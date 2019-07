Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.19

Hoeneß nach «Bild»-Bericht: Erklärung über Zukunft erst Ende August

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß will erst Ende August eine Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern verkünden.



Das sagte der Präsident des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Mittwoch dem «Kicker». Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet, dass der 67-Jährige im Herbst nicht mehr als Vereinspräsident kandidieren und zudem den Vorsitz im Aufsichtsrat der FC Bayern AG abgeben werde. «Am 29. August werde ich dem Aufsichtsrat meine Entscheidung mitteilen, vorher gibt es von mir keine offizielle Erklärung», teilte Hoeneß dem «Kicker» mit. Die «Bild»-Meldung wollte Hoeneß weder bestätigten noch dementieren. Vom Verein gab es zunächst keine Stellungnahme zu der Neuigkeit.

FC Bayern beendet US-Tour mit Sieg gegen AC Mailand

KANSAS CITY (dpa) - Der FC Bayern München hat seine USA-Reise mit einem Sieg gegen den AC Mailand abgeschlossen.



Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann am Dienstagabend (Ortszeit) in Kansas City mit 1:0 (1:0). Nationalspieler Leon Goretzka traf nach einem feinen Pass von Joshua Kimmich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Vor 18 469 Zuschauern im ausverkauften Children's Mercy Park Stadium verhinderte Sven Ulreich nach der Pause den Ausgleich. Bayern-Trainer Niko Kovac schonte nach intensiven Trainings- und Reisetagen die über muskuläre Probleme klagenden Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Javi Martínez.

Medien: Dortmund vor Verpflichtung von Salzburgs Samassekou

DORTMUND (dpa) - Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund steht nach Medieninformationen kurz vor der Verpflichtung des malischen Nationalspielers Diadie Samassekou vom österreichischen Meister RB Salzburg.



Nach Informationen der österreichischen «Krone» soll nur noch der Medizincheck beim 23-Jährigen ausstehen. Er soll 20 Millionen Euro kosten. Der defensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison absoluter Leistungsträger bei den Salzburgern. Allerdings sind die Dortmunder angesichts eines 34 Spieler umfassenden Kaders derzeit zunächst darum bemüht, Spieler abzugeben.

Eintracht ohne Torwart Rönnow zur Europa-League-Quali nach Tallinn

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im ersten Spiel der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag (19.00 Uhr/RTL Nitro) beim FC Flora Tallinn auf Torwart Frederik Rönnow verzichten.



Der 26 Jahre alte Däne hatte sich bereits am vergangenen Samstag im Training eine Verletzung im Schulterbereich zugezogen und muss voraussichtlich zwei Wochen pausieren, teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Als Ersatz stehen Felix Wiedwald, Jan Zimmermann und der aus der U19 nachnominierte Max Hinke als Torhüter zur Verfügung.

UEFA zu Kunstrasen-Debatte: Nicht genug Beweise für Granulat-Gefahr

NYON (dpa) - In der Debatte über ein mögliches Aus von Kunstrasenplätzen mit Granulat wegen eines Mikroplastik-Verbots fordert die Europäische Fußball-Union UEFA weitere Untersuchungen.



Es gebe «derzeit nicht ausreichend Beweise für Gefahren dieser Substanzen für die Umwelt», teilte die UEFA auf Anfrage mit. Darüber hinaus seien aktuell nicht ausreichend Alternativen für das Granulat auf dem Markt. «Die existierenden Alternativen führen zu hohen Kosten und sind weder machbar noch nachhaltig», hieß es weiter. Die Europäische Chemikalienagentur (Echa) prüft die Auswirkungen von Mikroplastik und sammelt derzeit im Rahmen einer öffentlichen Konsultation Informationen zu dem Thema.

Lagenschwimmer Heintz erreicht WM-Finale über 200 Meter als Zweiter

GWANGJU (dpa) - Lagenschwimmer Philip Heintz hat bei der WM in Südkorea das Finale über 200 Meter erreicht.



