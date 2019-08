Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

Anklage gegen drei Ex-DFB-Funktionäre im Sommermärchen-Skandal

BERN (dpa) - Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat in der Affäre um die Fußball-WM 2006 Anklage gegen die früheren DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst R. Schmidt erhoben.



Zwanziger und Schmidt sowie dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Linsi wird Betrug in Mittäterschaft vorgeworfen. Niersbach wird die Gehilfenschaft zu Betrug angelastet, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Eingestellt wurde im Juli laut Bundesanwaltschaft das Verfahren wegen des Verdachts auf Geldwäscherei. Die Beschuldigten haben die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Verfahren gegen den damaligen WM-Organisationschef Franz Beckenbauer war im Juli wegen seines schlechten Gesundheitszustands abgetrennt worden.

Neutralisierte Etappe nach Todesfall bei der Polen-Rundfahrt

ZABRZE (dpa) - Nach dem tragischen Tod des belgischen Radprofis Bjorg Lambrecht wird die vierte Etappe der Polen-Rundfahrt an diesem Dienstag neutralisiert und auf 133,7 Kilometer verkürzt.



Dies entschieden die Veranstalter, die Rennjury und die Radteams gemeinsam, um «Bjorg unseren Respekt zu zollen», wie es in einer Mitteilung der Organisatoren hieß. Der 22-jährige Lambrecht vom Team Lotto-Soudal war am Montag nach einem schweren Sturz auf der dritten Etappe der Polen-Rundfahrt von Chorzów nach Zabrze zunächst reanimiert worden, erlag aber später seinen schweren Verletzungen.

Man City schweigt zur Verletzung von Bayern-Kandidat Leroy Sané

MANCHESTER/ROTTACH-EGERN (dpa) - Im Wechseltheater um den vom FC Bayern umworbenen deutschen Fußball-Nationalspieler Leroy Sané herrscht weiter Unklarheit.



Sanés derzeitiger Arbeitgeber, der englische Meister und Pokalsieger Manchester City, äußerte sich am Dienstag auch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht zu der Verletzung, die sich der 23-Jährige am Sonntag beim Supercup gegen den FC Liverpool (5:4 im Elfmeterschießen) zugezogen hatte. Sané hatte sich bei einem Zusammenprall am Knie verletzt und war nach nur zwölf Minuten vom Platz gehumpelt.

DFL will Bundesliga-Trainer nach vierter Gelber Karte sperren

KÖLN (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga plant künftig eine Sperre für Bundesliga-Trainer nach der vierten Gelben Karte.



Das DFL-Präsidium werde einen entsprechenden Antrag der Generalversammlung der 36 Profivereine am 21. August in Berlin vorlegen, kündigte Ansgar Schwenken, DFL-Direktor für Fußball-Angelegenheiten und Fans, am Montag bei einem Medienworkshop in Köln an. Bislang war über eine Sperre bereits nach drei Gelben Karten spekuliert worden.

«Denkpause» für Dickel und Owomoyela nach verbalen Entgleisungen

DORTMUND (dpa) - Norbert Dickel und Patrick Owomoyela werden vorerst keine Spiele mehr im BVB-TV und NetRadio von Borussia Dortmund kommentieren.



«Beide bekommen eine Denkpause», bestätigte ein Vereinssprecher am Dienstag einen Bericht der «Bild». Die beiden ehemaligen Profis des Fußball-Bundesligisten hatten sich bei der Live-Übertragung des Testspiels gegen Udinese Calcio am 27. Juli in Altach (Österreich) verbale Entgleisungen geleistet. Sie waren dafür vom Verein noch im Trainingslager von Bad Ragaz sanktioniert worden.

Köln verpflichtet belgischen U-21-Nationalspieler Bornauw

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln hat Sebastiaan Bornauw verpflichtet.



Wie der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 21 Jahre alte belgische U21-Nationalspieler vom RSC Anderlecht einen Vertrag bis 2024. Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse sechs Millionen Euro.

FC Augsburg verpflichtet tschechischen Torhüter Koubek

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat den Tschechen Tomas Koubek als neuen Torwart verpflichtet.



Der 26-Jährige kommt vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Rennes und unterschrieb beim FCA einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2024. Nachdem sich der in der abgelaufenen Rückrunde von Hoffenheim ausgeliehene Gregor Kobel für einen Wechsel nach Stuttgart entschied, waren die Augsburger intensiv auf der Suche nach einer Nummer eins.

Ex-Nationalspieler Rooney wechselt zu Zweitligist Derby County

LONDON (dpa) - Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney kehrt aus der US-amerikanischen MLS in seine Heimat zurück und schließt sich dem englischen Zweitligisten Derby County an - allerdings erst ab Januar.



Das gab sein neuer Verein am Dienstag bekannt. Rooney unterschrieb demnach einen Vertrag über 18 Monate bis Sommer 2021 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 33 Jahre alte Rekordtorschütze der englischen Auswahl war erst vor einem Jahr zu DC United gewechselt. Die laufende Saison will er noch zu Ende spielen. Rooney wird ab Januar als eine Art Spieler-Trainer arbeiten.

Tennisspielerin Kerber scheitert im Auftaktmatch in Toronto

TORONTO (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier im kanadischen Toronto den Einzug in die zweite Runde verpasst.



Die an Nummer zwölf gesetzte Kielerin verlor am Montag (Ortszeit) ihr Erstrunden-Match beim mit 2,8 Millionen Dollar dotierten Turnier gegen die Russin Darja Kassatkina mit 6:0, 2:6, 4:6.

Kristina Vogel bei Deutschland Tour erstmals wieder auf einem Rad

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mehr als ein Jahr nach ihrem verheerenden Trainingsunfall wird der einstige Bahnradstar Kristina Vogel beim Finale der Deutschland Tour erstmals wieder auf einem Rad sitzen.



Gemeinsam mit Ex-Profi Jens Voigt wird die 28-Jährige am 1. September vor der Zielankunft in Erfurt mit einem speziell angefertigten Handbike die Parade der «kinder+Sport mini tour» anführen. Die zweimalige Bahn-Olympiasiegerin ist seit dem 26. Juni 2018 unterhalb des siebten Brustwirbels gelähmt.

Ludwig/Kozuch starten mit Niederlage in EM

MOSKAU (dpa) - Olympiasiegerin Laura Ludwig hat mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch ihr Auftaktspiel bei der Beachvolleyball-EM in Moskau verloren.



Die Hamburgerinnen unterlagen am Dienstag der Schweizer Paarung Joana Heidrich und Anouk Vergé-Depré klar mit 0:2 (17:21, 13:21). Im Pool B treffen Ludwig/Kozuch am Mittwoch auf Taru Lahti und Anniina Parkkinen aus Finnland.