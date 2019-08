Von: Redaktion DER FARANG | 07.08.19

Rückkehr perfekt: Trapp unterschreibt für fünf Jahre in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Rückkehr von Nationaltorhüter Kevin Trapp zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt.



Der 29-Jährige unterschrieb an diesem Mittwoch einen Fünfjahresvertrag bis 2024, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte am Dienstagabend Sky darüber berichtet. Trapp war im Vorjahr bereits für ein Jahr von Paris Saint-Germain ausgeliehen worden und trug als Schlussmann maßgeblich zu einer starken Saison mit dem Einzug ins Halbfinale der Europa League bei. Am Mittwoch stellte ihn die Eintracht gleich auf einer Pressekonferenz vor.

DFB-Ethikkommission: Tönnies-Aussagen weiterhin auf der Agenda

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die DFB-Ethikkommission wird sich auch nach der Entscheidung des Schalker Ehrenrats noch mit den Aussagen von Clemens Tönnies beschäftigen.



Das Gremium tagt am 15. August. Die Kommissionsmitglieder könnten aber auch zügig entscheiden, das Thema für sich zu den Akten zu legen. Die Ehrenratssitzung am Dienstagabend hatte ergeben, dass Tönnies sein Amt beim Fußball-Bundesligisten nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrika für drei Monate ruhen lassen will. SPD-Politikerin Dagmar Freitag, die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, kritisierte bei NDR Info: «Natürlich, wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als 'nur' den der Diskriminierung.»

Videobeweis im DFB-Pokal erstmals bereits ab dem Achtelfinale

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Videobeweis wird im DFB-Pokal in dieser Saison erstmals bereits ab dem Achtelfinale zum Einsatz kommen.



Dies teilte der DFB am Mittwoch mit. In den vergangenen beiden Jahren war das technische Hilfsmittel jeweils erst ab dem Viertelfinale angewendet worden. Wie in der Bundesliga verfolgen die Video-Assistenten die Spiele an Bildschirmen im Video-Assist-Center in Köln.

DFB-Sportgericht sperrt Großkreutz für vier Spiele - gegen BVB dabei

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Kevin Großkreutz ist nach einer Tätlichkeit für vier Drittliga-Spiele gesperrt worden, im DFB-Pokal gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund an diesem Freitag darf er aber spielen.



Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch nach einem Urteil des DFB-Sportgerichts mit. Großkreutz hatte seinem Gegenspieler Dimitry Imbongo Boele von der SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Wochenende absichtlich von hinten in die Wade getreten. Weil Schiedsrichter Robert Hartmann die Szene nicht gesehen hatte, konnte der Kontrollausschuss nachträglich Anklage gegen den 31-Jährigen vom KFC Uerdingen erheben.

«Daily Mirror»: Vertreter von Mesut Özil zu Gesprächen bei DC United

LONDON (dpa) - Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil ist laut einem Medienbericht im Gespräch beim Verein DC United aus der US-amerikanischen MLS.



Nach Informationen der britischen Boulevardzeitung «Daily Mirror» sollen Vertreter des 30-Jährigen in der nächsten Woche nach Washington reisen, um mit DC-Verantwortlichen über die Möglichkeiten einer Özil-Verpflichtung zu sprechen. DC United sucht für die nächste MLS-Saison, die im Januar 2020 beginnt, einen Nachfolger für seinen Kapitän Wayne Rooney. Am Dienstag war bekannt geworden, dass der frühere England-Profi den US-Club nach der laufenden Saison verlassen und als Spielertrainer zum englischen Zweitligisten Derby County wechseln wird.

Tennisprofi Zverev in Montreal weiter - Aus für Struff und Gojowczyk

MONTREAL (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters-Turnier in Montreal gewonnen und ist in das Achtelfinale eingezogen.



Der Hamburger setzte sich am Dienstag (Ortszeit) mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie durch. Zverev hatte zunächst ein Freilos. Vor zwei Jahren hatte er das Turnier gewonnen. Ausgeschieden sind dagegen Jan-Lennard Struff und Peter Gojowczyk.

«Forbes»: Kerber in Top 3 der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt

NEW YORK (dpa) - Die letztjährige Wimbledonsiegerin Angelique Kerber liegt nach Berechnungen des Magazins «Forbes» in der Liste der bestbezahlten Sportlerinnen der Welt auf Rang drei.



Nach einer Schätzung des US-Wirtschaftsblattes verdiente die dreifache Grand-Slam-Turniersiegerin in den zwölf Monaten bis zum 1. Juni umgerechnet rund 10,54 Millionen Euro. Angeführt wird die Liste zum vierten Mal in Folge von US-Tennisstar Serena Williams. Die 37-Jährige verdiente laut «Forbes» umgerechnet rund 26,1 Millionen Euro.

Uruguays Fußball-Ikone Forlán beendet mit 40 Jahren seine Karriere

MONTEVIDEO (dpa) - Uruguays Fußball-Ikone Diego Forlán hat seine Karriere im Alter von 40 Jahren beendet. Er gab seinen Rücktritt unter anderem via Twitter bekannt.



«Eine wunderschöne Etappe mit großartigen Erinnerungen und Emotionen geht zu Ende, es beginnt aber eine andere mit neuen Herausforderungen», schrieb der Südamerikaner. 21 Jahre spielte Forlán auf Profi-Niveau. Zu seinen Hochzeiten stand der Angreifer bei Clubs wie Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand unter Vertrag.