Der 28-Jährige schlug am Mittwoch in Gwangju nach 1:56,95 Minuten an und belegte damit im Halbfinale Rang zwei. Schnellster war der Schweizer Jeremy Desplanches in 1:56,73 Minuten. Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke darf sich nach Silber bei der vergangenen WM auch in Südkorea Hoffnungen auf eine Topplatzierung machen. Die 30-Jährige schlug im Halbfinale über 200 Meter nach 2:08,14 Minuten an und erreichte damit den fünften Platz. Die deutsche 4 x 100 Meter Lagen Mixed-Staffel belegte im Finale Rang sieben. Kristof Milak knackte den zehn Jahre alten Weltrekord von US-Superstar Michael Phelps über 200 Meter Schmetterling. Der erst 19 Jahre alte Ungar schlug nach 1:50,73 Minuten an.

Formel-1-Boss über Deutschland-Rennen: «Gespräche kompliziert»

HOCKENHEIM (dpa) - Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey hat sich nur ausweichend zu einer Zukunft des Deutschland-Rennens geäußert.



«Deutschland ist für uns als Heimat des Automobils unglaublich wichtig. Es gibt viele deutsche Fans, ein deutsches Team hat die letzten fünf WM-Titel gewonnen, ein deutscher Fahrer fährt um die Weltmeisterschaft. Wir werden immer weiter daran arbeiten, den deutschen Fans etwas zu bieten», sagte Carey in einem Interview der «Sport Bild». Der Grand Prix von Deutschland an diesem Wochenende auf dem Hockenheimring könnte vorerst der letzte sein. Der Rennkalender für die kommende Saison soll wie in diesem Jahr 21 Grand Prix umfassen. Hanoi in Vietnam und Zandvoort in den Niederlanden kommen neu hinzu. Ungewiss ist die Zukunft der Rennen in Barcelona, Mexiko und Hockenheim.

Zverev-Brüder bei Hamburger Tennisturnier im Doppel ausgeschieden

HAMBURG (dpa) - Alexander und Mischa Zverev sind beim Tennisturnier in Hamburg in der ersten Runde des Doppel-Wettbewerbs ausgeschieden.



Die Brüder aus Hamburg verloren am Mittwoch gegen die Qualifikanten Julian Lenz und Daniel Masur in 1:28 Stunden 6:4, 3:6, 9:11. Beim Matchball unterlief dem im Einzel an Nummer zwei gesetzten Alexander Zverev ein Doppelfehler. Beim Stand von 9:7 im Match-Tiebreak vergaben Alexander und Mischa Zverev zwei Matchbälle. Im Einzel kämpft der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev am Donnerstag gegen Federico Delbonis aus Argentinien um den Einzug in das Viertelfinale.

Basketball-Meister München holt NBA-erfahrenen US-Profi Huestis

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem Weggang von Derrick Williams haben sich die Basketballer des FC Bayern einen anderen ehemaligen NBA-Profi als Verstärkung nach München geholt.



Der 27 Jahre alte Josh Huestis wurde vom deutschen Meister für eine Saison verpflichtet, wie die Bayern am Mittwoch bekanntgaben. Der Flügelspieler spielte in der Saison 2017/18 für Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Eliteliga NBA. Für den 2,01 Meter großen Profi aus Montana ist Bayern die erste Station außerhalb der USA. Er ist nach T.J. Bray der zweite Münchner Neuzugang für die neue Saison in der Bundesliga und in der Euroleague.

Tokio begeht Countdown zu den Olympischen Spielen 2020

TOKIO (dpa) - Ein Jahr vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio hat der Chef des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, die japanischen Gastgeber in höchsten Tönen gelobt.



«Ich kann aufrichtig sagen, dass ich noch nie eine Olympia-Stadt gesehen habe, die ein Jahr vor den Olympischen Spielen so vorbereitet ist wie Tokio», sagte Bach am Mittwoch bei einer Countdown-Feier in der japanischen Hauptstadt, bei der auch das Design für die Medaillen enthüllt wurde. Die Vorbereitungen verliefen «exzellent» in einem Jahr werde Japan «Geschichte» schreiben, so der IOC-Präsident.