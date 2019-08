Von: Redaktion DER FARANG | 12.08.19

«Bild»: Perisic absolvierte Medizincheck in München

MÜNCHEN (dpa) - Der Transfer von Vize-Weltmeister Ivan Perisic zum FC Bayern steht unmittelbar bevor. Der Kroate absolvierte am Montag die sportärztliche Untersuchung beim deutschen Fußball-Rekordmeister, wie die «Bild»-Zeitung meldete.



Die Münchner leihen den Angreifer von Inter Mailand dem Vernehmen nach für ein Jahr aus, zudem soll es eine anschließende Kauf-Option geben. Eine offizielle Bestätigung stand am Mittag zunächst noch aus.Perisic wird als Verstärkung für die Außenbahnen geholt.

Jattas Spielerlaubnis unverändert gültig - Anhörung vor DFB-Ausschuss

HAMBURG (dpa) - Der Einsatz von Fußball-Profi Bakery Jatta während der Klärung seiner Identität wird nach Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) keine negativen Folgen für den Zweitligisten Hamburger SV haben.



«Das ändert aktuell nichts an der Situation», teilte der DFB am Montag mit, nachdem Jatta im Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC (8:7 n.E.) 71 Minuten eingesetzt worden war. Der HSV beruft sich auf die gültige Spielgenehmigung für Jatta und hatte schon vor einigen Tagen Bestätigung durch die Verbände erhalten.

Peter Hermann wird Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Neuer Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft wird Peter Hermann.



Der 67 Jahre alte frühere Trainerassistent bei Bayern München, Bayer Leverkusen und des Hamburger SV wird die Funktion ab sofort übernehmen, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag mit. Der DFB habe damit die Trainerteams der U-Nationalmannschaften für die Saison 2019/2020 komplettiert, hieß es in einer Mitteilung. Hermann werde Christian Wörns assistieren, der in seine erste Spielzeit als U-Nationaltrainer geht.

Pyrotechnik im Stadion: Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ermittelt

KAISERSLAUTERN (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat wegen Abbrennens von Pyrotechnik sowie der Vermummung von zehn Personen beim Pokal-Derby am vergangenen Samstag zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und FSV Mainz 05 (2:0) Ermittlungen eingeleitet.



Geprüft werde zudem, ob die Verletzungen von vier Zuschauern in Zusammenhang mit den Auswirkungen der Pyrotechnik stehen, hieß es in einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten am Montag. Die genaue Anzahl der am Missbrauch der Pyrotechnik beteiligten Personen solle durch Auswertung des Videomaterials festgestellt werden.

Fritz-Walter-Medaille an Fußball-Talente Kühn, Adeyemi und Bühl

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Fritz-Walter-Medaillen in Gold gehen in diesem Jahr an die Talente Nicolas Kühn und Karim Adeyemi.



Als beste Juniorin zeichnet der Deutsche Fußball-Bund Klara Bühl aus, teilte der DFB am Montag mit. Die höchste Auszeichnung im deutschen Nachwuchsfußball wird am 6. September in Hamburg am Rande des EM-Qualifikationsspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande verliehen.

Fahrerwechsel bei Red Bull: Albon ersetzt Gasly

BERLIN (dpa) - Der Franzose Pierre Gasly muss sein Cockpit beim Formel-1-Team Red Bull schon wieder räumen.



Für ihn wird der Thailänder Alexander Albon vom Schwesterteam Toro Rosso bei Red Bull nach der Sommerpause an die Seite des Niederländers Max Verstappen befördert, wie der Rennstall am Montag mitteilte. Der 23 Jahre alte Gasly hatte im bisherigen Saisonverlauf enttäuscht und in zwölf Rennen nur 63 Punkte eingefahren. Der WM-Sechste kehrt für den Rest des Jahres wieder zu Toro Rosso zurück, wo er seine Karriere in der Königsklasse begonnen hatte.

Kohlschreiber und Petkovic bei Tennis-Turnier in Cincinnati raus

CINCINNATI (dpa) - Die deutschen Tennis-Routiniers Philipp Kohlschreiber und Andrea Petkovic haben den Sprung in das Hauptfeld beim Turnier in Cincinnati verpasst.



Beide scheiterten am Sonntag (Ortszeit) jeweils in der Qualifikation. Kohlschreiber unterlag dem kroatischen Altmeister Ivo Karlovic 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 4:6. Karlovic ist damit an diesem Montag in der ersten Runde Gegner von Jan-Lennard Struff. Neben dem Sauerländer ist noch der Hamburger Alexander Zverev im Hauptfeld dabei, er hat zunächst ein Freilos beim mit gut 6,7 Millionen Dollar dotierten Herren-Turnier. Petkovic verlor 3:6, 0:6 gegen Ons Jabeur aus Tunesien, damit stehen bei den Damen aus deutscher Sicht nur Angelique Kerber und Julia Görges im Hauptfeld.