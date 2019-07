Written by: Redaktion DER FARANG | 23/07/2019

Köhler schwimmt zu WM-Silber über 1.500 Meter Freistil

GWANGJU (dpa) - Sarah Köhler hat bei der Schwimm-WM in Südkorea Silber über 1.500 Meter Freistil gewonnen.



Die 25-Jährige schlug am Dienstag nach 15:48,83 Minuten an und blieb dabei klar unter dem deutschen Rekord. Sie musste sich nur mit rund acht Sekunden Rückstand der Italienerin Simona Quadarella geschlagen geben. Nach dem enttäuschenden Vorlauf-Aus von Köhlers Freund Florian Wellbrock über 800 Meter Freistil am Vormittag sorgte Köhler rund neun Stunden später für die erste Medaille der deutschen Beckenschwimmer bei den Titelkämpfen in Gwangju.

Struff als zweiter deutscher Tennisprofi im Hamburg-Achtelfinale

HAMBURG (dpa) - Jan-Lennard Struff ist als zweiter deutscher Tennisprofi beim ATP-Turnier in Hamburg in das Achtelfinale eingezogen.



Der 29 Jahre alte Warsteiner ließ am Dienstag dem brasilianischen Qualifikanten Thiago Monteiro keine Chance und gewann nach einer überzeugenden Vorstellung in 70 Minuten 6:1, 6:3. Tags zuvor hatte der 18 Jahre alte Rudi Molleker aus Oranienburg durch einen Sieg gegen den zweimaligen Turniersieger Leonardo Mayer aus Argentinien die Runde der besten 16 erreicht. Struff revanchierte sich damit auch für die klare Erstrunden-Niederlage gegen Monteiro beim Turnier in München Ende April.

Deutsche Tour-Hoffnung Buchmann: «Mir wurde nie Doping angeboten»

NIMES (dpa) - Die deutsche Tour-Hoffnung Emanuel Buchmann ist nach eigenen Angaben nie mit illegalen Substanzen konfrontiert worden.



«Doping wurde mir nie angeboten. Ich denke, wenn ich so weit vorn mitfahre, dann zeigt das, dass es so schlecht um die Sauberkeit des Radsports nicht stehen kann», erklärte der 26 Jahre alte Buchmann der «Bild-Zeitung» (Dienstag). Der Deutsche liegt derzeit bei der Tour de France auf Gesamtplatz sechs und befindet sich nur 2:14 Minuten hinter dem französischen Gelb-Träger Julian Alaphilippe. Dass das Peloton komplett sauber ist, glaubt Buchmann trotzdem nicht. «Hundert Prozent sauberen Sport gibt es nicht, auch im Radsport nicht. Für meinen Teil kann ich sagen, ich bin hundert Prozent sauber», erklärte der Ravensburger.

Keine Fecht-Medaille in Budapest: Florettherren verpassen Halbfinale

BUDAPEST (dpa) - Für die deutschen Fechter geht die WM in Budapest ohne Medaille zu Ende.



Am Dienstag, dem letzten Wettkampftag in der ungarischen Hauptstadt, schieden die Florettherren als letzte Mannschaft des Deutschen Fechter-Bundes im Viertelfinale aus. Die Vize-Europameister Peter Joppich, Benjamin Kleibrink, Luis Klein und André Sanita unterlagen in der Neuauflage des Düsseldorfer EM-Finales vor gut vier Wochen Frankreich mit 24:45. Der Fecht-Verband geht damit wie im vergangenen Jahr im chinesischen Wuxi komplett leer aus.

Michael Rummenigge kritisiert Diskussion um Kunstrasen: «Panikmache»

DÜSSELDORF (dpa) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Rummenigge hat die jüngste Diskussion über das drohende Verbot von Kunstrasenplätzen als «typische Politikergeschichte» bezeichnet.



«Es ist eine unglaubliche Panikmache entstanden», sagte der Geschäftsführer des Unternehmens Trendsport am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Firma ist Marktführer im Bau von Minispielfeldern. «Bevor Politiker solche Dinge raushauen, sollten sie sich mal mit den Vereinen unterhalten. Das tut aber offenbar keiner.»

Werder-Chef Bode will kein DFB-Präsident werden: «Nummer zu groß»

BREMEN (dpa) - Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode hat keine Ambitionen auf den Präsidenten-Posten beim Deutschen Fußball-Bund.



Eine Mitarbeit beim Verband unter bestimmten Bedingungen wollte der ehemalige Nationalspieler in der Sendung «buten und binnen» von Radio Bremen nicht ausschließen. «Ich glaube, es ist notwendig, dass sich viele Dinge verändern. Aber eine Rolle an der Spitze dieser Struktur als Präsident ist aus meiner Sicht für mich eine Nummer zu groß», sagte der langjährige Werder-Stürmer, der am Dienstag seinen 50. Geburtstag feierte. «Aber es ist nicht so, dass ich nicht auch Lust hätte, in einem Team oder in einer neuen Struktur in irgendeiner Weise mitzugestalten.» Im Moment sei es relativ unklar, «wo es hingeht mit dem DFB».

Eintracht kommentiert Berichte um mögliche Boateng-Rückkehr nicht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt will sich nicht zu einer möglichen Rückkehr seines Ex-Stars Kevin-Prince Boateng äußern.



«Wir geben zu Gerüchten keine Stellungnahme ab», sagte Mediendirektor Jan Strasheim am Dienstag. Der hessische Fußball-Bundesligist bemüht sich nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung und des «Kicker» um den 32 Jahre alten Mittelfeldspieler vom italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio. Der gebürtige Berliner spielte von 2017 bis 2018 bei der Eintracht und gehörte zum umjubelten Team des DFB-Pokalsiegers. Boateng war zuletzt an den FC Barcelona ausgeliehen, kam dort aber nur auf drei Ligaeinsätze. Die Katalanen ließen die Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro verstreichen.

«Forbes»: Real Madrid wertvollster Fußball-Club - FC Bayern dabei

NEW YORK (dpa) - Real Madrid ist nach Berechnungen des Magazins «Forbes» der derzeit wertvollste Fußball-Club der Welt.



Nach einer Schätzung des US-Wirtschaftsblattes ist der spanische Spitzenclub 4,24 Milliarden Dollar (3,8 Milliarden Euro) wert und liegt damit in dem Ranking der wertvollsten Sportteams auf Rang drei. Angeführt wird die Liste vom American-Football-Team Dallas Cowboys, auf Rang zwei folgt die Baseball-Mannschaft der New York Yankees. Einziges deutsches Team in dem Ranking ist der FC Bayern München auf Platz 17 (Wert: 2,7 Milliarden Euro)

Zwei österreichische Skilangläufer wegen Dopings vier Jahre gesperrt

WIEN (dpa) - Die Skilangläufer Dominik Baldauf und Max Hauke sind von der österreichischen Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) für je vier Jahre gesperrt worden.



Dem Duo war bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld die Anwendung von Blutdoping nachgewiesen worden. Beide hätten seit April 2016 in unregelmäßigen Abständen eine größere Zahl von Blutabnahmen zur Lagerung und späteren Reinfundierung vornehmen lassen, befand die Kommission. Bei Baldauf erfolgte laut ÖADR zuletzt eine Eigenblutinfusion am 24. Februar 2019. An diesem Tag erreichte das ÖSV-Duo im Teamsprint den sechsten WM-Rang. Hauke wurde bei einer Razzia der Behörden in Seefeld am 27. Februar während einer Eigenblutinfusion ertappt.