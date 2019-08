Von: Redaktion DER FARANG | 05.08.19

DFB-Ethikkommission wird sich mit Tönnies-Aussagen beschäftigen

BERLIN (dpa) - Nach seinen umstrittenen Aussagen über Afrikaner drohen Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies Konsequenzen vom DFB.

Die Ethikkommission des Deutschen Fußball-Bundes wird sich bei ihrer nächsten Sitzung am 15. August mit dem Vorfall beschäftigen. Das bestätigte der Vorsitzende des Gremiums, Nikolaus Schneider, der Deutschen Presse-Agentur. Die DFB-Ethikkommission kann selbst kein Urteil fällen. Das dreiköpfige Gremium kann lediglich Anklage erheben, über die dann die DFB-Gerichtsbarkeit entscheiden muss.

RB Leipzig verliert auch zweiten Test gegen Aston Villa

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat auch den zweiten Test gegen Aston Villa verloren.

Einen Tag nach dem 1:3 unterlag das Team von Trainer Julian Nagelsmann am Sonntag in einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 0:1 (0:0). Das einzige Tor erzielte Jonathan Kodjia (88.). Nagelsmann gab vor allem Reservisten und zuvor angeschlagenen Profis Spielpraxis.

Englischer Supercup: Sané gegen Liverpool in City-Startelf

LONDON (dpa) - Der vom FC Bayern München umworbene Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wird noch mindestens ein Spiel für seinen aktuellen Arbeitgeber Manchester City absolvieren.

Der 23-Jährige steht in der Startelf des englischen Meisters für die Partie um den Supercup am Sonntag (16.00 Uhr MESZ) gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Der Außenstürmer wird seit Wochen mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, er selbst hat sich bislang dazu aber nicht geäußert.

Trotz 2:0: VfB Stuttgart verpasst Zweitliga-Sieg in Heidenheim

HEIDENHEIM (dpa) - Trotz einer 2:0-Führung hat der VfB Stuttgart in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten kleinen Dämpfer hinnehmen müssen.

Im schwäbischen Duell beim 1. FC Heidenheim kam der Aufstiegsfavorit am Sonntag nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus. Vor 15 000 Zuschauern erzielten Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui (52. Minute) und der frühere Nationalspieler Holger Badstuber (57.) die Treffer für den Bundesliga-Absteiger. Doch dann glichen Robert Leipertz (78.) und VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf per Eigentor (84.) aus.

Mick Schumacher feiert ersten Formel-2-Sieg

BUDAPEST (dpa) - Mick Schumacher hat seinen ersten Rennsieg in der Formel 2 gefeiert.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher verteidigte am Samstag beim Sprintrennen über 28 Runden auf dem Hungaroring bei Budapest seine Pole Position bis ins Ziel. Er verwies in seinem Rennwagen des italienischen Prema-Teams den Japaner Nobuharu Matshushita um 1,4 Sekunden auf den zweiten Platz. Im ersten Rennen der Formel 2 in Ungarn am Wochenende hatte Mick Schumacher den achten Rang belegt.

Darmstadt-Torwart Schuhen fällt nach Armbruch wochenlang aus

DARMSTADT (dpa) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 muss mehrere Wochen auf Stammtorwart Marcel Schuhen verzichten.

Der 26-Jährige, der im Sommer als neue Nummer 1 vom Ligarivalen SV Sandhausen verpflichtet worden war, brach sich am vergangenen Freitag im Training den Arm. Dies teilten die Hessen am Sonntag kurz vor dem Heimspiel gegen Holstein Kiel, in dem Florian Stritzel das Tor hütete, mit.

Sarah Voss erfolgreichste Turnerin in Berlin - Rekord für Seitz

BERLIN (dpa) - Sarah Voss ist mit insgesamt drei Titeln die erfolgreichste Turnerin bei den deutschen Meisterschaften in Berlin.

Die 19-Jährige sicherte sich nach ihrem ersten Mehrkampfsieg am Samstag bei den Gerätefinals am Sonntag auch die Titel am Sprung und Schwebebalken. Elisabeth Seitz entschädigte sich nach ihrem enttäuschenden fünften Rang im Vierkampf bei den Finals 2019 mit dem Einzel-Sieg an ihrem Paradegerät Stufenbarren. Mit ihrem insgesamt 22. deutschen Meistertitel egalisierte die 25-Jährige aus Stuttgart zudem die uralte Bestmarke der ehemaligen EM-Zweiten Ingrid Föst, die zwischen 1953 und 1963 in der DDR ebenso viele Meistertitel holte.

