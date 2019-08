Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.19

Umworbener Keeper Nübel neuer Kapitän beim FC Schalke 04

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der umworbene Torwart Alexander Nübel ist neuer Kapitän des FC Schalke 04. Coach David Wagner habe diese Wahl getroffen und am Samstag vor der Abreise aus dem Trainingslager in Mittersill bekanntgegeben, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.



Nübel steht seit geraumer Zeit im Fokus. Der Kontrakt des 22-Jährigen läuft nach der kommenden Saison aus. Der FC Bayern und RB Leipzig wurden zuletzt als Interessenten gehandelt. Die Schalker wollen Nübel unbedingt halten und drängen auf eine Vertragsverlängerung mit dem U21-Nationaltorwart. Vor dem Saisonstart soll Klarheit herrschen.

KSC mit Sieg gegen Dresden und perfektem Zweitliga-Auftakt

KARLSRUHE (dpa) - Ein Doppelpack von Philipp Hofmann hat Aufsteiger Karlsruher SC zu einem perfekten Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga verholfen.



Die Badener feierten am Samstag ein 4:2 (1:1) gegen Dynamo Dresden und feierten damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Gäste hingegen legten einen Fehlstart hin, für die Sachsen war es die zweite Niederlage.

Ohne Neymar: Paris gelingt Pokalrevanche - Sieg im Supercup

SHENZHEN (dpa) - Ohne den gesperrten brasilianischen Superstar Neymar hat Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain seinen ersten Titel der neuen Saison geholt.



Die Mannschaft von Coach Thomas Tuchel setzte sich am Samstag im chinesischen Shenzhen im Supercup-Duell gegen Pokalsieger Stade Rennes mit 2:1 (0:1) durch. Damit nahmen die Pariser Revanche für die bittere Pokalpleite in der Vorsaison.

Schwarzarbeit im Ordnungsdienst? FC Bayern bestätigt Kontrollen

MÜNCHEN (dpa) - Nach Kontrollen wegen möglicher Schwarzarbeit in der Allianz Arena hat der FC Bayern München Überprüfungen des Ordnungsdienstes im Rahmen des Audi Cups am vergangenen Dienstag eingeräumt.



Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Samstag mitteilte, sind die kontrollierten Personen keine Mitarbeiter des FC Bayern, sondern ausschließlich Beschäftigte des entsprechenden Sicherheitsdienstleisters oder dessen Subdienstleisters.

Wolfsburg leiht U21-Nationalspieler Lukas Nmecha aus

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den deutschen U21-Nationalspieler Lukas Nmecha für eine Saison vom englischen Premier-League-Club Manchester City ausgeliehen.



Das bestätigten beide Vereine am Samstag. Der 20 Jahre alte Stürmer wurde in Hamburg geboren, spielt seit der Jugend für Man City und durchlief auch mehrere englische Junioren-Nationalteams, ehe er sich vor der U21-EM in diesem Sommer für die deutsche Auswahl entschied.

Doping-Skandal: Hausdurchsuchung bei zweitem deutschen Arzt

INNSBRUCK (dpa) - Im Zuge der internationalen Doping-Ermittlungen rings um die sogenannte «Operation Aderlass» hat es eine Hausdurchsuchung bei einem weiteren deutschen Arzt gegeben.



Wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Samstag mitteilte, durchsuchten Strafverfolger das Haus des Mediziners in der Nähe der bayerischen Stadt Rosenheim und vernahmen ihn. Mit den Dopingvorwürfen in Zusammenhang stehende Substanzen seien bei der Durchsuchung nicht gefunden worden. Zuvor hatten die ARD und die «Süddeutsche Zeitung» (Samstag-Ausgabe) darüber berichtet.

Golfstar Kaymer verliert Tour-Karte für die nächste PGA-Saison

GREENSBORO (dpa) - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat die volle Spielberechtigung für die nächste PGA-Saison verloren.



Der 34-Jährige aus Mettmann spielte am Freitag (Ortszeit) beim letzten regulären Saison-Turnier in Greensboro eine schwache 75er-Runde und schied mit insgesamt 141 Schlägen vorzeitig aus. Kaymer liegt derzeit im FedExCup-Ranking auf Position 146. Der zweimalige Major-Sieger muss aber unter die besten 125 in der Rangliste vorrücken, um sich doch noch die Tour-Karte für die lukrative US-Tour zu sichern.

