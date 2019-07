Von: Redaktion DER FARANG | 08.07.19

US-Frauen nach 2:0 gegen Niederlande zum vierten Mal Weltmeister

LYON (dpa) - Die Fußballerinnen aus den USA sind zum vierten Mal Weltmeister.



Das Team um Spielführerin Megan Rapinoe setzte sich am Sonntag im Finale in Lyon mit 2:0 (0:0) gegen Europameister Niederlande durch und sicherte sich den vierten Titel nach 1991, 1999 und 2015. Vor 57 900 Zuschauern machten Rapinoe (61. Minute) mit einem verwandelten Foulelfmeter und Rose Lavelle (69.) den Erfolg der Titelverteidigerinnen perfekt. Die Niederländerinnen hielten im achten Endspiel einer Frauen-WM lange gut mit, scheiterten letztlich aber verdient.

Rapinoe dreifach ausgezeichnet - Gwinn erhält «Young Player Award»

LYON (dpa) - Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe hat nach dem 2:0-Sieg im WM-Finale gegen die Niederlande zwei weitere Auszeichnungen erhalten.



Die 34-jährige Spielführerin der USA ist vom Fußball-Weltverband mit dem Goldenen Ball der besten Spielerin den Turniers in Frankreich sowie dem Goldenen Schuh für die beste Torschützin ausgezeichnet worden. Die deutsche Nationalspielerin Giulia Gwinn erhielt den Preis für die beste Nachwuchsspielerin der WM, den «Young Player Award» der FIFA. Beste Torhüterin wurde die Niederländerin Sari van Veenendaal.

Tony Martin gewinnt mit Jumbo-Visma das Teamzeitfahren bei der Tour

BRÜSSEL (dpa) - Tony Martin hat mit seinem Jumbo-Visma-Team das Mannschaftszeitfahren der 106. Tour de France gewonnen.



Die niederländische Equipe siegte am Sonntag über 27,6 Kilometer in Brüssel mit einer Zeit von 28:58 Minuten und war damit 20 Sekunden schneller als das britische Ineos-Team um Titelverteidiger Geraint Thomas. Dritte wurde die belgische Mannschaft Deceuninck-Quick Step. Jumbo-Fahrer Mike Teunissen verteidigte damit auch das Gelbe Trikot. Der Niederländer hatte am Samstag überraschend die Auftaktetappe im Sprint vor dem slowakischen Ex-Weltmeister Peter Sagan gewonnen.

Madagaskar erstmals im Viertelfinale des Afrika-Cups

ALEXANDRIA (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft von Madagaskar ist bei ihrer ersten Teilnahme am prestigeträchtigen Afrika-Cup ins Viertelfinale eingezogen.



Der Inselstaat setzte sich am Sonntagabend im Achtelfinale in Alexandria gegen die Demokratische Republik Kongo im Elfmeterschießen mit 4:2 durch, nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Auch Algerien kam durch das 3:0 (1:0) gegen Guinea eine Runde weiter. Zuvor waren schon Südafrika, Nigeria, Benin und Senegal ins Viertelfinale gekommen.

Rollstuhl-Basketballerinnen holen EM-Bronze

ROTTERDAM (dpa) - Die deutsche Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen hat bei der Europameisterschaft in Rotterdam die Bronzemedaille gewonnen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Otto setzte sich am Sonntag mit 53:38 (39:32) gegen Spanien durch und beendete das Turnier als Dritte. Zudem hatten die Deutschen durch den Halbfinaleinzug auch das Ticket für die Paralympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst. Gold sicherte sich der gastgebende Weltmeister Niederlande, Silber ging an Großbritannien.

US-Volleyballerinnen gewinnen erneut Nationenliga

NANJING (dpa) - Die US-Volleyballerinnen haben ihren Titel in der Nationenliga verteidigt.



Die Mannschaft von Nationaltrainer Karch Kiraly drehte am Sonntag in Nanjing einen 0:2-Satzrückstand und bezwang Brasilien noch mit 3:2 (20:25, 22:25, 25:15, 25:21, 15:13). Das Spiel um Platz drei hatte Gastgeber China gegen die Türkei mit 3:1 (25:23, 25:15, 20:25, 25:21) gewonnen. Die deutsche Mannschaft war in der Nations League nur Zehnte von 16 Teams geworden.

Thole/Wickler verpassen WM-Sensation: 1:2 im Finale gegen Russland

HAMBURG (dpa) - Das junge deutsche Beachvolleyball-Nationalteam Julius Thole und Clemens Wickler hat bei der Heim-WM in Hamburg die Sensation knapp verpasst.



Das Duo verlor das Finale am Sonntag mit 1:2 (21:19, 17:21, 11:15) gegen die Russen Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski und holte Silber. Es war die insgesamt siebte WM-Medaille für Deutschlands Sandvolleyballer. Weltmeister Russland sicherte sich mit dem Finalsieg vor 12.000 Zuschauern am Rothenbaum den ersten Startplatz für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Andreas Dreitz gewinnt Triathlon-Klassiker in Roth

ROTH (dpa) - Andreas Dreitz aus Lichtenfels hat erstmals den Triathlon-Klassiker in Roth gewonnen.



