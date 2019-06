Von: Redaktion DER FARANG | 29.06.19

Vor Wimbledon-Auftakt: Kerber mit deutlicher Final-Niederlage

EASTBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat eine erfolgreiche Wimbledon-Generalprobe verpasst. Die Nummer fünf der Tennis-Welt blieb am Samstag beim Rasenturnier in Eastbourne beim 1:6, 4:6 gegen die formstarke Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova weitgehend chancenlos.



Die Tschechin machte in 71 Minuten ihren 14. Titel auf der WTA-Tour perfekt, die 31-jährige Kielerin wartet weiter auf den ersten Turniersieg nach ihrem Wimbledon-Coup vor einem Jahr. Wimbledon beginnt für die Titelverteidigerin am Dienstag mit der Erstrundenpartie gegen die Schwäbin Tatjana Maria.

Tischtennis-Damen gewinnen Teamwettbewerb bei Europaspielen

MINSK (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Damen haben bei den Europaspielen in Minsk den Team-Wettbewerb gewonnen und sich damit für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio qualifiziert.



Die Frauen von Bundestrainerin Jie Schöpp setzten sich am Samstag im Finale gegen Rumänien glatt mit 3:0 durch. Zuvor hatten sich Einzelsieger Timo Boll sowie Han Ying schon das Olympia-Ticket gesichert, die Mixed-Sieger Patrick Franziska und Petrissa Solja sind auch sicher in Tokio dabei.

Kurioser WM-Auftakt für Thole/Wickler: Netzpanne und Sieg

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Meister Julius Thole und Clemens Wickler haben einen kuriosen Auftakt in die Beachvolleyball-WM erlebt.



Die Hamburger quälten sich in ihrer Wahlheimat mit viel Nervosität zu einem 2:0 (21:10, 21:15) gegen den krassen Außenseiter Ruanda. Zu Beginn des zweiten Satzes musste am Samstag im Stadion am Rothenbaum das Netz getauscht werden, was für beide Teams eine Viertelstunde Zwangspause nach sich zog.

Schalke-Sportvorstand: Mendyl, Bentaleb und Konopljanka können gehen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will sich noch vor dem Saisonstart von einem Trio trennen.



Neben Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb kann auch Jewgeni Konopljanka den Fußball-Bundesligisten vorzeitig verlassen. Dies bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider auf der Vereinshomepage.

Manchester United verpflichtet Abwehrspieler Wan-Bissaka

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den englischen U21-Nationalspieler Aaron Wan-Bissaka verpflichtet.



Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt vom Premier-League-Kontrahenten Crystal Palace und unterschrieb nach Vereinsangaben vom Samstag einen Fünfjahresvertrag mit der Verlängerungsoption für eine weitere Saison. Laut englischen Medienberichten soll sich Man United mit Palace auf eine Ablösesumme von umgerechnet rund 56 Millionen Euro geeinigt haben. Wan-Bissaka wäre damit der teuerste Abwehrspieler in der Geschichte der Red Devils.

Union Berlin leiht Freiburger Verteidiger Schlotterbeck aus

BERLIN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin leiht Abwehrspieler Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg aus.



Der Vertrag des 22 Jahre alten Fußballprofis beim Neuling sei bis 30. Juni 2020 datiert, teilte der Club am Samstag mit. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bezeichnete den Innenverteidiger als «Wunschspieler auf dieser Position». In der abgelaufenen Spielzeit kam Schlotterbeck bei den Breisgauern zu neun Bundesligaeinsätzen.

KSC-Mitglieder geben grünes Licht für Ausgliederung

KARLSRUHE (dpa) - Zweitligist Karlsruher SC darf seine Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern.



Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag im Wildparkstadion entfielen 88,20 Prozent der 873 abgegebenen gültigen Stimmen auf den entsprechenden Antrag der Vereinsgremien auf Umwandlung zur GmbH & Co KGaA. 103 der anwesenden Mitglieder votierten dagegen. Durch die Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft ist es dem KSC künftig möglich, strategischen Partnern Anteile zu gewähren.

Abwehrspieler Gonther wechselt von Dynamo Dresden zu Aue

DRESDEN/AUE (dpa) - Fußballprofi Sören Gonther wechselt in der 2. Bundesliga von der SG Dynamo Dresden zum sächsischen Rivalen FC Erzgebirge Aue.



Das gaben beide Vereine am Samstag bekannt. Der 32-Jährige einigte sich mit Dynamo auf die Auflösung seines Vertrags. Sein Arbeitspapier in Aue ist bis zum 30. Juni 2021 gültig.

HSV verpflichtet Linksverteidiger Leibold vom 1. FC Nürnberg

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Tim Leibold verpflichtet. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg, teilte der HSV am Samstag mit.



Leibold unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023, die festgeschriebene Ablöse soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei 1,8 Millionen Euro liegen. Es ist der achte Neuzugang der Hamburger.

Brose Bamberg holt US-amerikanischen Aufbauspieler Lee

BAMBERG (dpa) - Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den US-Profi Paris Lee verpflichtet. Wie der frühere Serienmeister am Samstag mitteilte, erhält der 24 Jahre alte Aufbauspieler von den Giants Antwerpen einen Zweijahresvertrag.



Lee ist der erste Ausländer im neuen Kader von Coach Roel Moors, der ebenfalls von dem belgischen Verein zu den Bambergern gewechselt war. Der Aufbauspieler wurde in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der belgischen Liga gewählt.