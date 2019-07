Written by: Redaktion DER FARANG | 31/07/2019

Kerber über Trainer-Suche: Boris Becker keine Lösung

MÜNCHEN (dpa) - Angelique Kerber setzt bei der Suche nach einem neuen Tennis-Trainer nicht unbedingt auf einen prominenten Namen und schließt ein Engagement von Boris Becker aus.



«Ich glaube nicht, dass das meine Trainer-Lösung ist», sagte die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor ihrem Start in die Hartplatz-Saison und will nicht unbedingt einen früheren Star engagieren: «Es muss halt passen, egal welcher Name es ist. Wenn es ein Name ist, den man nicht kennt, es aber passt, dann ist es das, was ich suche.»

Berlins Sportsenator Geisel: Brauchen nationale Olympia-Bewerbung

BERLIN (dpa) - Berlins Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich zu einer deutschen Olympia-Bewerbung zu bekennen.



«Wir brauchen solche großen Ereignisse, wir brauchen eine nationale Bewerbung», sagte Geisel am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dabei stellte der 53-Jährige klar, dass es nicht nur um eine künftige Bewerbung der Hauptstadt gehe. «Vor dem Hintergrund gescheiterter Bewerbungen macht es wenig Sinn, da jetzt vorzupreschen», sagte Geisel.

Niederländer van't Schip neuer Nationaltrainer in Griechenland

ATHEN (dpa) - Der Niederländer Johannes van't Schip (55) wird neuer Trainer der griechischen Fußball-Nationalmannschaft.



Dies habe der nationale Verband am Mittwoch beschlossen, berichteten das griechische Staatsfernsehen sowie mehrere Sportportale. Über die Konditionen des Vertrags wurde zunächst nichts bekannt. Van't Schip ersetzt nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse den Griechen Angelos Anastasiades.

Klopp für Wahl zum Welttrainer nominiert

ZÜRICH (dpa) - Jürgen Klopp ist nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Liverpool für die Wahl zum Welttrainer des Jahres nominiert worden.



Unter den zehn Kandidaten für die FIFA-Kür sind auch Klopps Finalgegner Mauricio Pochettino von den Tottenham Hotspur und Pep Guardiola von Manchester City, wie der Fußball-Weltverband am Mittwoch mitteilte. Der 52 Jahre alte Klopp hatte Liverpool in der abgelaufenen Saison zum Titel in Europas Königsklasse geführt, in der Premier League waren die Reds nur knapp Zweiter hinter City geworden.

Tennisprofi Bachinger nach Auftakt-Überraschung in Kitzbühel raus

KITZBÜHEL (dpa) - Der Münchner Tennisprofi Matthias Bachinger ist nach seinem überraschenden Auftakterfolg in Kitzbühel in der zweiten Runde ausgeschieden.



Der 32 Jahre alte Weltranglisten-125. verlor am Mittwoch gegen den 20-jährigen Norweger Casper Ruud 4:6, 6:7 (3:7). In der ersten Runde hatte Bachinger als Qualifikant unerwartet den slowakischen Titelverteidiger Martin Klizan bezwungen. Das Sandplatz-Turnier ist mit 586 140 Euro dotiert.

BVB verleiht Schürrle an Spartak Moskau - Watzke: «Für ihn das Beste»

BAD RAGAZ (dpa) - Der Wechsel von André Schürrle von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau ist perfekt.



Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 an den Tabellenzehnten der russischen Liga mit Kaufoption verliehen. «Es ist für André Schürrle das Beste, etwas anderes zu machen. Das war mit allen Beteiligten von Beginn an so besprochen», sagte Hans-Joachim Watzke der Deutschen Presse-Agentur dpa. Der Geschäftsführer kündigte eine weitere Verkleinerung des Kaders an: «André Schürrle wird garantiert nicht der letzte Abgang beim BVB gewesen sein.» Für den 28 Jahre alten Schürrle ist es das zweite Leihgeschäft in Serie, nachdem er bereits im vergangenen Sommer für eigentlich zwei Jahre auf Leihbasis zum FC Fulham gewechselt war. Doch nach dem Abstieg des Clubs aus der Premier League wurde diese Vereinbarung gegenstandslos. In 24 Partien gelangen ihm sechs Tore.