DOSB-Präsident Hörmann: «Berliner Bilder gehen in die ganze Welt»

BERLIN (dpa) - DOSB-Chef Alfons Hörmann hat ein überaus positives Fazit zu den Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten gezogen.

«Diese Begeisterung, die hier in Berlin herrscht, diese tollen Wettkämpfe erhöhen einfach den Wert eines deutschen Meistertitels. Wir erreichen damit, dass in unserer Gesellschaft der Stellenwert des Sports wächst», sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Sonntag am Rande der Turn-Meisterschaften und betonte: «Dieses Modell hat Zukunft.»

Raphael Holzdeppe mit 5,76 Metern deutscher Meister im Stabhochsprung

BERLIN (dpa) - Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe hat bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin im Stabhochsprung Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre entthront.

Der 29-Jährige aus Zweibrücken überflog am Sonntag im Olympiastadion 5,76 Meter, der U23-Europameister aus Leverkusen kam auf 5,71. Dritter wurde dessen Clubkollege Torben Blech mit 5,51 Metern.

Nguyen holt sich ersten deutschen Meistertitel am Boden

BERLIN (dpa) - Marcel Nguyen hat bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Berlin seinen ersten Titel am Boden gewonnen.

Der 31 Jahre alte Mehrkampf-Zweite erhielt am Sonntag für seine fast fehlerfreien Übung 14,333 Punkte und verwies damit Nick Klessing (14,100) und Dario Sissakis (14,066) auf die Plätze zwei und drei. Es war Nguyens insgesamt 17. Meistertitel.

«Traum, der wahr wird»: Djokovic zum sechsten Mal im Wimbledon-Finale

LONDON (dpa) - Novak Djokovic schrie vor Frust und schüttelte den Kopf. Am Ende steht der Mitfavorit doch im Endspiel von Wimbledon.

Nach einem Sieg in vier Sätzen sicherte sich der Vorjahressieger für Sonntag die nächste Titelchance - gegen einen hochklassigen Gegner. Novak Djokovic tätschelte den grünen Rasen, blickte erlöst in den Himmel und bedankte sich in allen vier Richtungen beim Publikum. Als der Titelverteidiger am Ende eines hochklassigen Halbfinals seinen fünften Matchball verwandelt hatte, fiel die Anspannung von ihm ab. Zum sechsten Mal steht der serbische Weltranglisten-Erste im Endspiel von Wimbledon. In 2:49 Stunden setzte sich der frühere Schützling von Boris Becker am Freitag gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Roberto Bautista Agut aus Spanien mit 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 durch.

Hamilton fängt Verstappen in Ungarn ab - Vettel noch Dritter

BUDAPEST (dpa) - Lewis Hamilton hat vor dem Niederländer Max Verstappen das Formel-1-Rennen von Ungarn gewonnen.

Der englische Mercedes-Pilot fing in der 67. von 70 Runden auf dem Hungaroring den Red-Bull-Fahrer noch ab, dessen Reifen immer mehr abbauten. Hamilton sicherte sich damit am Sonntag seinen achten Saisonsieg. Im letzten Rennen vor der Sommerpause verdrängte Sebastian Vettel als Dritter seinen Ferrari-Stallrivalen Charles Leclerc noch von einem Platz auf dem Podium. In der WM-Wertung hat Hamilton mit nun 251 Punkten seine Führung ausgebaut, Verstappen liegt 71 Zähler dahinter. In vier Wochen geht es mit dem Grand Prix von Belgien weiter.

Nach Sané-Aus: Manchester City holt Supercup gegen Klopps Liverpool

LONDON (dpa) - Nach dem frühen verletzungsbedingten Ausscheiden von Leroy Sané hat Manchester City den englischen Supercup gewonnen.

Der Premier-League-Meister setzte sich am Sonntag gegen Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopps im Londoner Wembley Stadion mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Der vom FC Bayern umworbene deutsche Fußball-Nationalspieler Sané wurde nach nur zwölf Minuten verletzt ausgewechselt. Der 23-Jährige zog sich im Zweikampf mit Liverpools Trent Alexander-Arnold offenbar eine Verletzung am rechten Knie zu. Coach Pep Guardiola gab aber wenig später etwas Entwarnung. Er glaube nicht, dass es schlimm sei.

1:2 gegen Valencia: Auch zum Abschluss kein Sieg für Leverkusen

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen geht mit sieben Testspielen in Serie ohne Sieg in die neue Saison.

