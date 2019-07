Von: Redaktion DER FARANG | 01.07.19

Löw über Nachfolger: Kuntz und Sorg haben «absolut die Fähigkeiten»

UDINE (dpa) - Joachim Löw hat sich erstmals konkreter über seinen möglichen Nachfolger als Bundestrainer geäußert.



Eine verbandsinterne Lösung sei eine nahe liegende Option, machte der DFB-Chefcoach nach dem EM-Endspiel der U21 in Italien deutlich. «Wir haben zwei Trainer beim DFB, die absolut die Fähigkeiten haben, Bundestrainer zu werden: Stefan Kuntz und Marcus Sorg», sagte Löw der «Bild» (Montag). «Beide haben sehr viel Empathie, das ist heute wichtig bei den jungen Spielern, dass man Zugang zu ihnen bekommt und sie auf einer persönlichen Schiene erreicht. Das können beide sehr gut», ergänzte der Bundestrainer. Dessen Vertrag läuft noch bis nach der WM 2022.

Hertha-Trainer Covic: «Die jungen Leute von der Leine lassen»

BERLIN (dpa) - Mit attraktivem Offensiv-Fußball will der neue Trainer Ante Covic beim Bundesligisten Hertha BSC für neue Begeisterung sorgen.



«Wir haben eine junge Mannschaft, deswegen will ich die jungen Leute von der Leine lassen», sagte der 43 Jahre alte Covic bei seiner Vorstellung am Montag vor dem offiziellen Trainingsauftakt. Die Hauptstädter wollen in der Mitte August beginnenden Saison «ein unangenehmer Gegner sein», sagte der gebürtige Berliner. Covic hat als Nachfolger von Pal Dardai bei Hertha zunächst einen Einjahresvertrag und muss sich nach sechs Jahren mit der U23 nun bei den Profis beweisen.

Leverkusen startet mit drei Neuzugängen in die Vorbereitung

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist ohne seine Nationalspieler, aber mit drei Neulingen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.



Besonderes Augenmerk der Fans galt am Montag dem für 32 Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichteten Leverkusener Rekordeinkauf Kerem Demirbay. Darüber hinaus waren auch die weiteren Zugänge Moussa Diaby von Paris Saint-Germain und Daley Sinkgraven von Ajax Amsterdam dabei. «Das hat bei diesem Wetter Spaß gemacht», sagte Trainer Peter Bosz nach der gut 60 Minuten langen Einheit mit insgesamt 18 Profis.

Fünf deutsche Tennisprofis scheiden zum Wimbledon-Auftakt aus

LONDON (dpa) - Die Tennisspieler Peter Gojowczyk, Cedrik-Marcel Stebe, Mischa Zverev, Mona Barthel und Anna-Lena Friedsam sind gleich zum Auftakt des Rasen-Grand-Slam-Turniers in Wimbledon ausgeschieden.



Gojowczyk verlor am Montag 3:6, 2:6, 3:6 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut. Stebe zog gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka mit 3:6, 6:7 (4:7), 1:6 den Kürzeren. Barthel unterlag der Tschechin Marie Bouzkova 3:6, 3:6. Friedsam schied mit einem 4:6, 4:6 gegen Margarita Gasparjan aus Russland aus. Mischa Zverev verlor klar mit 2:6, 4:6, 4:6 gegen den Belgier Steve Darcis.

Lauftalent Klosterhalfen pulverisiert deutschen 3.000-Meter-Rekord

STANFORD (dpa) - Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hat beim Diamond-League-Meeting in Stanford/Kalifornien ihren eigenen deutschen 3.000-Meter-Rekord gleich um fast zehn Sekunden verbessert.



Die 22 Jahre alte Leverkusenerin benötigte am Sonntagabend (Ortszeit) 8:20,07 Minuten. Die Hallen-Vize-Europameisterin ist jetzt sechstschnellste Läuferin der Leichtathletik-Geschichte über die eher selten gelaufene Distanz. Die aus Äthiopien stammende Niederländerin Sifan Hassan stellte als Siegerin in Stanford in 8:18,49 Minuten sogar einen Europarekord auf.

Streit um Hormonwerte: Südafrikas Semenya droht mit WM-Boykott

PALO ALTO (dpa) - Südafrikas 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya fühlt sich im Dauerstreit um erhöhte Hormonwerte «gekreuzigt».



