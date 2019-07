Von: Redaktion DER FARANG | 25.07.19

Schwimmer Hentke und Heintz verpassen WM-Bronze ganz knapp

GWANGJU (dpa) - Lagenschwimmer Philip Heintz und Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke haben bei der WM in Südkorea eine Medaille Meter knapp verpasst.



Der 28 Jahre alte Heintz schlug am Donnerstag in Gwangju über 200 Meter nach 1:56,86 Minuten an und wurde Vierter. Auf Bronze und Chase Kalisz aus den USA fehlten ihm nur acht Hundertstelsekunden. Die 30 Jahre alte Hentke schlug über 200 Meter nach 2:07,30 Minuten an und war als Vierte nur 26 Hundertstelsekunden zu langsam für Bronze.

«Kicker»: Bayern ohne Kontakt zu Sané - Dembélé «kein Kandidat mehr»

MÜNCHEN (dpa) - Bei der angestrebten Verpflichtung von Leroy Sané ist der FC Bayern nach einer Meldung des «Kicker» nicht deutlich weiter gekommen.



Wie das Fachmagazin am Donnerstag berichtete, habe der deutsche Fußball-Rekordmeister weiter keinen Kontakt zu dem Nationalspieler von Manchester City. Bayern will den 23-Jährigen für die Außenbahn verpflichten, nachdem die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry den Verein in diesem Sommer verlassen haben.

Einspruch wirkungslos: Tony Martin bleibt bei Tour ausgeschlossen

EMBRUN (dpa) - Der deutsche Radprofi Tony Martin und der Engländer Luke Rowe bleiben auch nach dem Einspruch ihrer Teams Jumbo-Visma und Ineos von der 106. Tour de France ausgeschlossen.



Dies bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Donnerstagmorgen vor dem Start der 18. Etappe in Embrun. Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschließend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. «Es tut mir sehr leid, das war eine dumme Aktion. Deswegen zwei Fahrer auszuschließen, ist sehr hart», sagte Martin dem ZDF am Donnerstagmorgen in Embrun.

Bayern-Basketballer verpflichten ehemaligen NBA-Profi Monroe

MÜNCHEN (dpa) - Den Basketballern des FC Bayern München ist mit der Verpflichtung des früheren NBA-Profis Greg Monroe ein Transfer-Coup gelungen.



Der deutsche Meister holte den 29 Jahre alten Center, der im Frühjahr noch in der besten Liga der Welt für die Philadelphia 76ers in den Playoffs aktiv war, für die kommende Saison in die Bundesliga. «Wir sind sehr stolz, dass Greg zu uns stößt», sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Donnerstag in einer Mitteilung.

Kunstrasenplätze: DFB strebt Verzicht auf Kunststoff-Granulat an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich für einen künftigen Verzicht auf Kunststoff-Granulat als Füllmaterial von Kunstrasenplätzen ausgesprochen.



Beim Neubau von Plätzen sollte auf kunststoffbasierte Füllstoffe verzichtet werden, hieß es am Donnerstag auf der Internetseite des Verbandes. Der DFB sehe langfristig die Aufgabe, heute noch genutzte Füllmaterialien aus Kunststoff durch andere Produkte zu ersetzen oder Füllmaterialien gänzlich überflüssig zu machen. Gemeinsam mit den Kunststoffrasen-Herstellern müssten Alternativen erarbeitet werden. Sollte sich der Bau eines Platzes dadurch verteuern, solle der Staat nach Ansicht des Verbandes zusätzliches Geld bereitstellen.

RB Leipzig holt Ex-Leihspieler Lookman von Everton

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Rückholaktion von Ademola Lookman perfekt gemacht.



Der 21 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Premier-League-Club FC Everton zu den Sachsen und erhält einen Fünfjahresvertrag. Das teilte RB am Donnerstag mit. Lookman war bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Leipzig ausgeliehen gewesen und hatte damals fünf Tore in elf Ligaspielen für RB erzielt.

