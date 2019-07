Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.19

Wimbledon: Williams im Viertelfinale - Weltranglisten-Erste raus

LONDON (dpa) - Die US-Amerikanerin Serena Williams hat problemlos das Tennis-Viertelfinale von Wimbledon erreicht.



Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin gewann am Montag gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro 6:2, 6:2. Die 37-jährige Williams strebt beim Rasenturnier in London ihren 24. Grand-Slam-Titel an und will damit den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. French-Open-Siegerin Ashleigh Barty ist dagegen überraschend ausgeschieden. Die Weltranglisten-Erste unterlag der US-Amerikanerin Alison Riske 6:3, 2:6, 3:6.

Spanischer Tennisprofi Nadal im Viertelfinale von Wimbledon

LONDON (dpa) - French-Open-Gewinner Rafael Nadal steht erwartungsgemäß im Viertelfinale von Wimbledon.



Der spanische Tennisprofi setzte sich am Montag beim Rasenturnier in London gegen den Portugiesen Joao Sousa klar mit 6:2, 6:2, 6:2 durch. Der Weltranglisten-Zweite bekommt es im Kampf um den Einzug ins Halbfinale mit dem US-Amerikaner Sam Querrey oder dessen Landsmann Tennys Sandgren zu tun. In der Vorschlussrunde könnte es zum Duell zwischen Nadal und dem Schweizer Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer kommen.

Bayern-Coach Kovac startet mit acht Profis die Saisonvorbereitung

MÜNCHEN (dpa) - Mit den üblichen Leistungstests hat am Montag für einen noch kleinen Teil der Fußball-Profis des FC Bayern München die Saisonvorbereitung begonnen.



44 Tage nach dem DFB-Pokalgewinn waren nur acht Spieler im Leistungszentrum auf dem Vereinsgelände dabei. Die Nationalspieler wie Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Robert Lewandowski werden erst am kommenden Freitag in die Vorbereitung einsteigen. Neuzugang Lucas Hernández absolviert nach einer Knie-Operation noch ein individuelles Aufbauprogramm.

Zukunft von Werner bei RB weiter offen: Sind in Gesprächen

LEIPZIG (dpa) - Die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Timo Werner beim Bundesligisten RB Leipzig ist weiter offen. «Wir sind in Gesprächen», sagte der neue Sportdirektor Markus Krösche am Montag. Man wolle Werner gern behalten.



Es gebe im Moment keinen neuen Stand. Werners RB-Vertrag ist noch bis 2020 gültig, dann kann der 23 Jahre alte Mittelstürmer den Verein ohne Ablösesumme verlassen. Das will RB aber eigentlich verhindern. Er wurde vor allem immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Nagelsmann will eigene Ideen «on top» der DNA von RB Leipzig setzen

LEIPZIG (dpa) - Julian Nagelsmann will die Spielweise von RB Leipzig nicht grundsätzlich verändern. «Ich liebe diese Art zu spielen, weil sie sehr emotionalisiert», sagte der neue Trainer des sächsischen Fußball-Bundesligisten bei seiner Vorstellung am Montag in Leipzig.



Der 31-Jährige versicherte: «Die RB-DNA wird weiterhin die Basis sein.» Zu seinen Zielen bei RB sagte Nagelsmann, dass er in den vier Jahren, die sein Vertrag nun gültig ist, schon irgendwas gewinnen wolle. Die Sachsen hatten in der vergangenen Saison den dritten Platz erreicht und sich damit für die Champions League qualifiziert.

Fortuna Düsseldorfs Karaman verletzt aus Trainingslager abgereist

WESTERBURG (dpa) - Mittelfeldspieler Kenan Karaman hat am Montag das Trainingslager von Fortuna Düsseldorf vorzeitig wegen einer Knieverletzung abgebrochen.



Der Offensivspieler hatte sich am Wochenende im Training des Fußball-Bundesligisten in Westerburg (Rheinland-Pfalz) das Knie verdreht. Bei einer MRT-Untersuchung. Am Montag wurde nach Clubangaben ein Kapselriss im rechten Knie festgestellt.

Auch Massimo verletzt sich im Trainingslager des VfB Stuttgart

ST. GALLEN (dpa) - Der VfB Stuttgart wird im Trainingslager in St. Gallen weiter von Verletzungssorgen beeinträchtigt.



Offensivspieler Roberto Massimo hat sich am Montag im Training einen Anriss des mittleren Außenbandes im linken Sprunggelenk zugezogen, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Bei der ersten Einheit in der Schweiz am Sonntag hatte sich bereits der kroatische Linksverteidiger Borna Sosa am Sprunggelenk verletzt. Der 21-Jährige wird wegen einer Außenband- und Kapselzerrung ebenfalls vorerst ausfallen.

Augsburg statt Frankfurt: Hinteregger trainiert wieder beim FCA

AUGSBURG (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Martin Hinteregger trainiert wieder beim Bundesligisten FC Augsburg.



Der 26 Jahre alte Innenverteidiger, der in der Rückrunde der vergangenen Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehen war und am liebsten fix zu den Hessen wechseln würde, nahm nach dem Urlaub am Montagvormittag seine Arbeit beim FCA auf. Der Abwehrspieler war im Winter nach Frankfurt ausgeliehen worden, nachdem er nach einem Spiel öffentlich Kritik am damaligen FCA-Coach Manuel Baum geübt hatte. Bei der Eintracht avancierte Hinteregger zum Leistungsträger.

Ex-Bremer Arnautovic wechselt von West Ham United nach Shanghai

LONDON (dpa) - Der frühere Bremer Fußballprofi Marko Arnautovic wechselt nach zwei Jahren vom Premier-League-Club West Ham United zum chinesischen Super-League-Champion Shanghai SIPG.



Das gab West Ham am Montag bekannt. Die Ablösesumme für den 30 Jahre alten Österreicher soll laut britischen Medien rund 25 Millionen Euro betragen. Arnautovic hatte bereits im Januar einen Wechsel nach China angestrebt, den die Hammers aber nicht genehmigten. Stattdessen wurde der Vertrag mit dem Stürmer verlängert und sein Gehalt erhöht.

Vizeweltmeister Thole/Wickler sagen für nächstes Welttour-Turnier ab

HAMBURG (dpa) - Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler legen nach der kräftezehrenden Heim-WM eine kurze Wettkampfpause ein.



Das Hamburger Beachvolleyball-Nationalteam verzichtet entgegen der ursprünglichen Planungen auf einen Start beim Welttour-Turnier im Schweizer Gstaad, das am Dienstag beginnt. Der 22-jährige Thole und der zwei Jahre ältere Wickler waren bei der WM am Hamburger Rothenbaum überraschend bis ins Finale vorgestoßen, hatten dort gegen die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski knapp mit 1:2 verloren.