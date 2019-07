Written by: Redaktion DER FARANG | 16/07/2019

Freiwasserschwimmer Wellbrock gewinnt WM-Gold - Bronze für Muffels

YEOSU (dpa) - Freiwasserschwimmer Florian Wellbrock hat bei den Weltmeisterschaften in Südkorea die Goldmedaille über zehn Kilometer gewonnen.



Der 21-Jährige siegte am Dienstag in Yeosu und qualifizierte sich damit auch für Olympia 2020 in Tokio, wie auch Teamkollege Rob Muffels auf dem Bronzerang.

FC Bayern bestätigt Verpflichtung von Stuttgart-Talent Dajaku

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern hat Fußball-Talent Leon Dajaku vom Zweitligisten VfB Stuttgart verpflichtet.



Die Münchner bestätigten am Dienstag den Transfer des 18-Jährigen, der zunächst die Amateure des Rekordmeisters nach dem Aufstieg in die 3. Liga verstärken soll. Der U18-Nationalspieler erhält einen Vierjahresvertrag bis Juni 2023.

Bundesliga-Referee Deniz Aytekin fällt mit Muskelfaserriss aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - FIFA-Schiedsrichter Deniz Aytekin fehlt wegen eines Muskelfaserrisses zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga.



Der 40-Jährige aus Oberasbach hatte sich die Blessur im linken Oberschenkel im Trainingslager in Grassau zugezogen. Eine MRT-Untersuchung bestätigte dies nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes vom Dienstag. Aytekin hatte den Leistungstest abbrechen müssen und sollte diesen am 8. August nachholen. Er muss nun aber einige Wochen pausieren.

Fecht-WM: Florettfechterinnen Golubytskyi und Hampel ausgeschieden

BUDAPEST (dpa) - Florettfechterin Carolin Golubytskyi hat am Ort ihres bislang größten WM-Erfolgs eine Enttäuschung erlebt.



Die 33-Jährige scheiterte am Dienstag bei der WM in Budapest bereits in der Vorrunde, nachdem sie ihr K.o.-Gefecht gegen die Südkoreanerin In Seo Hong mit 9:15 verloren hatte. Vor sechs Jahren hatte Golubytskyi in der ungarischen Hauptstadt noch Silber gewonnen. Auch für Eva Hampel war der Einzel-Wettkampf am Dienstag schon beendet. Damit schaffte einzig Anne Sauer den Sprung in das Hauptfeld, für das Leonie Ebert aufgrund ihrer guten Platzierung als Siebte der Weltrangliste bereits qualifiziert war.

Deutsche Turner müssen bei der Heim-WM in Stuttgart vorlegen

STUTTGART (dpa) - Die deutschen Turnerinnen und Turner müssen im Kampf um die Olympia-Tickets bei der Heim-WM in Stuttgart vorlegen.



Wie die elektronisch gesteuerte Auslosung am Dienstag ergab, sind die Turnerinnen am 4. Oktober bereits in der dritten von zwölf Gruppen ab 13.30 Uhr am Start und beginnen am Stufenbarren. Nahezu alle rivalisierenden Teams im Kampf um die noch freien neun Team-Tickets für Tokio 2020 gehen nach den Deutschen an die Geräte. Die Turner starten am ersten Tag der Männer-Qualifikation am 6. Oktober in der Gruppe ab 19.30 Uhr an ihrem stärksten Gerät Barren. Per Knopfdruck hatte Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen in Stuttgart die Verteilung der 24 Teams auf acht Subdivisionen ausgelöst.

Anti-Doping-Kampf: NADA will Betreuer stärker in die Pflicht nehmen

BONN (dpa) - Als Konsequenz der «Operation Aderlass» will die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) beim Kampf gegen Doping stärker Betreuer und Funktionäre in den Fokus rücken.



Die NADA strebe zukünftig sogenannte Unbedenklichkeits-Checks für Athletenbetreuer im Bereich Anti-Doping an, bevor diese zu internationalen Sportveranstaltungen wie Olympischen Spielen geschickt werden. Das war das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der NADA und des Vereins Athleten Deutschland, das am Dienstag mitgeteilt wurde.

Zorc: Wechsel von Diallo aus Dortmund nach Paris beschlossen

DORTMUND (dpa) - Der Wechsel von Abdou Diallo von Borussia Dortmund zu Paris Saint-Germain ist laut Michael Zorc beschlossen.



«Das hat sich so ergeben. Abdou hat für sich entschieden, dass er eine andere Herausforderung annehmen möchte, und für uns hat es wirtschaftlich gepasst. Deshalb haben wir dem Wechsel zugestimmt», sagte der BVB-Sportdirektor am Dienstag den «Ruhr Nachrichten». Eine offizielle Bestätigung beider Vereine steht jedoch noch aus.

Neymars Zukunft: Tausch mit Dembélé und Coutinho im Gespräch

MADRID (dpa) - Der spanische Fußballmeister FC Barcelona setzt seine Bemühungen um eine Rückkehr des brasilianischen Topstars Neymar von Paris Saint-Germain nach Informationen der Madrider Sportzeitung «AS» fort.



Die Katalanen hätten Paris zuletzt die Offensivspieler Philippe Coutinho und Ousmane Dembélé sowie 40 Millionen Euro für den Stürmer aus Brasilien angeboten, schrieb das Blatt am Dienstag. PSG-Boss Nasser Al-Khelaïfi habe das Angebot aber als «lächerlich» zurückgewiesen.

Ex-Skiflug-Weltrekordler Björn Einar Romören an Krebs erkrankt

OSLO (dpa) - Der ehemalige Weltklasse-Skispringer Björn Einar Romören ist an Krebs erkrankt.



«Ich habe eine Behandlung begonnen und werde überleben», erklärte der 38-Jährige am Dienstag in einer Mitteilung auf der Seite des Weltskiverbandes FIS. Im Frühjahr sei bei ihm ein Tumor im Rücken festgestellt worden. Es sei eine schwierige Situation für ihn und seine Familie, schrieb er. Momentan habe er wenig Energie und viele anstrengende Tage. Doch Romören gab sich kämpferisch: «Fuck Cancer». Der Norweger war mehrmals Weltrekord-Halter im Skifliegen und gewann acht Weltcups im Einzel. 2014 hatte er seine aktive Karriere beendet.

Bericht: Henrichs auch bei Werder Bremen im Gespräch

MONACO (dpa) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist laut einem Bericht des Internet-Portals «Deichstube» an U21-Vize-Europameister Benjamin Henrichs interessiert.



Im Gespräch ist ein Leihgeschäft mit Henrichs' derzeitigem Club AS Monaco. Zuletzt war der 22-Jährige mit Bayern München in Verbindung gebracht worden. Monaco zahlte vor knapp einem Jahr 20 Millionen Euro für den Außenverteidiger an Bayer Leverkusen. Laut «L'Equipe» sollen die Münchner nun 25 Millionen bieten, die Monegassen aber 35 Millionen fordern.