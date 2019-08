Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

Schalker Ehrenrat befasst sich am Dienstag mit Tönnies-Äußerungen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will sich voraussichtlich am Dienstag mit den umstrittenen Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies befassen.



Der 63-Jährige habe unverzüglich zugesagt, der Einladung des in diesem Fall maßgeblichen Vereinsgremiums Rede und Antwort zu stehen, sagte am Montag Anja Kleine-Wilde, Leiterin der Schalker Unternehmenskommunikation. Mögliche Sanktionen reichen von einer «Verwarnung», einem «Verweis» bis zur «Enthebung aus Vereinsämtern auf Zeit und Dauer».

Teuerster Verteidiger der Geschichte: Man United holt Harry Maguire

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat England-Verteidiger Harry Maguire von Leicester City verpflichtet.



Der 26-jährige Maguire unterzeichnete im Old Trafford einen Vertrag über sechs Jahre mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Leicester teilte am Montag mit, die Ablösesumme sei ein Vereinsrekord, ohne Zahlen zu nennen. Nach Medienberichten überweisen die Red Devils für den englischen Nationalspieler insgesamt 80 Millionen Pfund (ca. 88 Millionen Euro). Damit wäre er auch der teuerste Verteidiger der Fußball-Geschichte.

Kroos: Entscheidung über Länderspiel-Karriere nach EM 2020

BERLIN (dpa) - Toni Kroos will nach der Fußball-Europameisterschaft 2020 über seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft nachdenken.



«Nach dem Turnier ist ein guter Zeitpunkt, mir das zu überlegen», sagte der Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid dem «Kicker» (Montag). Falls er zurücktreten sollte, dann möglichst mit dem EM-Titel.

Chemnitzer FC wirft Stürmer Frahn wegen Nähe zu Rechten raus

CHEMNITZ (dpa) - Fußball-Drittligist Chemnitzer FC wirft Daniel Frahn die Nähe zur rechtsradikalen Szene vor und hat sich am Montag mit sofortiger Wirkung vom Stürmer getrennt.



Der Verein reagierte damit auf das Verhalten von Frahn beim Punktspiel des CFC am vergangenen Samstag beim Halleschen FC. Dort saß Frahn Zuschauerblock bei CFC-Fans, die der rechten Szene zugeordnet werden.

Messi verletzt sich bei erstem Training mit Barcelona: Wadenzerrung

BARCELONA (dpa) - Der argentinische Fußball-Star Lionel Messi hat sich gleich nach seiner Rückkehr aus der Sommerpause zum FC Barcelona verletzt.



Der 32-Jährige habe beim Training eine Muskelzerrung in der rechten Wade erlitten, teilten die Katalanen am Montag mit. Bei der bevorstehenden US-Tour des Clubs werde Messi deshalb fehlen.

Verdacht auf Tätlichkeit: DFB ermittelt gegen Großkreutz

DÜSSELDORF (dpa) - Kurz vor dem DFB-Pokalspiel gegen seinen Ex-Verein Borussia Dortmund droht dem früheren Weltmeister Kevin Großkreutz Ungemach.



Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes ermittelt nach Angaben vom Montag gegen den 31-Jährigen vom Drittligisten KFC Uerdingen. Großkreutz soll am vergangenen Samstag den Großaspacher Dimitry Imbongo absichtlich von hinten getreten haben. Das Ermittlungsverfahren wurde demnach wegen eines «krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit» eingeleitet.

Barça-Vizepräsident: Es gibt derzeit keinen «Fall Neymar»

BARCELONA (dpa) - Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona führt nach Aussagen von Vize-Präsident Jordi Cardoner derzeit keine Verhandlungen über eine Rückkehr von Stürmerstar Neymar ins katalanische Team.



«Es gibt keinen «Fall Neymar», wir sind passive Akteure», sagte Cardoner dem spanischen Fernsehsender TV3. Nach derzeitigem Stand stünde ein Rücktransfer des Brasilianers somit nicht zur Debatte. Neymar war 2017 für die bisherige Rekordablöse von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona nach Paris gewechselt. Der 27-Jährige würde PSG aber wohl gern wieder verlassen.

FC Liverpool holt spanischen Torwart Adrian - Mignolet nach Brügge

LIVERPOOL (dpa) - Champions-League-Sieger FC Liverpool hat am Montag den spanischen Torhüter Adrian verpflichtet.



Der 32-Jährige soll im Team von Jürgen Klopp Ersatzkeeper Simon Mignolet ersetzen, der dauerhaft zum FC Brügge wechselt. Adrian kommt ablösefrei vom Premier-League-Club West Ham United, bei dem er sechs Jahre unter Vertrag stand.

Europa-League-Playoffs: Frankfurt gegen Straßburg oder Plowdiw

NYON (dpa) - Eintracht Frankfurt würde in der letzten Runde der Europa-League-Qualifikation entweder auf den französischen Vertreter Racing Straßburg oder Lokomotive Plowdiw aus Bulgarien treffen.



Dies ergab die Auslosung der Playoffs, die am 22. und 29. August stattfinden, am Montag in Nyon. Bevor die Eintracht die letzte Hürde aber in Angriff nehmen kann, muss der Fußball-Bundesligist zunächst die dritte Quali-Runde gegen den FC Vaduz überstehen.

VfB-Stürmer Gomez trainiert zum Wochenauftakt individuell

STUTTGART (dpa) - Der angeschlagene frühere Fußball-Nationalspieler Mario Gomez hat auch zum Wochenauftakt beim VfB Stuttgart individuell trainiert, soll aber für die Vorbereitung auf das DFB-Pokalspiel bei Hansa Rostock am kommenden Montag bereit sein.



Der Stürmer werde am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, sagte VfB-Trainer Tim Walter am Montag. Aufgrund seiner Wadenprobleme saß der 34-Jährige am Sonntag beim 2:2 gegen Heidenheim nur auf der Bank.

Zverev in Tennis-Weltrangliste nun auf Platz sieben

BERLIN (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev ist in der neuen Weltrangliste vom fünften auf den siebten Platz zurückgefallen.



Das geht aus dem neuen Ranking hervor, das die Profiorganisation ATP am Montag veröffentlichte. Vor knapp zwei Jahren hatte Zverev zuletzt nicht zu den Top Fünf der Welt gehört.

FC Bayern holt Ex-NBA-Profi Zipser zurück: «Kleiner Neuanfang»

MÜNCHEN (dpa) - Drei Jahre nach seinem Weggang in die NBA kehrt Basketball-Nationalspieler Paul Zipser zurück zum FC Bayern.



Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, unterschrieb der Flügelspieler beim deutschen Meister einen Zweijahresvertrag bis 2021. Nach Greg Monroe und Josh Huestis ist der 25-Jährige der dritte Neuzugang mit Erfahrung aus der besten Liga der Welt. Zuletzt spielte er für CB San Pablo Burgos in Spanien.

US-Schwimmstar Lochte gewinnt erstes Rennen nach Doping-Sperre

STANFORD (dpa) - Der sechsmalige Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat wenige Tage nach dem Ende seiner Dopingsperre den ersten Sieg bejubelt.



Der am Wochenende 35 Jahre alt geworden Amerikaner war am Sonntag (Ortszeit) in Stanford über 200 Meter Lagen der schnellste. Er gewann seinen ersten nationalen Meistertitel seit 2014 in 1:57,76 Minuten. Lochte strebt seine fünfte Olympia-Teilnahme an. Er musste die WM in Südkorea wegen der Sperre nach einer Vitamin-Infusion auslassen.