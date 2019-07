Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.19

Hamilton rast auf Deutschland-Pole - Fiasko für Ferrari

HOCKENHEIM (dpa) - Nach einem Ferrari-Debakel hat sich Lewis Hamilton die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Deutschland gesichert.



Der englische Mercedes-Pilot raste am Samstag auf dem Hockenheimring vor Red-Bull-Youngster Max Verstappen auf den ersten Rang. Für WM-Spitzenreiter Hamilton war es die vierte Pole in dieser Saison und die 87. in seiner Karriere insgesamt. Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas wurde Dritter, Nico Hülkenberg landete im Renault auf Platz neun. Sebastian Vettel war im Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden, sein Stallrivale Charles Leclerc in der dritten und geht als Zehnter in den Grand Prix von Deutschland. Beide hatten Probleme mit ihren Autos.

Schweizer BA trennt Strafverfahren gegen Beckenbauer ab

BERN (dpa) - Das Strafverfahren gegen Franz Beckenbauer im Zusammenhang mit der Fußball-WM 2006 ist von der Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) von dem gegen die weiteren Beschuldigten abgetrennt worden.



Die Ermittlungen gegen den früheren Organisations-Chef des Sommermärchens werden «separat» weitergeführt, teilte die BA der Deutschen Presse-Agentur am Samstag mit. Weitere Angaben «zu einzelnen Verfahrensschritten» machte die Behörde nicht. Die BA hatte das Strafverfahren gegen den inzwischen 73-jährigen Beckenbauer, die ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie den Ex-DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt im November 2015 eröffnet. Eine Anklage gibt es bislang nicht.

Rückkehr von Rode vom BVB zu Eintracht Frankfurt perfekt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mittelfeldspieler Sebastian Rode kehrt von Borussia Dortmund zu Eintracht Frankfurt zurück.



Das bestätigten am Samstag beide Fußball-Bundesligisten, nachdem zuvor die Zeitungen der VRM-Gruppe darüber berichtet hatten. Der 28-Jährige unterschrieb bei den Frankfurtern einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 28-jährige Rode war im Winter bereits als Leihgabe vom BVB zu den Hessen gekommen. Rode befindet sich nach seiner Knorpelverletzung im Aufbautraining, soll aber sogleich ins Trainingslager der Eintracht nach Windischgarsten in Österreich nachreisen.

2. Liga: Nürnberg schlägt zum Auftakt Dresden

DRESDEN (dpa) - Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg ist mit einem Sieg in die Mission Wiederaufstieg gestartet.



Die Franken gewannen ihr Auftaktspiel der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0). Nikola Dovedan traf am Samstag vor 29 753 Zuschauern in der 53. Minute. Dresden verlor erstmals seit 2012 wieder ein Auftaktspiel.

Medien: Schürrle vor Wechsel nach Moskau

DORTMUND (dpa) - Rio-Weltmeister André Schürrle steht laut Medienberichten vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum russischen Fußball-Rekordmeister Spartak Moskau.



Dem Sender Sky Sport News HD bestätigte der Berater des 28-Jährigen «gute Gespräche», auch russische Quellen berichten darüber. Verhandelt wird offenbar über eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Beim BVB hat Schürrle, der in der vergangenen Saison an den FC Fulham ausgeliehen war, keine Zukunft mehr.

Mainzer Torjäger Mateta erleidet Knieverletzung

MAINZ (dpa) - Dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 droht der Ausfall von Torjäger Jean-Philippe Mateta.



Wie die Rheinhessen am Samstag mitteilten, erlitt der 22-Jährige am vergangenen Donnerstag im Mannschaftstraining eine Knieverletzung. Der Franzose werde «sich in den nächsten Tagen einem Kniespezialisten zur weiteren Behandlung vorstellen», schrieb der Club, ohne weitere Angaben zu machen. In der vergangenen Saison hatte Mateta in 34 Liga-Spielen 14 Tore erzielt.

VfB-Verteidiger Kaminski fällt mit Kreuzbandriss lange aus

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart muss nach dem Auftaktsieg gegen Hannover 96 rund ein halbes Jahr auf Marcin Kaminski verzichten.



