Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.19

Voss-Tecklenburg bleibt Bundestrainerin - DFB-Frauen abgereist

RENNES (dpa) - Ungeachtet des Viertelfinal-Ausscheidens der deutschen Fußball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich bleibt Martina Voss-Tecklenburg Bundestrainerin.



«Die Frage erübrigt sich, weil wir uns wirklich extrem bemüht haben, Martina Voss-Tecklenburg als Trainerin zu gewinnen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Wo keine Probleme sind, muss ich mir auch keine machen», sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch. Die Stimmung war einen Tag nach dem 1:2 gegen Schweden, wodurch auch die Olympia-Teilnahme verpasst wurde, entsprechend gedrückt.

Triathlet Jan Frodeno zum dritten Mal Ironman-Europameister

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Jan Frodeno ist zum dritten Mal Ironman-Europameister.



Der 37-Jährige siegte am Sonntag in Frankfurt nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen. Bei Temperaturen von knapp 40 Grad machten Sebastian Kienle und Franz Löschke den Dreifachsieg der deutschen Triathleten perfekt. Der zweimalige Weltmeister Patrick Lange verpasste bei seinem Heimrennen seinen ersten Sieg. Der 32-Jährige war nach einer Radpanne und Magenproblemen chancenlos.

Ironman-Drama um Amerikanerin True - Moench siegt in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Hitze-Drama beim Ironman in Frankfurt: Die klar in Führung liegende Amerikanerin Sarah True ist am Sonntag 1.000 Meter vor dem Ziel völlig entkräftet zusammengebrochen.



Sanitäter trugen die 37-Jährige von der Strecke und leisteten erste medizinische Hilfe. Den Sieg nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern sicherte sich Skye Moench aus den USA. Die Darmstädterin Daniela Bleymehl gab das Rennen auf.

Schalke verpflichtet Ozan Kabak - Weston McKennie verlängert

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat Innenverteidiger Ozan Kabak verpflichtet.



Der Fußball-Bundesligist verkündete am Rande der Mitgliederversammlung am Sonntag in Gelsenkirchen, dass der 19 Jahre alte Kabak vom Absteiger VfB Stuttgart zum Revierclub wechselt. Er unterschreibt demnach einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. Zudem verlängerte der Verein den Vertrag mit Weston McKennie vorzeitig ebenfalls bis zum 30. Juni 2024. Der Mittelfeldspieler war ursprünglich bis 2022 gebunden.

Frankfurts Stürmer Rebic nach Sky-Bericht vor Wechsel zu Atlético

FRANKFURT/MADRID (dpa) - Eintracht Frankfurts Stürmer Ante Rebic steht nach Informationen des TV-Senders Sky vor einem Wechsel zu Atlético Madrid. Der WM-Zweite aus Kroatien soll für eine Ablösesumme von etwa 40 Millionen Euro zum spanischen Spitzenclub gehen und könnte dort Antoine Griezmann ersetzen. Der französische Weltmeister hat seinen Abschied angekündigt und ist seit Wochen beim FC Barcelona im Gespräch. Rebic wäre nach Luka Jovic, der für 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, der zweite Abgang aus der so genannten «Büffelherde» im Eintracht-Angriff mit Jovic/Rebic/Sébastien Haller.

Brennauer zum zweiten Mal deutsche Straßenradmeisterin

OBERLUNGWITZ (dpa) - Lisa Brennauer hat sich zum zweiten Mal nach 2014 den deutschen Meistertitel im Straßenradsport gesichert.



Die 31 Jahre Kemptenerin konnte sich am Sonntag nach 103,2 Kilometern auf dem Rundkurs auf dem Sachsenring in Oberlungwitz im Sprint einer siebenköpfigen Spitzengruppe vor Lisa Klein (Saarbrücken) und Vorjahressiegerin Liane Lippert (Friedrichshafen) durchsetzen.

Moto2-Pilot Schrötter Achter in Assen - Spanier Fernandez gewinnt

ASSEN (dpa) - Deutschlands Motorrad-Asse hatten mit dem Ausgang des Moto2-WM-Rennens um den Großen Preis der Niederlande nichts zu tun.



Als Bester des Trios belegte Marcel Schrötter (Pflugdorf) am Sonntag in Assen fast 14 Sekunden hinter Sieger Augusto Fernandez aus Spanien den achten Platz. Der 26 Jahre alte Bayer profitierte dabei von den sturzbedingten Ausfällen einiger Spitzenfahrer. Neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung nach acht WM-Läufen ist der Schweizer Thomas Lüthi, der Vierter wurde.

Mexiko und Außenseiter Haiti erreichen Gold-Cup-Halbfinale

HOUSTON (dpa) - Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier das Halbfinale erreicht.



Das Team von Trainer Gerardo Martino besiegte am Samstag (Ortszeit) im Viertelfinale des Kontinentalwettbewerbs die Auswahl Costa Ricas mit 5:4 im Elfmeterschießen. Zuvor hatte es 1:1 (1:0) gestanden. Für eine Überraschung sorgte die Auswahl Haitis. Das Team aus der Karibik konnte sich im Viertelfinale mit 3:2 (0:2) gegen Kanada durchsetzen.

Springreiter van der Vleuten gewinnt in Monaco - Kukuk Fünfter

MONACO (dpa) - Der niederländische Springreiter Maikel van der Vleuten hat den Großen Preis beim internationalen Fünf-Sterne-Springturnier im Hafen von Monte Carlo gewonnen.



Bester Deutscher wurde auf Platz fünf Christian Kukuk aus Riesenbeck. Van der Vleuten blieb im Sattel des erst neunjährigen Beauville im Stechen der besten Zehn ohne Fehler und absolvierte den Parcours in 33,06 Sekunden. Auch Kukuk leistete sich mit Limonchello keinen Fehler im Stechparcours, war allerdings mit 37,10 Sekunden rund vier Sekunden langsamer als der Sieger.

Zwei Kieler-Woche-Siege für deutsche Olympia-Segler

KIEL (dpa) - Deutschlands Olympia-Segler haben sich bei der 125. Kieler Woche in zwei von sechs ausgetragenen Olympia-Disziplinen durchgesetzt.



Die Berliner 49erFX-Seglerinnen Vicky Jurczok und Anika Lorenz gewannen bei den Skiffseglerinnen. Den zweiten Kieler-Woche-Sieg sicherte sich Jurczoks und Lorenz' Vereinskamerad Phillip Kasüske im Finn.