Im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag verlor der Champions-League-Teilnehmer gegen den spanischen Pokalsieger FC Valencia mit 1:2 (1:1). Die Rheinländer spielten nach einer Roten Karte gegen Aleksandar Dragovic wegen einer Notbremse 70 Minuten lang in Unterzahl. Nationalspieler Kai Havertz gelang der Ausgleich (26., Handelfmeter). Doch Kevin Gameiro schoss Valencia mit seinem zweiten Tor zum Sieg (9./57.).

Dritte Meistertitel für Schwimm-Weltmeister Wellbrock und Köhler

BERLIN (dpa) - Die Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock und Sarah Köhler haben bei den deutschen Meisterschaften jeweils ihren dritten Titel geholt.

Wellbrock gewann nach seinen Siegen über 800 und 1500 Meter Freistil am Sonntag in Berlin auch über die 400 Meter. Nach Erfolgen über 1500 und 400 Meter Freistil schlug Köhler über 800 Meter nach als Schnellste an.

Weitspringerin Malaika Mihambo glänzt mit 7,16 Meter in Berlin

BERLIN (dpa) - Europameisterin Malaika Mihambo hat mit einem Riesensatz ihren dritten deutschen Meistertitel im Weitsprung gewonnen.

Die 25-Jährige flog am Sonntag im Berliner Olympiastadion im letzten Durchgang auf die persönliche Bestweite von 7,16 Meter hinaus. Die Zweitplatzierte Merle Homeier aus Bückeburg lag mit 6,42 Meter weit zurück. Mihambo ist derzeit die beste Weitenjägerin der Welt.

Andreas Hofmann deutscher Speerwurf-Meister vor Weber und Röhler

BERLIN (dpa) - Andreas Hofmann hat das Speerwerfen der deutschen Weltklasse-Asse bei den Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin gewonnen.

Der Vorjahressieger und Vize-Europameister konnte am Sonntag verdrängte mit 87,07 Meter im letzten Versuch Julian Weber (86,60) vom ersten Platz. In einem insgesamt schwachen Wettkampf wurde Olympiasieger Thomas Röhler mit 82,70 Meter Dritter. Weltmeister Johannes Vetter verletzte sich beim Aufwärmen.

Hindernis-Europameisterin Gesa Krause holt fünften Meistertitel

BERLIN (dpa) - Gesa Krause ist zum fünften Mal hintereinander deutsche Meisterin über 3000 Meter Hindernis.

Die Europameisterin aus Trier setzte sich am Sonntag bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Berlin unangefochten in 9:28,45 Minuten durch.

Tour-Vierter Buchmann gewinnt Sparkassen-Giro in Bochum

BOCHUM (dpa) - Der Tour-de-France-Vierte Emanuel Buchmann hat auch sein zweites Rennen nach seiner überragenden Leistung bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen.

Der 26-jährige Ravensburger vom Team Bora-hansgrohe siegte am Sonntag beim 22. Sparkassen-Giro von Bochum nach einem Alleingang vor Nils Politt (Katusha-Alpecin) und André Greipel (Arkéa-Samsic). Zuvor war Buchmann bereits beim Kriterium in Neuss erfolgreich gewesen.

Super-Bowl-Rekordchamp Brady spielt weiter

FOXBOROUGH (dpa) - Super-Bowl-Rekordchampion Tom Brady setzt laut Medienberichten seine Karriere fort.

Demnach soll sich der Star-Quarterback mit seinem Club New England Patriots auf einen neuen Vertrag bis 2021 geeinigt haben. Der 42-jährige Football-Superstar, der seit 2000 bei den Patriots spielt, soll insgesamt 70 Millionen Dollar (rund 63 Millionen Euro) verdienen. Brady hatte im Februar die Patriots mit dem 13:3-Erfolg gegen die Los Angeles Rams als erster Spieler überhaupt zum sechsten Super-Bowl-Titel geführt.

Werder-Profi gewinnt WM-Titel: Harkous FIFA-19-Weltmeister

LONDON (dpa) - Mohammed «MoAuba» Harkous ist als erster Deutscher in der Geschichte des E-Sports FIFA-19-Weltmeister.

Der Profi des SV Werder Bremen setzte sich am Sonntag im Finale des FIFA eWorld Cups 2019 in London mit einem Gesamtergebnis von 3:2 gegen den Vorjahressieger Mossad «Msdossary» Aldossary aus Saudi-Arabien durch. An die Spieler wurde ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 500 000 US-Dollar ausgeschüttet.