Der 27 Jahre alte Verteidiger zog sich einen Kreuzbandriss im Knie zu, wie der schwäbische Fußball-Zweitligist am Samstag mitteilte. Der polnische Abwehrspieler war nach einer Ausleihe zu Fortuna Düsseldorf zum VfB zurückgekehrt und hatte sich für den Saisonauftakt einen Platz in der Startelf erkämpft. Für den VfB ist es der zweite langfristige Ausfall. Der neue Stürmer Sasa Kalajdzic hatte in der Endphase der Vorbereitung einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Außenbandriss erlitten.

Hoffenheim holt dänischen Angreifer Skov

SINSHEIM (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim wird den dänischen Nationalspieler Robert Skov verpflichten.



Nach erfolgreichem Abschluss des Medizinchecks und Abwicklung letzter Formalitäten zu Beginn der kommenden Woche soll der 23 Jahre alte Angreifer einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschreiben. Das teilten die Kraichgauer am Samstag mit. Skov kommt vom dänischen Meister FC Kopenhagen und wäre nach Philipp Pentke, Konstantinos Stafylidis, Sargis Adamyan und Ihlas Bebou der fünfte Neuzugang der TSG.

Kroos und Real Madrid verlieren letztes US-Testspiel gegen Atletico

EAST RUTHERFORD/NEW JERSEY (dpa) - Nationalspieler Toni Kroos hat mit Real Madrid im letzten Testspiel auf der diesjährigen US-Sommertour eine herbe Niederlage kassiert.



Der spanische Rekordmeister wurde am Freitag (Ortszeit) vom Stadtrivalen Atletico Madrid mit 3:7 (0:5) vom Platz gefegt. Real Madrid beendet seine US-Reise mit zwei Niederlagen und einem Sieg. Für Atletico war es der zweite Erfolg im zweiten Spiel.

Tennisprofi Stebe in Gstaad überraschend im Halbfinale

GSTAAD (dpa) - Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe ist nach zahlreichen Verletzungen beim ATP-Turnier in Gstaad so erfolgreich wie nie.



Der 28-Jährige aus Vaihingen gewann am Samstag sein vertagtes Viertelfinale gegen den Italiener Thomas Fabbiano 6:4, 2:6, 6:4 und zog erstmals in ein ATP-Halbfinale ein. Dort trifft Stebe noch an diesem Samstag auf den Portugiesen Joao Sousa.

Deutsche Wasserballer beenden WM auf Rang acht

GWANGJU (dpa) - Die deutschen Wasserballer haben die Weltmeisterschaft auf dem achten Platz beendet.



Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm unterlag am Samstag Griechenland mit 6:11 (2:1, 2:3, 0:2, 2:5). Bester deutscher Torschütze im südkoreanischen Gwangju war Trainersohn Marko Stamm mit zwei Treffern. Trotz der deutlichen Niederlage zum Abschluss kann das Nationalteam auf ein gelungenes Turnier zurückblicken. Sie erreichte die anvisierte Rückkehr unter die Top 8 der Welt.

Vor der WM: Australische Schwimmerin Jack positiv getestet

GWANGJU (dpa) - Die australische Schwimmerin Shayna Jack ist vor der WM in Gwangju positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden.



Wie der australische Verband am Samstag mitteilte, sei die 20-Jährige, die bei der vergangenen WM in Budapest jeweils Bronze mit der 4 x 200 Meter Freistil-Staffel und mit dem Quartett über 4 x 100 Meter Lagen gewonnen hatte, im Anschluss an den Dopingtest am 26. Juni provisorisch suspendiert worden. Die Freistilschwimmerin, die bewusstes Doping bestreitet, war aus einem Trainingslager der Australier in Japan kurz vor der Schwimm-WM in Südkorea abgereist.

Deutsches Skisprung-Mixed gewinnt Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten

HINTERZARTEN (dpa) - Das deutsche Skisprung-Mixed-Team hat am Samstag den Sommer-Grand-Prix in Hinterzarten im Schwarzwald gewonnen.



Juliane Seyfarth, Karl Geiger, Agnes Reisch und Richard Freitag setzten sich nach acht Sprüngen vor Japan und Slowenien durch. Vor allem Geiger (103 und 107 Meter) und Freitag (104,5 und nochmal 104,5 Meter) zeigten starke Leistungen.