Er zerstöre sie «mental und körperlich», sagte die Leichtathletin in einem BBC-Interview nach ihrem Sieg beim Diamond-League- Meeting am Sonntag (Ortszeit) in Stanford/Kalifornien. Semenya kündigte für die WM Ende September in Katars Hauptstadt Doha an: «Falls ich nicht über 800 Meter laufen darf, dann laufe ich nicht bei den Weltmeisterschaften. Mein Ziel ist, meinen Titel zu verteidigen.» Semenya hatte in Stanford in 1:55,70 Minuten gewonnen.

Hertha BSC leiht Marko Grujic erneut vom FC Liverpool aus

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC leiht den serbischen Mittelfeldspieler Marko Grujic erneut von Champions-League-Sieger FC Liverpool aus.



Wie die Berliner am Montag mitteilten, unterschrieb der 23-Jährige einen Leihvertrag für die anstehende Saison. Der U20-Weltmeister von 2015 hatte in der abgelaufenen Spielzeit zu den Leistungsträgern beim Hauptstadtclub gehört.

Duda verlängert Vertrag bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC vorzeitig

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann auch in den kommenden Jahren auf den slowakischen Nationalspieler Ondrej Duda setzen.



Der 24-Jährige verlängerte seinen Vertrag bei den Berlinern am Montag vorzeitig. Über die Vertragsdauer machte der Hauptstadtclub keine Angaben. Der Mittelfeldspieler wechselte vor drei Jahren von Legia Warschau aus Polen nach Berlin und hatte vor allem in der Saison 2016/17 immer wieder mit Verletzungen und Blessuren zu kämpfen. In der abgelaufenen Saison gelang dem Offensivspieler mit elf Treffern und sechs Tor-Vorbereitungen der Durchbruch.

BVB verlängert mit Burnic bis 2021 - Weiter Leihspieler in Dresden

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Dzenis Burnic vorzeitig bis 30. Juni 2021 verlängert, verleiht den Mittelfeldspieler aber für ein weiteres Jahr an Dynamo Dresden.



Das 21 Jahre alte Talent war bereits in der vergangenen Rückrunde für den Zweitligisten aufgelaufen. Wie der BVB am Montag mitteilte, soll Burnic bei den Sachsen weitere Spielpraxis sammeln.

Inter Mailand holt uruguayischen Nationalspieler Godin

MAILAND (dpa) - Der 18-malige italienische Fußball-Meister Inter Mailand hat den uruguayischen Nationalspieler Diego Godin verpflichtet.



Wie der Verein am Montag mitteilte, erhielt der Innenverteidiger einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2022. Bereits im Mai hatte der 33-Jährige seinen Abschied vom spanischen Spitzenclub Atletico Madrid bekanntgegeben. Nach neun Jahren kommt Godin ablösefrei zu den Nerazzurri.

Ahlmann reitet wieder für die Nationalmannschaft

MARL/WARENDORF (dpa) - Nach fast drei Jahren Pause wird Christian Ahlmann wieder für die deutsche Nationalmannschaft reiten.



Der 44 Jahre alte Springreiter aus Marl unterschrieb nach langem Zögern die Athletenvereinbarung und ist vom Springausschuss des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei (DOKR) mit seinem Pferd Clintrexo in den Olympia-Kader berufen worden. Zuletzt war Ahlmann im Oktober 2016 in Barcelona für das deutsche Team gestartet und hatte mit dem Quartett das Nationenpreis-Finale gewonnen.

Nach fünf Jahren: Höfl-Riesch nicht mehr Alpin-Expertin der ARD

STUTTGART (dpa) - Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hört nach fünf Jahren als Ski-Alpin-Expertin der ARD auf und will sich künftig anderen Projekten widmen.



Das teilte die 34 Jahre alte ehemalige Weltklasse-Skirennfahrerin am Montag in ihren sozialen Netzwerken mit. Sie war nach ihrem Karriereende 2014 Nachfolgerin von Markus Wasmeier als TV-Experte der ARD geworden. Seit längerem gibt es Spekulationen, dass Felix Neureuther zur kommenden Saison neuer ARD-Experte wird.