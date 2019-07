Von: Redaktion DER FARANG | 05.07.19

Olympia-Wahl von Rio: Ex-Gouverneur räumt Stimmenkauf ein

RIO DE JANEIRO (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee will den Vorwurf, dass Rio de Janeiro die Sommerspiele 2016 mit Hilfe von Schmiergeldern ins Land geholt hat, durch seine unabhängige Ethikkommission untersuchen lassen.



«Die Kommission hat Kontakt zu den IOC-Mitgliedern aufgenommen, die in seiner Aussage erwähnt wurden, und ist fest entschlossen, alle Probleme zu lösen», hieß es in der IOC-Stellungnahme am Freitag. Der frühere Gouverneur von Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, hatte bei einer Gerichtsanhörung erstmals die Zahlung von Schmiergeldern bei der Olympia-Bewerbung eingeräumt. Er habe für zwei Millionen US-Dollar Stimmen von IOC-Mitglieder gekauft, um die Spiele für Rio zu sichern.

Perfekt: Benito Raman wechselt aus Düsseldorf zu Schalke 04

DÜSSELDORF (dpa) - Das wochenlange Transfertheater um Benito Raman ist beendet. Der Offensivspieler von Fortuna Düsseldorf wechselt wie erwartet innerhalb der Fußball-Bundesliga zum FC Schalke 04.



Bei den Königsblauen erhält der 24 Jahre alte Belgier einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Dies gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Laut Medienberichten bezahlt Schalke knapp 13 Millionen Euro an Ablöse. Im Gegenzug kommt Bernard Tekpetey zur Fortuna. Die Schalker verleihen den 21-Jährigen für zwei Jahre bis 2021 an Düsseldorf.

Ribéry zu Robbens Karriere-Ende: «Ich bin traurig»

MÜNCHEN (dpa) - Der ehemalige Bayern-Star Franck Ribéry bedauert das Karriere-Ende seines Ex-Teamkollegen Arjen Robben.



«Es tut mir sehr leid, dass er aufhört», sagte der französische Fußball-Ex-Nationalspieler beim TV-Sender Sky am Freitag. «Ich bin traurig. Es ist aber eine Entscheidung, die nur er treffen kann, und das muss man respektieren.» Die beiden Außenbahn-Spieler Ribéry und Robben hatten das Spiel der Bayern über viele Jahre geprägt. Das Duo Robbéry erlebte in München einen emotionalen Abschied mit dem erneuten Titelgewinn.

Viermaliger Tour-Sieger Froome verlässt Krankenhaus nach Horrorsturz

BRÜSSEL (dpa) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat das Krankenhaus drei Wochen nach seinem Horrorsturz wieder verlassen.



Dies sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford am Freitag bei der Auftakt-Pressekonferenz des Rennstalls vor der Tour in Brüssel. «Er hat das Krankenhaus gestern verlassen und ist zuhause. Ihm geht es soweit gut», erklärte Brailsford über den Briten. Der als Favorit gehandelte Froome kann dieses Jahr nicht an der Tour teilnehmen, nachdem er bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné im Juni mit 55 km/h in eine Mauer gerast war.

VfB Stuttgart holt Innenverteidiger vom FC Bayern München

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hat einen Innenverteidiger vom FC Bayern München verpflichtet.



Der 21 Jahre alte Maxime Awoudja wechselt aus der U23 des deutschen Rekordmeisters zum Bundesliga-Absteiger und bekommt dort nach VfB-Angaben einen Vertrag bis Sommer 2022. Awoudja ist nach Holger Badstuber, Marcin Kaminski, Marc Oliver Kempf und Timo Baumgartl der fünfte Innenverteidiger im Kader des VfB. Kurz bevor steht nach übereinstimmenden Medienberichten der Wechsel des Stürmers Sasa Kalajdzic von Admira Wacker Mödling.

Quarantäne für Olympia-Pferde in Aachen

AACHEN (dpa) - Die Olympia-Pferde müssen im kommenden Jahr vor dem Flug nach Tokio in Quarantäne.



In Aachen werden die Pferde der europäischen Teilnehmer in den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit etwa eine Woche abgeschirmt. Genutzt wird für die mehrere hundert Tiere das Gelände des CHIO, auf dem es ausreichend Stallungen gibt. Der exakte Zeitraum steht nach Angaben der CHIO-Veranstalter noch nicht fest. Während der Quarantäne soll sichergestellt werden, dass die Tiere keine Infektionskrankheit haben und nach Japan bringen.