Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

HSV mit Jatta nach Chemnitz: «Gibt keinen Grund, ihn hierzulassen»

HAMBURG (dpa) - Trainer Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat Bakery Jatta in den Kader für das DFB-Pokalspiel beim Viertligisten Chemnitzer FC am Sonntag (18.30 Uhr/Sky) berufen.



«Es gibt keinen Grund, ihn hierzulassen», sagte Hecking. Jatta steht seit Tagen im Fokus, nachdem die «Sport Bild» über Zweifel an der Identität des Profis berichtet hatte. «Für mich zählt die Unschuldsvermutung», sagte Hecking. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte eröffnete derweil ein Anhörungsverfahren. Im Rahmen der Anhörung solle Hinweisen auf angebliche Falschangaben Jattas bei seiner Einreise nach Deutschland nachgegangen werden. Sollte sich der Verdacht auf Falschangaben bestätigen, droht Jatta die Rücknahme der Aufenthaltsgenehmigung und auch die Abschiebung in sein Heimatland.

Nationalspieler Gündogan verlängert bei Manchester City bis 2023

MANCHESTER (dpa) - Ilkay Gündogan bleibt bei Manchester City.



Der deutsche Fußball-Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag beim englischen Meister bis 2023, teilte der Verein am Freitag mit. In den drei Spielzeiten absolvierte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler 114 Spiele, erzielte dabei 17 Treffer und konnte mit City zwei Meistertitel in den beiden letzten Spielzeiten feiern.

Guardiola rechnet erst «in sechs, sieben Monaten» mit Sané-Rückkehr

MANCHESTER (dpa) - Manchester Citys Coach Pep Guardiola rechnet erst im kommenden Frühjahr mit einer Rückkehr des schwer am Knie verletzten Leroy Sané. «Diese Verletzung ist ernst. Sechs, sieben Monate? Hoffentlich ist er im Februar oder März wieder bei uns», sagte Guardiola am Freitag.

Leipzig-Coach Nagelsmann: Noch kein Bayern-Vorstoß bei Werner

LEIPZIG (dpa) - Nach der schweren Knieverletzung von Leroy Sané hat Bayern München seine Bemühungen um Fußball-Nationalspieler Timo Werner laut RB-Trainer Julian Nagelsmann noch nicht intensiviert.



«Signale habe ich noch nicht empfangen. Ich habe eine klare Absprache mit Markus Krösche (RB-Sportdirektor, d. Red.), dass ich damit nichts zu tun haben will. Natürlich kriege ich eine Wasserstandsmeldung, wenn etwas kommt. Aktuell habe ich noch keine bekommen», sagte Leipzigs Trainer Nagelsmann am Freitag auf einer Pressekonferenz.

BVB lässt Philipp nach Moskau ziehen - Kagawa nach Spanien

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verkleinert weiter seinen Kader.



Am Freitag vermeldete der BVB den Wechsel von Offensivspieler Maximilian Philipp zum russischen Premier-Liga-Verein Dynamo Moskau. Der 25 Jahre alte Philipp erhält beim ehemaligen Club von Kevin Kuranyi einen Vierjahresvertrag. Zudem wechselt der Japaner Shinji Kagawa vom BVB zum den spanischen Zweitligisten Real Saragossa.

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Verteidiger Posch bis 2023

ZUZENHAUSEN (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Verteidiger Stefan Posch vorzeitig bis zum 30. Juni 2023 verlängert.



Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 22 Jahre alte Österreicher Nationalspieler wechselte 2015 vom österreichischen Bundesligisten Admira Wacker Mödling in die Akademie nach Hoffenheim.

FC Augsburg verlängert vorzeitig mit Torhüter Andreas Luthe

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat zum Abschluss der Wechselfrist in England Abwehrspieler Kevin Danso an den FC Southampton verliehen.



Der österreichische Nationalspieler, der beim Fußball-Bundesligisten noch bis zum 30. Juni 2024 unter Vertrag steht, wechselt für eine Saison zu dem Premier-League-Club. Zudem wurde der Kontrakt mit Keeper Andreas Luthe bis zum 30. Juni 2022 verlängert.

Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus sagt auch Nachprüfung ab

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus hat eine Nachprüfung in der Sportschule Kaiseraus, bei der ihre Fitness für den Einsatz in der Fußball-Bundesliga getestet werden sollte, abgesagt.



Einen entsprechenden Bericht der «Bild» am Freitag bestätigte der Deutsche Fußball-Bund. Die 40 Jahre alte Polizeibeamtin hatte den Lauftest vor drei Wochen wegen muskulärerer Probleme verpasst. Die nächste Chance, ihre Prüfung zu absolvieren, hat die einzige Schiedsrichterin in der Bundesliga am 29. August. Die Prüfung ist Voraussetzung für den Einsatz in der Bundesliga.

Tumor an Halswirbelsäule: Eishockey-Profi Sulzer muss operiert werden

DÜSSELDORF (dpa) - Der ehemalige Eishockey-Nationalspieler Alexander Sulzer wird der Düsseldorfer EG auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung stehen.



Bei einer MRT-Untersuchung nach einem Check im Training ist bei dem 35 Jahre alten Verteidiger ein Tumor in unmittelbarer Nähe der Halswirbelsäule diagnostiziert worden. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mitteilte, werde Sulzer Ende der kommenden Woche operiert.

Ludwig/Kozuch bei Beachvolleyball-EM weiter - Borger/Sude raus

MOSKAU (dpa) - Die Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch sind ins Achtelfinale der Beachvolleyball-EM in Moskau eingezogen.



Das Nationalduo aus Hamburg gewann am Freitag in der ersten K.o.-Runde gegen das spanische Duo Lobato/Amaranta 2:1 (21:10, 13:21, 15:8). Auch Kim Behrens und Cinja Tillmann (Münster) schafften mit einem 2:0 (21:17, 21:15) gegen Strbova/Dubovcova (Slowakei) den Sprung unter die besten 16.

FedExCup-Playoffs: US-Golfer Merritt führt - Fehlstart für Woods

JERSEY CITY (dpa) - Golfprofi Troy Merritt hat beim ersten Playoff-Turnier des FedExCups in Jersey City die Führung übernommen.



Der 33 Jahre alte Amerikaner stellte am Donnerstag (Ortszeit) mit 62 Schlägen den Platzrekord ein. Merritt lag nach dem ersten Tag des mit 9,25 Millionen Dollar dotierten Events der PGA-Tour einen Schlag vor seinem Landsmann Dustin Johnson. US-Superstar Tiger Woods legte mit dem geteilten 116. Rang einen Fehlstart hin.

Zverev erreicht in Montreal das Viertelfinale

MONTREAL (dpa) - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist beim Masters-Turnier in Montreal ins Viertelfinale eingezogen.



Der 22-Jährige gewann am Donnerstag (Ortszeit) mit einiger Mühe in über zweieinhalb Stunden mit 7:5, 5:7, 7:6 (7:5) gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili und revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage beim ATP-Turnier in Hamburg Ende Juli. Der Weltranglisten-Siebte Zverev hatte das Turnier in Kanada 2017 gewonnen und trifft nun auf Karen Chatschanow.