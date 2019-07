Von: Redaktion DER FARANG | 02.07.19

Titelverteidigerin Kerber erreicht zweite Runde in Wimbledon

LONDON (dpa) - Angelique Kerber ist mit einem Sieg im deutschen Duell in ihre angestrebte Titelverteidigung in Wimbledon gestartet.



Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel gewann am Dienstag 6:4, 6:3 gegen Tatjana Maria und vermied einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Alexander Zverev eine weitere deutsche Enttäuschung. In der zweiten Runde bekommt sie es mit der US-Amerikanerin Lauren Davis zu tun. Zuvor verlor nach dem kollektiven Scheitern der Deutschen am Montag auch Andrea Petkovic. Die 31-Jährige aus Darmstadt verlor am Dienstag in London mit 6:2, 2:6, 5:7 gegen die Rumänin Monica Niculescu. Laura Siegemund besiegte die Britin Katie Swan dagegen 6:2, 6:4.

DFB-Team bezieht 2020 EM-Quartier in Herzogenaurach

BERLIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bezieht ihr Stammquartier bei der EM 2020 in Herzogenaurach.



Das Team von Bundestrainer Joachim Löw wird im Adidas-Campus logieren und trainieren. «Wir schlagen unser Camp während der EM 2020 in der Adidas World of Sports in Herzogenaurach auf», teilte der DFB am Dienstag mit. Im weitläufigen Bereich am Firmensitz des DFB-Sponsors sind schon jetzt zahlreiche Fußballplätze, Fitnessbereiche und andere Sportmöglichkeiten integriert. Diese sollen für den Aufenthalt des DFB-Teams noch erweitert werden.

Ludwig/Kozuch doch noch Gruppensieger - 33-Minuten-Sieg gegen Nigeria

HAMBURG (dpa) - Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben sich bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg in ihrer Vorrunden-Gruppe doch noch den Spitzenplatz gesichert.



Das deutsche Nationalteam bezwang am Dienstag im Stadion am Rothenbaum die Außenseiter Tochukwu Nnouruga und Francisca Ikhiede aus Nigeria ohne Mühe mit 2:0 (21:10, 21:9) und brauchten dazu nur 33 Minuten. Der zweite Sieg am Rothenbaum reichte dank des besten Punktquotienten für Platz eins, da die Brasilianerinnen Maria Antonelli/Carol den US-Amerikanerinnen Kelley Larsen und Emily Stockman unterlagen. Ludwig/Kozuch hatten zuvor gegen das Brasilien-Duo verloren und gegen die USA gewonnen. Damit waren die drei Teams punktgleich.

Dritter Club im dritten Jahr: BVB leiht Passlack erneut aus

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verleiht Felix Passlack erneut für ein Jahr.



Der 21 Jahre alte Abwehrspieler wechselt bis zum Sommer 2020 zum niederländischen Ehrendivisionär Fortuna Sittard. Das teilte der BVB am Dienstag mit. Passlack wird somit in der dritten Saison in Folge an den dritten Verein verliehen. In der vergangenen Saison spielte Passlack, der im Alter von 17 Jahren in der Fußball-Bundesliga für den BVB debütierte, noch für den englischen Zweitligisten Norwich City.

Ex-Gladbacher Luuk de Jong wechselt zum FC Sevilla

SEVILLA (dpa) - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Luuk de Jong wechselt von PSV Eindhoven zum FC Sevilla.



Der ehemalige Gladbacher unterschrieb beim spanischen Erstligisten einen Vertrag bis 2023. Die Ablöse beträgt nach Angaben von spanischen Medien zwölf Millionen Euro. Der 28 Jahre alte Angreifer war von 2012 bis 2014 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag.

Paris Saint-Germain verpflichtet Sarabia aus Sevilla

PARIS (dpa) - Frankreichs Fußballmeister Paris Saint-Germain hat den spanischen Profi Pablo Sarabia verpflichtet.



Der 27-Jährige wechselt vom FC Sevilla zu PSG und erhält beim Club von Trainer Thomas Tuchel einen Fünfjahresvertrag. Sarabia erzielte in der abgelaufenen Saison in der Primera Division in 33 Spielen 13 Treffer und bereitete ebenso viele Tore vor. Die Ablösesumme für den früheren Nachwuchsspieler von Real Madrid soll aufgrund einer Ausstiegsklausel 18 Millionen Euro betragen.

Top-Sprinter Cavendish überraschend nicht für Tour nominiert

BRÜSSEL (dpa) - Top-Sprinter Mark Cavendish ist von seinem Team Dimension Data überraschend nicht für die 106. Tour de France nominiert worden.



Der südafrikanische Rennstall verkündete am Dienstag sein achtköpfiges Aufgebot und erwähnte den 34 Jahre alten Briten darin nicht. Routinier Cavendish hat in seiner Laufbahn 30 Tour-de-France-Etappen gewonnen. In der Geschichte der Rundfahrt gelangen nur Eddy Merckx (34) mehr Einzelerfolge.

Basketball-Nationalspieler Voigtmann wechselt zu ZSKA Moskau

MOSKAU (dpa) - Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann wird der erste deutsche Profi beim russischen Spitzenclub ZSKA Moskau.



Der 26-Jährige unterschrieb am Dienstag einen Zweijahresvertrag in der Hauptstadt Russlands, wie der Euroleague-Champion mitteilte. Der 2,11 Meter große Center war in der Vorsaison bei Baskonia Vitoria in Spanien aktiv, bis 2016 spielte Voigtmann für die Frankfurt Skyliners in der Bundesliga.

Stefan Bradl ersetzt Jorge Lorenzo beim MotoGP auf dem Sachsenring

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl kommt beim Deutschland-Grand-Prix am Wochenende auf dem Sachsenring erneut zum Einsatz.



Das Honda-Team bestätigte am Dienstag, dass der Zahlinger beim Heimrennen die zweite Werksmaschine fahren wird. Bradl ersetzt den Spanier Jorge Lorenzo, der sich am vergangenen Rennwochenende im niederländischen Assen verletzt hatte und für einige Wochen ausfallen wird.

Ulm verpflichtet nächsten Basketball-Nationalspieler

ULM (dpa) - Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat den nächsten deutschen Nationalspieler verpflichtet.



Flügelspieler Patrick Heckmann ist der zweite Neuzugang der Ulmer für die kommende Saison und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Dienstag mitteilte. Einen Tag zuvor hatte Ulm Andreas Obst verpflichtet.