Deutschland rutscht in FIFA-Weltrangliste auf Platz 15 ab

ZÜRICH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als 15. der FIFA-Weltrangliste in die neue Länderspielsaison.



Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw rutschte in dem neuen Ranking um vier Plätze nach hinten. Grund dafür sind die Partien bei den kontinentalen Meisterschaften in Nord- und Südamerika. Während die DFB-Elf seit Juni keine Spiele bestritt, konnten die Mannschaften aus Kolumbien (Platz 8), Argentinien (10), Mexiko (12) und Chile (14) durch ihre gewonnenen Punkte vorbeiziehen. Brasilien kletterte durch seinen Sieg bei der Copa America an Weltmeister Frankreich (3) vorbei auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Belgien.

Bobic verhandelt weiter über Frankfurt-Rückkehr von Trio um Trapp

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hofft weiter auf die Rückkehr von Kevin Trapp, Sebastian Rode und Martin Hinteregger.



«Wir sind bei allen drei dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit», sagte Sportvorstand Fredi Bobic im Interview bei hr1 (Donnerstag). Ob das komplette Trio nach ihrer abgelaufenen Leihe doch wieder beim hessischen Fußball-Bundesligisten spielt, wollte der 47-Jährige nicht versprechen: «Am Ende werden es vielleicht ein oder zwei sein. Man soll sich einfach überraschen lassen.»

Kerber beginnt US-Open-Vorbereitung ohne neuen Tennis-Trainer

MÜNCHEN (dpa) - Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber sieht bei der Suche nach einem neuen Trainer keine Eile und schließt auch eine Teilnahme an den US Open ohne Tennis-Coach nicht aus.



«Ich werde mir Zeit nehmen, um den richtigen zu finden. Ich will keine schnelle Entscheidung treffen, die ich dann bereuen werde», sagte Kerber am Donnerstag in München bei einem Sponsorentermin (Head & Shoulders) und erklärte: «Ich denke, dass es Kritik geben wird. Nicht jeder wird die Entscheidung gut finden, dass ich in den nächsten Wochen ohne Trainer reisen werde.»

Vettel vor Formel-1-Heimrennen: «Muss realistisch sein»

HOCKENHEIM (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel startet mit verhaltener Zuversicht in sein Formel-1-Heimrennen. «Ich will natürlich gewinnen, ich muss aber realistisch sein.



Ich habe nicht den Eindruck, dass wir die Favoriten sind. Wir haben aber eine Chance. Das Ziel ist es, es gut zu machen», sagte Vettel am Donnerstag vor dem Grand Prix von Deutschland auf dem Hockenheimring. Der 32-Jährige aus Heppenheim verpasste in der vergangenen Saison seinen schon greifbaren Premierensieg in Nordbaden nur knapp, nachdem er nach einem Fahrfehler von der nassen Strecke gerutscht war.

Gladbachs Kramer fällt mit Bänderriss im Sprunggelenk aus

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss einige Zeit auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer verzichten.



Der 28-Jährige hat sich am Mittwoch im Training nach einem Zusammenprall einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Donnerstag. Wie der Club mitteilte, fällt der Mittelfeldspieler vorerst aus. Kramer war bereits in der vergangenen Saison mit einer Verletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen ausgefallen.

Ex-Werder-Profi Diego schwer am Sprunggelenk verletzt

GUYAQUIL (dpa) - Dem früheren Werder-Profi Diego droht nach einer schweren Sprunggelenk-Verletzung eine lange Pause.



Der 34 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi zog sich am Mittwoch (Ortszeit) einen Bruch im linken Fußgelenk und eine Bänderverletzung zu, wie die Zeitung «Globo Esporte» berichtete. Der Fußball-Profi von Flamengo Rio de Janeiro kugelte sich nach einem Foul im Achtelfinal-Hinspiel der Copa Libertadores bei CS Emelec (0:2) in Ecuador zudem das Gelenk aus. «Der Bruch ist kompliziert», sagte Flamengos Teamarzt Marcio Tannure.