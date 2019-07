Von: Redaktion DER FARANG | 03.07.19

Ausstellung zu Herberger eröffnet - Eckel: «Vater-Sohn-Verhältnis»

DORTMUND (dpa) - Im Beisein von Horst Eckel ist am Mittwoch im Deutschen Fußballmuseum die Sonderausstellung «Post vom Chef - Herbergers Briefe an die Weltmeister» eröffnet worden.



Die Schreiben des ehemaligen Bundestrainers stammen aus der Zeit vor und nach der WM 1954. Sie dokumentieren die enge Verbundenheit Herbergers mit seinen Spielern und wurden in einem gleichnamigen Buch zusammengefasst. «Er war nicht nur mein Trainer. Es war ganz nah an einem Vater-Sohn-Verhältnis zwischen mir und ihm», kommentierte der 87 Jahre alte Eckel, der letzte noch lebender Weltmeister von 1954, in Dortmund.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Durm und Kohr

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den früheren Nationalmannschafts-Verteidiger Erik Durm und Dominik Kohr verpflichtet.



Der Weltmeister von 2014 erhält nach Angaben des Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Juni 2023. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Absteiger Huddersfield Town. Kohr kommt von Bayer 04 Leverkusen und erhalt einen Kontrakt bis 2024

Nowitzki sieht Funktion beim Deutschen Basketball Bund skeptisch

LEVERKUSEN (dpa) - Das deutsche Basketball-Idol Dirk Nowitzki kann sich derzeit keine Funktion beim Deutschen Basketball Bund (DBB) vorstellen.



«Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, mit dem DBB zusammenzuarbeiten, wenn ich nur ein, zwei Wochen im Sommer hier bin», sagte der 41-Jährige am Mittwoch in Leverkusen. «Die Sache ist ja, wenn ich hier nicht vor Ort bin und wohne und lebe, dann wird es für mich schwer, Einfluss zu nehmen. Ich möchte nicht irgendeinen Job annehmen, den ich dann nur halbherzig machen kann.» Stattdessen würde Nowitzki, der seine Karriere im Frühjahr nach 21 NBA-Jahren bei den Dallas Mavericks beendet hatte, in «ein oder zwei Jahren» wieder eine Funktion bei seinem bisherigen Team aus der nordamerikanischen Profiliga übernehmen.

Leichtathletik-Verband macht Alexander Stolpe zum Chef-Bundestrainer

DARMSTADT (dpa) - Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat in Alexander Stolpe wieder einen Chef-Bundestrainer.



Der 41 Jahre alte Diplom-Sportingenieur arbeitete zuletzt am Olympiastützpunkt Berlin, gehörte aber schon zum DLV-Team bei den Europameisterschaften 2018 in Berlin. Zuletzt hatte Generaldirektor Idriss Gonschinska den Posten mit ausgefüllt.

BVB startet ohne Nationalspieler

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit 19 Spielern in die Titelmission gestartet.



Beim Revierclub stand am ersten Trainingstag nach der Sommerpause Leistungsdiagnostik unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm. Insgesamt zwölf Nationalspieler werden aufgrund ihres verlängerten Urlaubs erst später zur Mannschaft von Trainer Lucien Favre stoßen. Dazu gehören auch die Neuzugänge Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen). Rückkehrer Mats Hummels (München) und Neuzugang Mateu Morey (Barcelona) waren dagegen am Mittwoch dabei.

Rückschlag für Schalke-Zugang Kabak: Fußverletzung im Training

GELSENKIRCHEN (dpa) - Neuzugang Ozan Kabak kann in den kommenden Wochen beim FC Schalke 04 nur individuell trainieren.



Der 19 Jahre alte Abwehrspieler zog sich im Training eine Fußverletzung zu. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Kabak war für 15 Millionen Euro gerade erst vom Absteiger VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gewechselt. Kabak soll frühestens nach zwei bis drei Wochen ins Mannschaftstraining zurückkehren können.

Motorrad-WM bleibt auf Sachsenring bis 2021

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Die Motorrad-Weltmeisterschaft bleibt bis vorerst 2021 auf dem Sachsenring.



Wenige Tage vor dem Grand Prix, zu dem wieder mehr als 100.000 Zuschauer auf dem Kurs in Hohenstein-Ernstthal erwartet werden, bestätigte der ADAC der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch eine Einigung mit dem Rechteinhaber Dorna. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.

Saison-Aus für Vogt: Skispringerin reißt sich das Kreuzband

STAMS (dpa) - Skispringerin Carina Vogt fällt für die komplette kommende Saison aus. Die 27 Jahre alte Olympiasiegerin von 2014 zog sich beim Training im österreichischen Stams einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.



«Ich spürte bei der Landung einen Schmerz im rechten Knie und stürzte daraufhin. Im Anschluss war das Knie instabil und ließ sich nicht mehr belasten», wird Vogt in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbands vom Mittwoch zitiert. Bei einer MRT-Untersuchung in München sei die Verletzung diagnostiziert worden.