Kein Deutscher bei Weltfußballer-Wahl im Rennen

ZÜRICH (dpa) - Die Dauerrivalen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sind auch in diesem Jahr Kandidaten für die Wahl zum Weltfußballer.



Das Duo gehört zu den zehn Anwärtern für die Kür, die der Weltverband FIFA am Mittwoch bekanntgab. Beide wurden bereits je fünfmal zum Weltfußballer gewählt. Deutsche Profis stehen nicht zur Wahl. Champions-League-Sieger FC Liverpool stellt mit Abwehrchef Virgil van Dijk und den Torjägern Mohamed Salah und Sadio Mané gleich drei Nominierte. Auch die Jungstars Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt, die mit Ajax Amsterdam in der Vorsaison ins Halbfinale von Europas Königsklasse stürmten, dürfen sich Hoffnungen auf den Titel des Weltfußballers machen. Komplettiert wird die Auswahlliste vom Belgier Eden Hazard, dem Engländer Harry Kane und dem französischen Weltmeister Kylian Mbappe. Vorjahressieger Luka Modric von Real Madrid ist nicht dabei. Bei den Frauen dürfte Weltmeisterin Megan Rapinoe aus den USA große Chancen auf die Wahl haben. Gleich vier Amerikanerinnen sind nominiert, eine deutsche Spielerin ist nicht dabei. Im vergangenen Jahr hatte die Brasilianerin Marta zum sechsten Mal die Wahl für sich entschieden. Die Sieger der Wahlen werden am 23. September in Mailand von der FIFA geehrt.

Hohe Ziele, Nowitzki schwärmt: Spannung vor Nominierung des WM-Kaders

HANNOVER (dpa) - Selbst für einige deutsche NBA-Profis ist eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in China vom 31. August bis 15. September nicht sicher.



Ein Spielmacher aus der besten Basketball-Liga der Welt wird das Nationalteam führen. Sogar Basketball-Superstar Dirk Nowitzki geriet ins Schwärmen. Der WM-Kader von Bundestrainer Henrik Rödl werde «mit der tiefste Kader» sein, den die deutsche Nationalmannschaft jemals besaß. «Wenn alle spielen und fit sind», betonte der 41 Jahre alte langjährige Nationalspieler. Rödl wird am Donnerstag im Rathaus von Hamburg das vorläufige Aufgebot für die WM in China vom 31. August bis zum 15. September bekanntgeben, anführen dürften es in Dennis Schröder, Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) gleich drei NBA-Stars.

Pikantes in der Puszta: Max Verstappen auf Angriffskurs

BUDAPEST (dpa) - Schwächelt Mercedes auch beim Formel-1-Rennen in Ungarn? Im «Monaco ohne Mauern» wird es wieder heiß.



Deutschland-Sieger Max Verstappen und Sebastian Vettel hoffen auf erneute Probleme bei den Silberpfeilen. Für die zusätzliche Schärfe in der Puszta wird Max Verstappen schon sorgen. Eine Woche nach seinem triumphalen Sieg beim Großen Preis von Deutschland kann und will der 21 Jahre alte Niederländer sich bereits auf WM-Platz zwei vorarbeiten und den Rückstand auf Formel-1-Spitzenreiter Lewis Hamilton weiter verkürzen. «Ich mag den Hungaroring, er ist eine meiner Lieblingsstrecken», ließ der Red-Bull-Star verlauten. Das gesamte Team freue sich auf dieses Rennen. «Es ist eines der heißesten des Jahres und normal liegt uns der Kurs», betonte der Niederländer.