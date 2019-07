Von: Redaktion DER FARANG | 26.07.19

Vettel holt erste Formel-1-Bestzeit in Hockenheim

HOCKENHEIM (dpa) - Sebastian Vettel hat sich im Auftakttraining zu seinem Formel-1-Heimrennen in Hockenheim die Bestzeit gesichert.



Der deutsche Ferrari-Star verwies am Freitag nach der ersten eineinhalbstündigen Einheit bei um die 45 Grad Streckentemperatur seinen Stallrivalen Charles Leclerc auf den zweiten Platz. Vettel hatte bei seiner schnellsten Runde in 1:14,013 Minuten auf dem Hockenheimring einen Vorsprung von 0,255 Sekunden auf den Monegassen. Hinter dem Ferrari-Duo landete der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf dem dritten Platz.

Mitfavorit Pinot bei der Tour de France ausgestiegen

TIGNES (dpa) - Der französische Mitfavorit Thibaut Pinot ist bei der 106. Tour de France ausgestiegen.



Der 29-Jährige, der unmittelbar vor Emanuel Buchmann auf dem fünften Platz im Gesamtklassement lag, musste auf der 19. Etappe am Freitag bereits frühzeitig am linken Bein behandelt werden und gab schließlich 85 Kilometer vor dem Ziel unter Tränen auf. Ein Sturz lag bei Pinot nicht vor. Sein Rennstall Groupama-FDJ teilte später auf Twitter mit, Pinot habe bereits am Donnerstag eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel erlitten. Sein Zustand am Freitag habe sich demnach nicht gebessert.

Nach Überfall: Özil und Kolasinac trainieren wieder bei Arsenal

LONDON (dpa) - Die nur knapp einem Raubüberfall entkommenen Fußballstars Mesut Özil und Sead Kolasinac sind unverletzt geblieben.



«Beiden geht es gut und sie werden heute trainieren», sagte ein Sprecher des FC Arsenal am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden bewaffneten Täter waren auch einen Tag nach dem gescheiterten Überfall nach dpa-Informationen noch nicht gefasst. Als die Arsenal-Profis am Donnerstag mit einem teuren Auto durch den Nordwesten Londons fuhren, wurden sie von zwei Unbekannten auf einem Motorrad verfolgt und dann mit Messern bedroht. Die Täter sollen es auf den teuren Geländewagen des 30-jährigen Özil abgesehen haben.

DFB hat Shortlist mit Kandidaten für Grindel-Nachfolge

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat bei seiner Präsidentensuche eine Shortlist mit Kadidaten-Namen erstellt. «Ich bin sehr optimistisch, dass wir unser Ziel erreichen, am 21. August eine Kandidatin oder einen Kandidaten für die Wahl des DFB-Präsidenten vorschlagen zu können.



Wir sind auf einem guten Weg», sagte Interims-Verbandsboss Rainer Koch nach einer DFB-Präsidiumssitzung am Freitag in Frankfurt/Main. Namen nannte Koch erwartungsgemäß nicht, auch nicht die Zahl der Personen und ob eine Frau auf der Liste stehe. Der Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach einer Reihe von Verfehlungen zurückgetreten war, soll beim DFB-Bundestag am 27. September in Frankfurt gewählt werden.

Trainer-Sperre nach Gelben Karten noch nicht zum Saisonstart

FRANKFURT/M. (dpa) - Die Bundesliga-Trainer müssen sich bei den nun möglichen Roten Karten auf mindestens ein Spiel Sperre einstellen.



Zwangspausen bei einer bestimmten Anzahl von Gelben Karten werden allerdings noch nicht zum Saisonstart wirksam. Wie DFB-Interimschef Rainer Koch am Freitag nach der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes mitteilte, werde die neue Regelung bei Verwarnungen erst von der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga am 21. August in Berlin diskutiert. Für Ligen unterhalb von Bundesliga und 2. Bundesliga will der DFB bei seinem Bundestag am 27. September eine Regelung verabschieden. Gelbe und Rote Karten für Trainer sind mit Saisonbeginn möglich.

Kurz vor Weihnachten: Klopp mit Liverpool zur Club-WM in Katar

DOHA (dpa) - Trainer Jürgen Klopp wird mit dem FC Liverpool in der Woche vor Weihnachten um den Titel bei der Club-WM spielen.