In Abwesenheit der deutschen Stars Jan Frodeno, Patrick Lange und Sebastian Kienle überquerte der 30 Jahre alte Vorjahreszweite am Sonntag als erster Athlet die Ziellinie. Dreitz, der in Bayreuth lebt, verwies in 7:59:02 Stunden den Schweden Jesper Svensson auf den zweiten Platz (+3:18 Minuten). Dritter in dem international hochkarätig besetzten Starterfeld wurde nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen Cameron Wurf aus Australien (+5:06 Minuten).

Spengler siegt erneut beim DTM-Rennen auf dem Norisring

NÜRNBERG (dpa) - BMW-Pilot Bruno Spengler hat das achte Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters am Norisring gewonnen.



Der Kanadier ist nach seinem insgesamt fünften Erfolg auf dem Stadtkurs in Nürnberg der erfolgreichste DTM-Fahrer im «fränkischen Monaco». Unter den Augen von Fürst Albert von Monaco verwies der gebürtige Franzose die beiden Audi-Piloten Jamie Green (England) und Mike Rockenfeller aus Neuwied auf die weiteren Podiumsplätze. Dank seines dritten Saisonsieges im ersten Norisring-Rennen am Samstag führt Rast nunmehr mit 127 Punkten das Gesamtklassement vor Müller (102) und BMW-Pilot Philipp Eng aus Österreich (101) an.

Messi-Boykott nach Roter Karte: Fußball-Star spricht von Korruption

SÃO PAULO (dpa) - Superstar Lionel Messi hat nach dem dritten Platz bei der Copa América mit der argentinischen Fußball- Nationalmannschaft und seinem Platzverweis im Spiel gegen Titelverteidiger Chile die Organisatoren der Südamerikameisterschaft scharf angegriffen.



«Wir sollten an dieser Korruption nicht teilnehmen. Wir haben die Nase voll (...) von der Korruption, den Schiedsrichtern und alles, was das Spektakel verdirbt», sagte Messi. nach dem 2:1-Erfolg im Spiel um Platz drei am Samstagabend. Argentiniens Kapitän boykottierte auch die Medaillenzeremonie.

Bayern-Wunschtransfer Hudson-Odoi bleibt wohl beim FC Chelsea

LONDON (dpa) - Ein Transfer des englischen Fußball-Nationalspielers Callum Hudson-Odoi zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München wird immer unwahrscheinlicher.



Wie Hudson-Odois englischer Club FC Chelsea am Sonntag mitteilte, habe Trainer Frank Lampard erklärt, dass er den 18-Jährigen als wichtigen Teil seiner Pläne ansehe. Der Offensivspieler könne «ein großer Spieler für Chelsea» werden, sagte Lampard. Nach Informationen von Spox steht der Flügelstürmer dank Ex-Profi Lampard nun kurz vor einer Vertragsverlängerung bei Chelsea.

Afrika-Cup: Ägypten entlässt Trainer Aguirre - Präsident tritt zurück

KAIRO (dpa) - Der ägyptische Fußballverband (EFA) hat nach dem Achtelfinal-Aus beim Afrika-Cup seinen mexikanischen Nationaltrainer Javier Aguirre entlassen.



Verbandspräsident Hani Abu Raida erklärte zudem nur Stunden nach der 0:1-Niederlage bei dem Heim-Turnier gegen Südafrika seinen Rücktritt. Ägypten hatte den Afrika-Cup zuvor siebenmal gewonnen, das Team um Champions-League-Sieger Mohamed Salah war auch in diesem Jahr als Favorit an den Start gegangen. Abu Raida rief sämtliche Mitglieder des EFA-Vorstands zum Rücktritt auf.

Marcel Schrötter Dritter beim Moto2-Heimrennen auf dem Sachsenring

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Marcel Schrötter hat beim Moto2-WM-Lauf auf dem Sachsenring den guten dritten Platz belegt.



Der 26 Jahre alte Motorrad-Pilot aus Landsberg war der einzige Deutsche, der es beim Heimrennen in die Punkteränge schaffte. Jonas Folger wurde 17., Lukas Tulovic 24. Philipp Öttl konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht am Deutschland-Grand-Prix teilnehmen. Der Spanier Alex Marquez übernahm mit dem Sieg am Sonntag die WM-Führung. Der bisherige WM-Führende Tom Lüthi aus der Schweiz kam nicht über Rang fünf hinaus und rutschte in der Meisterschaft auf die zweite Position ab.

Hamburger Profiboxer Formella gewinnt WM-Titel

HAMBURG (dpa) - Der Hamburger Profiboxer Sebastian Formella hat sich den WM-Titel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO gesichert.



Der 32 Jahre alte Weltergewichtler besiegte in der Nacht zum Sonntag in seiner Heimatstadt den südafrikanischen Titelverteidiger Tulani Mbenge einstimmig nach Punkten (116:112, 114:113, 115:112). Der Kampf vor rund 2300 Zuschauern in der CU-Arena der Hansestadt verlief weitestgehend ausgeglichen. Formella profitierte von einem Punktabzug gegen den Südafrikaner wegen wiederholten Tiefschlags. Mbenge kassierte im 16. Kampf seine erste Niederlage.