Deutsche Triathlon-Meisterin: Lindemann gewinnt und genießt

BERLIN (dpa) - Laura Lindemann hat bei den Finals in Berlin ihren deutschen Meistertitel über die Sprintdistanz im Triathlon verteidigt.



Die 23-jährige gebürtige Berlinerin erreichte am Samstag über 750 Meter Schwimmen, 21 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen nach 59:20 Minuten das Ziel und verwies Nina Eim sowie Lena Meißner auf die Plätze zwei und drei.

Turner Toba zum zweiten Mal deutscher Mehrkampfmeister

BERLIN (dpa) - Andreas Toba ist zum zweiten Mal nach 2016 deutscher Mehrkampfmeister im Turnen.



Der 28-Jährige setzte sich am Samstag bei den Finals in Berlin recht deutlich gegen Titelverteidiger Marcel Nguyen durch. Dritter im Sechskampf wurde der erst 19 Jahre alte Karim Rida vor seinem Teamkollegen Philipp Herder, der nach vier von sechs Geräten noch deutlich in Führung gelegen hatte.

Richter entthront Unruh mit Recurve-Bogen - Kahllund verteidigt Titel

BERLIN (dpa) - Bogenschützin Elena Richter hat Lisa Unruh bei den deutschen Meisterschaften mit dem Recurve-Bogen entthront.



In einem Berliner Finale setzte sich die 30-Jährige am Samstag mit 6:4 gegen die Olympia-Zweite von Rio durch. Bei den Männern verteidigte Unruhs Freund Florian Kahllund aus Fokbeck im Stechen seinen Titel gegen Maximilian Weckmüller aus Kassel.

Finals 2019: Zwei Titel für Kanu-Routinier Rauhe

BERLIN (dpa) - Athen-Olympiasieger Ronald Rauhe hat sich bei den deutschen Kanu-Meisterschaften gleich zwei Titel geholt.



Der Potsdamer setzte sich am Samstag bei den Finals in Berlin zunächst im Kajak-Einer-Sprint auf der nur 160 Meter langen Strecke vor dem Essener Max Rendschmidt durch. Im Mixed holte Rauhe anschließend im Boot mit Vereinskollegin Sabrina Hering-Pradler den Titel vor dem Essener Duo Caroline Arft und Tobias-Pascal Schulz.

Mick Schumacher Achter im Ungarn-Rennen der Formel 2

BUDAPEST (dpa) - Mick Schumacher hat beim ersten Rennen der Formel 2 an diesem Wochenende in Budapest den achten Platz belegt.



Der 20-jährige Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher war von Position vier aus gestartet, verlor aber im Laufe des Rennens Plätze. Den Sieg dem Hungaroring sicherte sich der Franzose Nicholas Latifi vor dem Gesamtführenden Nyck de Vries aus den Niederlanden.

Ehlers/Flüggen verpassen Halbfinale beim Beach-Turnier in Wien

WIEN (dpa) - Die Beachvolleyballer Nils Ehlers und Lars Flüggen haben beim Major-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst.



Die Hamburger unterlagen am Samstag den US-Amerikanern Philip Dalhausser und Nicholas Lucena mit 0:2 (13:21; 18:21). Eine Woche nach dem zweiten Platz beim Fünf-Sterne-Turnier in Tokio mussten sich Ehlers/Flüggen nun mit dem geteilten fünften Platz begnügen, waren dabei aber das beste deutsche Team. Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler belegten in Wien nur Rang 17.

Fachmagazin: Zipser kurz vor Rückkehr zu Bayern-Basketballern

MÜNCHEN (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern stehen angeblich kurz vor einer spektakulären Rückholaktion von Ex-NBA-Profi Paul Zipser.



Nach Informationen des Fachmagazins «BIG - Basketball in Deutschland» soll der Nationalspieler künftig wieder für den Meister aus München auflaufen. Der Wechsel soll den Angaben vom Samstag zufolge in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Der Flügelspieler trug das Trikot der Münchner bereits von 2013 bis 2016. Von 2016 bis 2018 war er bei den Chicago Bulls in der Profiliga NBA aktiv.