Wie die FIFA am Freitag mitteilte, wird das Turnier mit sieben Teams vom 11. bis 21. Dezember in Katar ausgetragen. Der WM-Gastgeber 2022 war bereits im Juni vom Fußball-Weltverband als Ausrichter der Club-WM bestimmt worden, nur wurden auch die genauen Spieltermine festgelegt. Liverpool steigt als Champions-League-Gewinner im Halbfinale am 18. Dezember ein. Kontrahent ist dann ein Team aus Asien, Afrika, Ozeanien oder Nord- und Mittelamerika. Traditionell haben die kontinentalen Club-Champions aus Europa und Südamerika bis zum Semifinale ein Freilos. Die Stadien für die insgesamt acht Turnierspiele will die FIFA in Kürze bekanntgeben.

Brustschwimmer Koch Fünfter über 200 Meter - Weltrekord für Schupkow

GWANGJU (dpa) - Brustschwimmer Marco Koch hat bei der Schwimm-WM trotz eines guten Auftritts nicht in den Medaillenkampf über 200 Meter eingreifen können.



Dem 29 Jahre alte Weltmeister von 2015 fehlten am Freitag mit seiner Zeit von 2:07,60 Minuten im südkoreanischen Gwangju nur 0,13 Sekunden auf seinen deutschen Rekord. Gold holte sich der Russe Anton Schupkow in der Weltrekordzeit von 2:06,12. Zweiter wurde der Australier Matthew Wilson. Koch hatte nach eigener Aussage bereits mit dem Einzug in den Endlauf sein Ziel für die internationalen Titelkämpfe erreicht. Der Fokus liegt auf den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio.

Formel-1-Zukunft für Barcelona weiter offen

BARCELONA (dpa) - Die Zukunft des Formel-1-Rennens in Barcelona ist weiter ungewiss.



Es habe bislang keine Einigung über einen neuen Vertrag erzielt werden können, teilten die Streckenbetreiber am Freitag mit. Die Verhandlungen würden weitergeführt, der Ausgang sei offen, hieß es weiter. Der Vertrag für den Grand Prix von Spanien auf dem Circuit de Catalunya lief nach dem Rennen in diesem Mai aus. Da die Rennen in Vietnam und dem niederländischen Zandvoort im nächsten Jahr neu in den Formel-1-Kalender rücken, müssen wohl zwei andere Grand Prix weichen. Bedroht sind neben Barcelona auch Hockenheim und Mexiko, für das Ferrari-Heimspiel in Monza dagegen gibt es schon eine grundsätzliche Einigung auf einen neuen Vertrag.

Ski-Rennfahrer Hirscher: Noch keine Entscheidung über Zukunft

WIEN (dpa) - Ski-Ass Marcel Hirscher zögert die Entscheidung über die Fortsetzung seiner Karriere weiter hinaus.



Er habe noch keinen Entschluss gefasst, hieß es in einer am Freitag vom österreichischen Alpin-Team verbreiteten Mitteilung des 30-Jährigen. Daher verschob der Skirennfahrer auch einen für den 6. August geplanten Medientermin in den Spätsommer. «Wie sich jeder von euch vorstellen kann, ist die Entscheidung über meine Zukunft keine leichte für mich», hieß es in der Erklärung. Schon seit längerem wird darüber spekuliert, dass Hirscher seine Laufbahn beenden will. Mehrfach hatte er sich genervt über den Wirbel um seine Person geäußert. Hirscher gewann in der vergangenen Saison erneut den Gesamtweltcup, bei den Weltmeisterschaften im schwedischen Are holte er Gold im Slalom.

17-Jährige bricht sieben Jahre alten Schwimm-Weltrekord

GWANGJU (dpa) - Die erst 17 Jahre alte Regan Smith hat den sieben Jahre alten Weltrekord von Missy Franklin über 200 Meter Rücken gebrochen.



Die Amerikanerin schlug am Freitag bei der WM im südkoreanischen Gwangju im Halbfinale nach 2:03,35 Minuten an und war damit 71 Hundertstelsekunden schneller als ihre Teamkollegin Franklin bei den Olympischen Spielen in London 2012.

Nationalspieler Weinhold bis 2022 beim THW Kiel

KIEL (dpa) - Handball-Nationalspieler Steffen Weinhold bleibt beim deutschen Rekordmeister THW Kiel.



In einem am Freitag bei Twitter veröffentlichen Video teilte der 33 Jahre alte Rückraumspieler mit, dass er seinen Vertrag beim Bundesliga-Zweiten der vergangenen Saison bis 2022 verlängert habe. Der Linkshänder war 2014 vom Rivalen SG Flensburg-Handewitt zu Kiel gewechselt. Mit dem THW wurde er 2015 Meister und gewann 2017 und 2019 den DHB-Pokal.