lindemann: Auch Jonas Schomburg bei Olympia

TOKIO (dpa) - Triathlet Jonas Schomburg hat sich für die Olympischen Spiele 2020 in Japan qualifiziert.



Beim Testevent am Freitag in Tokio reichte dem Langenhagener ein zehnter Rang, um sich den Startplatz für das kommende Jahr zu sichern. Er erfüllte damit die Kriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes mit einem Platz unter den ersten Zwölf. Einen Tag zuvor hatte sich die Potsdamerin Laura Lindemann als Sechste ebenfalls die Olympia-Teilnahme geholt. Im Ziel lag der 25-Jährige nach 1,5 Kilometern Schwimmen, 40 Kilometern Radfahren und 10 Kilometern Laufen 1:10 Minuten hinter dem Sieger Tyler Mislawchuk aus Kanada.

Turnerin Sophie Scheder fällt für erste WM-Qualifikation aus

DÜSSELDORF (dpa) - Spitzenturnerin Sophie Scheder hat ihre Teilnahme am ersten Qualifikationswettkampf für die Heim-Weltmeisterschaft in Stuttgart verletzungsbedingt abgesagt.



Wie der Deutsche Turner-Bund am Freitag mitteilte, zog sich die 22-Jährige aus Chemnitz beim Training einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. So verpasst die Olympia-Dritte von Rio die erste WM-Ausscheidung in Stuttgart am 24. August. Neben Scheder fehlt dort auch die Berkheimerin Carina Kröll wegen einer Meniskusverletzung. So turnen zunächst nur zwölf Athletinnen um einen der fünf Plätze im deutschen WM-Team.