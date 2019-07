Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.19

Rekordtransfer: Man City holt Rodrigo für rund 70 Millionen Euro

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußballmeister und Pokalsieger Manchester City hat den spanischen Mittelfeldspieler Rodrigo von Atletico Madrid verpflichtet.



Der 23-Jährige, der mit vollem Namen Rodrigo Hernández Cascante heißt, erhält einen Fünfjahresvertrag, teilte der englische Premier-League-Club am Donnerstag mit. In England wird der Spieler Rodri genannt. Die Ablöse soll Medienberichten zufolge 62 Millionen Pfund (rund 69 Millionen Euro) betragen. Das wäre die höchste Ablösesumme, die der Verein von Trainer Pep Guardiola jemals bezahlt hat.

Frank Lampard neuer Trainer beim FC Chelsea

LONDON (dpa) - Der Europa-League-Gewinner FC Chelsea hat wie erwartet Vereinsikone Frank Lampard als neuen Trainer verpflichtet.



Die Blues gaben am Donnerstag bekannt, dass der 41-Jährige an der Stamford Bridge einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. «Er ist zuhause», hieß es auf der Chelsea-Website. Lampard war laut britischen Medien schon länger der Wunschkandidat der Blues-Bosse. Der frühere Mittelfeldspieler, der von 2001 bis 2014 für Chelsea spielte, kommt vom Zweitligisten Derby County. In London wird Lampard Nachfolger des Italieners Maurizio Sarri, der nach einer Saison in London zum italienischen Meister Juventus Turin gewechselt ist.

Peru schlägt Titelverteidiger Chile bei Copa América

PORTO ALEGRE (dpa) - Peru hat den Titelverteidiger Chile bei der Südamerikameisterschaft geschlagen und zieht in das Finale der Copa América gegen Gastgeber Brasilien ein.



Die peruanische Auswahl gewann am Mittwoch in Porto Alegre mit 3:0 (2:0) gegen die Chilenen. Peru ging in der 21. Minute Édison Flores in Führung, Yoshimar Yotún (38.) und Paolo Guerrero (90.) erzielten die weiteren Treffer.

BBC: Blatter stellt sich Ermittlern als Zeuge zur Verfügung

LONDON (dpa) - Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat sich den französischen Korruptions-Ermittlern als Zeuge angeboten.



«Ich stehe ihnen zur Verfügung», sagte der 83 Jahre alte Schweizer dem britischen Nachrichtensender BBC: «Ich bin bereit, zu helfen und diese Dinge klarzustellen.» Die Behörden untersuchen derzeit offenbar hartnäckig die Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar im Jahr 2010. Zuletzt war der frühere UEFA-Präsident Michel Platini, der wie Blatter von der FIFA-Ethikkommission im Herbst 2015 gesperrt worden war, mehrere Stunden lang vernommen worden.

Struff erreicht dritte Runde von Wimbledon - Siegemund ausgeschieden

LONDON (dpa) - French-Open-Achtelfinalist Jan-Lennard Struff ist in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen.



Der 29-Jährige aus Warstein bezwang am Donnerstag den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:4, 6:3, 5:7, 7:6 (7:2) und zeigte eine überzeugende Vorstellung. Nach 2:15 Stunden nutzte der Weltranglisten-33. seinen ersten Matchball. Über die dritte Runde ist Struff in Wimbledon noch nie hinausgekommen. Im Kampf um seinen erstmaligen Einzug ins Achtelfinale des Grand-Slam-Turniers in London trifft die deutsche Nummer zwei nun auf den US-Amerikaner John Isner oder Michail Kukuschkin aus Kasachstan. Laura Siegemund verlor dagegen mit 3:6, 5:7 gegen die Tschechin Barbora Strycova.

Doping-Skandal: Drei mutmaßliche Helfer aus Haft entlassen

MÜNCHEN (dpa) - Im internationalen Doping-Skandal um die «Operation Aderlass» sind drei mutmaßliche Helfer des hauptverdächtigen Sportarztes aus der Untersuchungshaft entlassen worden.



Unter ihnen sei auch der Vater des Mediziners, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I, Anne Leiding, am Donnerstag. Gegen die drei besteht dem Leitenden Oberstaatsanwalt Hans Kornprobst zufolge keine Verdunkelungsgefahr mehr. Der Arzt und ein mutmaßlicher Helfer sitzen noch in Haft. Der Erfurter Sportarzt Mark S. soll Drahtzieher eines mutmaßlichen Doping-Netzwerkes sein.

Positiver Doping-Test: Ungarin Takacs droht vierjährige Sperre

LAUSANNE (dpa) - Kanu-Europameisterin Tamara Takacs aus Ungarn droht eine vierjährige Sperre.



Wie der Kanu-Weltverband ICF mitteilte, sei ein von der ungarischen Anti-Doping-Agentur durchgeführter Test bei der 22-Jährigen positiv ausgefallen. Weitere Details sollen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist veröffentlicht werden. Takacs, die unter anderem bei der EM 2018 Gold im Einer-Kajak über 5.000 Meter gewann und im gleichen Jahr U23-Weltmeisterin bei der Sprint-WM über 500 Meter wurde, habe das Recht, Berufung gegen das Urteil einzulegen.

Noch nicht fit: Motorradpilot Öttl verpasst Sachsenring-Heimrennen

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Motorradpilot Philipp Öttl kann am Deutschland-Grand-Prix auf dem Sachsenring nicht teilnehmen.



Das französische Tech-3-Team teilte am Donnerstag in Hohenstein-Ernstthal mit, dass der 23 Jahre alte Bayer nach seinem Sturz in Barcelona noch nicht fit ist, um beim Heimrennen am Sonntag an den Start zu gehen. In Spanien hatte sich Öttl vor drei Wochen im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen.